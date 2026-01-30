未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚

一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單，

裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...

未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚

而日本近年的未成年懷孕現象有越來越多的跡象，似乎十幾歲的少女懷孕墮胎或是分娩，已經形成一種風氣，根據日本厚生省的調查，男生的部分，高中每7人就有1人有性經驗、國中則是每25人就有1人，

女生的部分，高中則是每4人就有1人有性經驗，國中則為每20人就有1人，除了性經驗越來越早熟以外，

未成年媽媽的數量也持續增加中，根據2000年~2003年的調查，16歲以下的小媽媽人數增加了20.1%，

平均每天有53名未成年少女進行墮胎手術...

小編在另一篇文章中，曾經提到一對參加戀愛實境節目而相識交往，並且生下小孩的高中生夫婦，他們未成年生育的事情，

在日本社會也引起不小的反彈聲浪。

而在疫情持續肆虐的情況下，似乎還加深了這個現象，許多未成年子女因為在家的時間變長，而父母可能也受疫情影響，

更容易有爭吵或衝突，本就與家人相處不融洽或是害怕的人，就會選擇跑去與朋友或戀人同住，甚至可能是網友，

但也很有很多日本民眾認為不需要推給疫情，這些人本來就不潔身自愛...等等言論。

不知道大家怎麼看呢？不知道台灣會不會也有這方面的跡象。