【屎話】日本人至今為何還可以男女混浴？泡湯的目的其實是為了......

你可曾有想過，在日本泡湯為何可以男女混浴呢？這種特殊的文化據說是從1000多年前流傳下來的，日本人認為泡溫泉是一件放鬆身心的事情，同時還可以相互交流的社交活動。

在古時候的日本，透過服裝打扮你可看出對方是比自己高出一個階級或是比自己低下的，但是一旦脫光，人跟人之間的距離便靠近許多了！談天說地變得如此輕鬆，因此在溫泉裡還為顧客備有食物，酒，飲料等類的東西。

不過隨著時代的發展，日本大多數的年輕人還是無法接受男女混浴，所以只保留了一部分「男女混浴」，大多時候是留給小家庭來使用，其餘的時候人們還是會去選擇男女分開的溫泉，畢竟現在的生活節奏比過去快得多，生活壓力也會比過去大，何況有些人連和同性泡湯都感覺彆扭，何況是有異性在的場合呢？

如果你有機會到日本泡溫泉，會選擇試看看男女混浴嗎？