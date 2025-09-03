日本移民政策大檢討的驚人真相：外國人上限背後藏什麼祕密？

鈴木馨祐的移民新計畫

哇，日本政府要對移民政策動大手術了！根據《Japan Times》2025年8月29日報導，法務大臣鈴木馨祐宣布，因外國居民數量暴增，政府將成立工作小組，全面檢討移民政策，甚至可能設外國人入境上限！

這消息像丟了一顆震撼彈，連X上@Japan_policy_fan都說：「這是要關門還是開門？完全猜不透！」😱 日本人口危機越來越嚴重，這波檢討到底想幹嘛？快來跟小編挖真相！

人口危機的迫切壓力

為什麼突然要搞移民大檢討？《Nikkei Asia》2025年7月18日指出，日本正面臨超嚴重的人口問題：2024年出生數跌破69萬，比預期早15年！

反觀外國居民，疫情後每年暴增30萬，2024年突破350萬，佔總人口2.82%，預計2070年飆到10.8%！《Travel and Tour World》2025年8月30日提到，日本勞動人口萎縮，產業像餐飲、製造業喊缺人，政府不得不想新招。

@Tokyo_worker在X上吐槽：「沒外國人，餐廳誰來洗碗？」😅 這人口危機，逼得日本得重新思考移民門檻！

避免G7國家的社會亂局

鈴木馨祐為什麼這麼緊張？《產經新聞》2025年8月29日報導，他擔心日本重蹈其他G7國家的覆轍，像歐洲因移民引發的社會隔閡和政治動盪。

報告強調，未來政策要聚焦七大面向：經濟成長、勞動政策、稅收、社會保障、社區生活、公共安全、移民控制。

鈴木說：「我們得預測日本會變成什麼樣的社會，現在的臨時措施已經不夠用了！」@Japan_society在X上感嘆：「不想變歐洲那樣亂，設上限好像也合理？」😓 這計畫聽起來像在走鋼索！

日本移民政策的歷史轉變

日本的移民政策向來超嚴！《Nippon.com》2025年1月28日提到，1952年的《入國管理及難民認定法》只允許技術移民或日裔入境，1980年代因勞動短缺才勉強開側門，

像技術實習生計畫（TITP）。2018年改革推出「特定技能」簽證，首次允許低技能勞工長期居留，但《Social Science Japan Journal》2025年2月4日批評，這政策還是「修修補補」，

缺全面整合！@Immigration_JP在X上說：「日本不敢喊移民政策，怕民眾反彈！」這次鈴木的大動作，會不會改變歷史？

國際比較與民眾反應

日本的移民政策跟誰比？《The Japan Times》2025年8月29日指出，加拿大和新加坡有中央化的移民管理，日本卻各部門各自為政，效率低。

2025年6月《YOKOYAMA LEGAL SERVICE OFFICE》提到，2028年將推JESTA電子旅行授權，類似美國ESTA，預先篩查遊客，減少非法滯留。

網友@Tokyo_resident在X上喊：「設上限聽起來嚇人，但總比亂糟糟好！」反對者@Japan_open則說：「外國人是救經濟的，別又把門關緊！」這話題衝破15萬瀏覽，熱度爆表！

Japhub小編有話說

鈴木馨祐這波移民政策檢討，真是讓人既期待又緊張！😉 設外國人上限聽起來像要關門，但背後是想救經濟又保社會和諧。

小編覺得，日本這次得在開放和控制間找平衡，不然人口危機可不是鬧著玩的！你覺得設上限是好是壞？快留言跟小編聊聊吧～