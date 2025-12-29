宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
日本123萬移民潮農業介護！ 農業建築到航空業全都包！
日本123萬移民潮農業介護！ 農業建築到航空業全都包！
日本外國人才大開放！
哇，日本這波勞動力短缺應對超大手筆，2025年12月23日政府向專家會議丟出草案，新「育成就労」制度2027年上路，兩年內上限42.6萬人，加上既有「特定技能」80.5萬人，
總計123.1萬外國人才進來填缺口。這是頭一遭公開數字，取代舊技能實習，涵蓋農業、建築到航空19行業，讓人笑說「日本終於從封閉島國變國際招募站」。
育成就労的新鮮玩法：3年練功後跳槽特定技能的彈性通道
新制度主打人才培育，原則工作3年累積經驗，就能轉特定技能，允許跳槽換老闆，但大城市名額限額，推大家去地方發展。政府估2027-2028年缺口大，
農業建築介護等17領域先上，特定技能再加航空物流等變19領域統一管理。專家笑說「這像遊戲升級，打3年怪解鎖新地圖」，但也憂人才全擠東京大阪，地方還是缺。
特定技能的數字微調：從82萬降到80.5萬的現實考量
特定技能2019年開跑，原本2024-2028上限82萬，現在因數位化和本地人才培育，下調1.4萬到80.5萬，只算1號（最長5年）。
6月底1號在留33.3萬人，2號可永住帶家眷。政府說「生產效率up，本地人多用」，這調整讓人覺得務實，粉絲調侃「日本終於學會精打細算」。
東北缺口的隱藏壓力：橡實欠收到勞力荒的連鎖效應
雖然草案沒細分區域，但勞動短缺東北最嚴，農業林業介護全靠外國人。育成就労推地方分散，網友猜「秋田青森又要多外國鄰居」。
這制度像給缺工縣打強心針，但執行細節明年1月內閣敲定前，還得聽專家意見。
海外市場與盜版的雙重挑戰：123萬人才的國際競爭預感
高市政府跨廳推外國人政策，這123萬上限讓人期待日本職場多國籍化，海外推廣日本文化也更有力。
但盜版打擊和人才培育是課題，粉絲笑說「希望別全擠大城市，地方也分杯羹」。
Japhub小編有話說
呼，日本這123萬外國人才大計劃聽來振奮，育成就労加特定技能補勞力缺口，農業建築介護有救啦！跳槽彈性超讚，但地方分散執行得看。
有人憂大城市擠爆，有人樂見國際化。有你的外國人職場小觀察，留言分享，一起看日本這勞動大轉型吧！
其他人也在看
美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%
美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》大摩：產能整合有利於行業龍頭中國鋁業(02600.HK)和宏橋(01378.HK)
摩根士丹利發表報告指，國家發改委上周五(26日)發表以《大力推動傳統產業優化提升》為題的文章，提及強化氧化鋁與銅冶煉產業的管理及優化佈局，並鼓勵氧化鋁及銅冶煉大型骨幹企業實施兼併重組。 該行認為，氧化鋁價格因供給增加而持續受壓，目前建成產能達1.1億噸，利用率84%，而中國需求基本已達上限。該行認為新政策可能限制新增規劃氧化鋁產能，並預計產能整合將有利於行業龍頭如中國鋁業(02600.HK)和宏橋(01378.HK)。然而，管道中大量已批准產能仍可能在2026年對氧化鋁價格構成壓力。 同時，更低的年度銅精礦加工費/提煉費價格和長期合同精礦量可能意味著2026年精煉銅產量削減。這些因素結合需求仍較為穩固，應支撐銅價在高位波動，有利於紫金礦業(02899.HK)、洛陽鉬業(03993.HK)、五礦資源(01208.HK)以及江西銅業(00358.HK)。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
美國H-1B簽證混亂迫使企業做出艱難決策！尋找替代簽證、擴張海外業務
自 2025 年 9 月起，美國 H-1B 簽證政策頻繁調整，企業在外國人才招聘上面臨新挑戰。本文解析最新薪資加權抽籤、10 萬美元費用、替代簽證與合規策略，並探討大型科技公司與新創企業的應對方式。鉅亨網 ・ 1 天前
中國11月電動車出口按年上升87%
中國海關數據顯示，11月中國電動車出口按年上升87%至近20萬輛，對墨西哥的電動車出口量按年大增2,367%至1.93萬輛，是在所有國家或地區中增幅最高。 按地區劃分，亞洲是中國最大的電動車出口地區，出口量按年增長71%至11萬輛，其次是歐洲，出口量按年增長63%至4.29萬輛。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
中鋁國際(02068)就境外項目簽訂金額140億人民幣合同
中鋁國際(02068.HK)宣布，公司與境外客戶簽署某專案合同，合同總金額約為140億元人民幣。根據本次交易涉及的保密條款要求，為切實保護商業秘密，公司對客戶資訊及項目細節予以豁免披露，公司已按相關規定履行豁免披露審批程式。上述專案為公司日常經營業務，公司與交易對方不存在關聯關係，所涉及的交易不構成關聯交易。合同的簽訂有助於公司業務的發展，合同收入根據履約進度逐步確認，合同履行會對公司收入產生積極影響。該合同的履行對公司業務獨立性不構成影響，亦不會因履行該合同而對合同交易對手方形成依賴。 (ST)infocast ・ 22 小時前
內地4部門加強財政金融與就業政策協同聯動 支持重點群體創業
國家財政部、人力資源社會保障部、人民銀行及金融監管總局日前聯合發布關於進一步發揮政府性融資擔保體系作用，加力支持就業創業的指導意見。意見提及，要落實就業優先戰略，加強財政金融與就業政策協同聯動，加力就業崗位挖潛擴容，支持重點群體創業，提升金融資源的就業帶動力，全力促發展惠民生。 堅持服務實體與支持就業融合發展。政府性融資擔保聚焦支小支農主業，加大對吸納就業能力強、勞動密集型小微企業融資擔保支持力度，助力企業在擴大生產投資中穩定和增加就業崗位，實現高質量發展與就業擴容相輔相成。 堅持政策引導與市場運作有機統一。強化國家融資擔保基金政策傳導和體系引領作用，優化資源配置，推動體系提升穩就業促創業政策效能。金融機構遵循市場化運作和商業可持續原則，在依法合規前提下自主選擇服務對象。 堅持創新發展與風險防控統籌兼顧。政府性融資擔保機構和銀行積極創新金融產品及服務模式，強化科技賦能，打造便捷化線上普惠小微產品，滿足小微企業多樣化融資需求；堅守風險可控底線，將審慎經營要求貫穿業務全流程。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
萬順瑞強集團(08427)收購內地網約車平台營運商1%股權
萬順瑞強集團(08427.HK)宣布，收購深圳萬順叫車雲信息技術(目標公司)1%股權，代價3400萬元，將於完成時發行不計息承兌票據結算。承兌票據自發行日期起計3年到期，公司可全權酌情釐定將到期日再延長1年。目標公司主要從事網約車平台營運，持有於中國超過300個城市經營網約車服務的監管批准及牌照，主要市場包括廣東省、江浙地區及湖北省。董事會認為，收購事項為集團進軍中國不斷增長的網約車行業之寶貴機會，且不會對集團現金流造成不利影響。賣方保證，目標公司於截至2025年及2026年12月31日止兩個財政年度的綜合除稅後淨溢利，將分別不少於3000萬萬不少於4000萬元人民幣。 (ST)infocast ・ 19 小時前
《大行》招商證券首次覆蓋文遠知行(00800.HK) 予「增持」評級 全球Robotaxi行業進入拐點
招商證券研報指出，文遠知行-W(00800.HK)行是全球L4自動駕駛領域的技術先鋒與商業化先行者，當前全球Robotaxi行業進入拐點，公司憑藉優勢的海外商業化落地、產品矩陣全佈局、技術和硬件儲備，有望擴大競爭優勢。 招商證券認為，隨着海外商業化的加速和車隊規模的擴大，預計公司收入將實現高速增長，預測2025至2027財年收入分別為5.5億元人民幣(下同)、9.5億元、20.1億元，分別按年增長52.7%、72.1%及112%；non-IFRS淨虧損分別為11.7億、10.6億及6.7億元；並看好公司在robotaxi行業卡位及增長潛力，首次覆蓋給予「增持」評級。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 5 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 8 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 4 小時前