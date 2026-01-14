日本男子取箱被關10分鐘！ 司機嚇傻救人的交通災厄！

聖誕夜的行李艙驚魂

哇，這聖誕節過得也太刺激了吧！12月25日晚間，熊本市的九州產交巴士上演一場真人版密室逃脫。從北海道玩回來的男子，在武藏丘站下車時，打算自己動手取行李箱。

誰知司機沒注意，咔嚓一聲就把艙門關上，把他困在狹窄黑暗的空間裡。男子趕緊開手機燈照明，打電話給父母報平安。

巴士繼續開了10多分鐘，到下一站保田窪北路口時，司機才發現這尷尬事，趕緊開門放人。幸好男子沒受傷，只是嚇了一跳，事後他笑說「以為要被運到終點站了」。

司機疏忽釀成的尷尬場面

這件事鬧得沸沸揚揚，九州產交バス公司社長岩崎司晃親自出面，在官網發通知道歉，承認「讓乘客陷入危險，非常抱歉」。原來，員工關門時沒徹底檢查艙內，導致這場意外。

熊本放送報導，男子本來想請司機幫忙取箱子，但等不及就自己探身進去，結果門一關，瞬間變成「艙內囚徒」。公司表示，這類疏失雖然罕見，但已不是第一次，

過去也發生過類似行李管理問題。他們承諾馬上修訂手冊，規定關門前必須目視確認，同時加強全公司安全訓練，避免再讓乘客當「意外主角」。

類似事件頻傳的警示鈴

說起來，日本交通意外常因小疏忽釀大禍。根據國土交通省統計，高速公路巴士類似行李艙事故雖少，但每年都有幾起因門鎖或管理不善的投訴。

這次熊本事件，讓人聯想到2022年類似案例，一名乘客被關在車尾箱達5分鐘才獲救。網友熱議，有人笑稱「以後取行李要帶哨子吹」，也有人提醒冬天路滑，司機更該小心。

九州產交バス作為地方大業者，年運客上百萬，這次烏龍恐怕影響形象，但他們快速道歉，也算及時止血。男子事後沒追究，說「希望大家更注意安全就好」。

Japhub小編有話說

呵呵，這巴士驚魂聽來像喜劇短片，男子困艙內還能淡定打電話，司機開門時的表情肯定超經典。安全第一啊，開車族別只顧趕路，記得多看一眼！

