日本123萬移民潮農業介護！ 農業建築到航空業全都包！

日本外國人才大開放！

哇，日本這波勞動力短缺應對超大手筆，2025年12月23日政府向專家會議丟出草案，新「育成就労」制度2027年上路，兩年內上限42.6萬人，加上既有「特定技能」80.5萬人，

總計123.1萬外國人才進來填缺口。這是頭一遭公開數字，取代舊技能實習，涵蓋農業、建築到航空19行業，讓人笑說「日本終於從封閉島國變國際招募站」。

育成就労的新鮮玩法：3年練功後跳槽特定技能的彈性通道

新制度主打人才培育，原則工作3年累積經驗，就能轉特定技能，允許跳槽換老闆，但大城市名額限額，推大家去地方發展。政府估2027-2028年缺口大，

農業建築介護等17領域先上，特定技能再加航空物流等變19領域統一管理。專家笑說「這像遊戲升級，打3年怪解鎖新地圖」，但也憂人才全擠東京大阪，地方還是缺。

特定技能的數字微調：從82萬降到80.5萬的現實考量

特定技能2019年開跑，原本2024-2028上限82萬，現在因數位化和本地人才培育，下調1.4萬到80.5萬，只算1號（最長5年）。

6月底1號在留33.3萬人，2號可永住帶家眷。政府說「生產效率up，本地人多用」，這調整讓人覺得務實，粉絲調侃「日本終於學會精打細算」。

東北缺口的隱藏壓力：橡實欠收到勞力荒的連鎖效應

雖然草案沒細分區域，但勞動短缺東北最嚴，農業林業介護全靠外國人。育成就労推地方分散，網友猜「秋田青森又要多外國鄰居」。

這制度像給缺工縣打強心針，但執行細節明年1月內閣敲定前，還得聽專家意見。

海外市場與盜版的雙重挑戰：123萬人才的國際競爭預感

高市政府跨廳推外國人政策，這123萬上限讓人期待日本職場多國籍化，海外推廣日本文化也更有力。

但盜版打擊和人才培育是課題，粉絲笑說「希望別全擠大城市，地方也分杯羹」。

Japhub小編有話說

呼，日本這123萬外國人才大計劃聽來振奮，育成就労加特定技能補勞力缺口，農業建築介護有救啦！跳槽彈性超讚，但地方分散執行得看。

有人憂大城市擠爆，有人樂見國際化。有你的外國人職場小觀察，留言分享，一起看日本這勞動大轉型吧！