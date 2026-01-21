立即投選年度十大消費新聞
日本直播主冷氣驚魂記！ 4天後真相反轉網友吵翻天！
日本直播主冷氣驚魂記
哎呀，日本直播圈最近鬧出這檔子烏龍事，直播主Himawari在播到一半時，頭頂冷氣機突然墜落，砸得桌面亂七八糟，她嚇得措手不及，這段影片瞬間在網上瘋傳。
Himawari第一時間po文點名購買來源是電商Japanet，結果Japanet火速道歉聯絡處理，但4天後案情大逆轉，冷氣根本不是在那買的，這誤會讓網友分成兩派，
有人罵她刷流量，有人誇電商佛心。Himawari是日本知名直播主，專門分享生活和美妝，追蹤者眾多。那天她正跟觀眾聊天，冷氣機從電腦桌上掉下，鏡頭旋轉物品飛散，
她愣了幾秒才說「欸？等一下，看得到嗎？」事後她整理好，解釋這驚嚇場面，並在X發文抱怨「直播時，在Japanet買安裝的冷氣掉下來了」。Japanet客服留言道歉，
表示會調查聯絡，讓人覺得處理迅速。誰知4天後，Himawari更新貼文道歉，「詢問Japanet後，根據地址沒購買TOSHIBA冷氣記錄，這台不是在那買的，真的抱歉」。
原來是記錯來源，Japanet沒追究刪文，留給她決定。這反轉讓網友炸鍋，有人說「該刪文吧，刷流量？」，有人讚「Japanet售後超棒」。Himawari留言澄清「家一樓兩台確實在那買」，
但沒刪原po，引來更多討論。據產經新聞，這類誤指品牌事件常見，日本消費者廳2025年處理類似投訴達500件，提醒大家發文前確認事實。Japanet是知名電商，專賣家電，客服評價高，這次佛心回應贏得好感。Himawari的直播風格親民，這烏龍反成話題，讓她曝光度爆增。總之，這冷氣事件像場鬧劇，提醒大家發文多想想，別讓誤會擴大。
Japhub小編有話說
哈哈，這Himawari冷氣掉落烏龍太逗了，誤指電商變網戰！你有過類似發文尷尬嗎？留言吐槽，我們一起笑解壓，記得多查證喔～
