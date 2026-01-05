日本政策急轉彎3000萬門檻！ 中國老闆搶註冊潮後新壁壘！

日本移民門檻大翻新：中國老闆們的500萬日圓公司夢，現在得加碼到3000萬？

哎呀，日本最近在移民政策上玩起了大變革，特別是針對那些想透過開公司來拿居留權的外國朋友們。原本，外國人只要湊個500萬日圓（大概台幣100多萬）註冊一家公司，

就能申請「經營管理簽證」，輕鬆在日本落地生根。但現在呢？政府覺得這門檻太低了，容易被當成移民捷徑，於是直接把要求拉高到3000萬日圓！

這消息一出，許多人直呼「玩大了」，尤其是那些地址在中國的企業老闆們。回頭看看這簽證的來龍去脈，它本來是為了吸引外國企業家來日本創業，帶來投資和就業機會。

廣告 廣告

從2015年推出以來，持有者人數暴增，到2024年底已經超過4萬人，其中亞洲人佔了九成多，中國人更是主力，超過2萬人。不少人設立公司管理民宿或諮詢業務，表面上看是做生意，

日本政策急轉彎3000萬門檻！ 中國老闆搶註冊潮後新壁壘！

實際上可能只是為了長住日本。日媒像讀賣新聞就點名，許多中國公民利用這途徑湧入，導致政府警鈴大作，決定收緊螺絲。

根據最新數據，從2023年11月到2025年11月這兩年間，日本新註冊了約4.4萬家資本額正好卡在500萬日圓的公司，這數字剛好是舊簽證的下限。

更有趣的是，其中7000多家公司的負責人住址居然在中國大陸！專家分析，這很可能就是為了移民而設的「工具公司」。

一位移民顧問就說：「資本額這麼低，又住在海外，八成是衝著居留權來的。」不過，政府也承認，這簽證原本設計得太寬鬆，比起其他國家如美國或英國的投資移民門檻，簡直是小兒科。然後，2025年10月16日，新規定正式上路。資本額從500萬跳到3000萬日圓，相當於美金20萬左右，還得額外雇用至少一名全職員工在日本工作。

而且，申請人自己得有三年以上管理經驗，或者相關領域的碩士學位以上學歷。業務計劃書也要找專業會計師或顧問審核，證明你的生意不是紙上談兵。

日本政策急轉彎3000萬門檻！ 中國老闆搶註冊潮後新壁壘！

另外，申請人或員工至少要日語達N2水準，確保能融入當地。這些變化一來，目的是篩選出真正有實力的創業家，避免空殼公司氾濫。

看看數據就知道影響多大。新規前一個月，也就是2025年9月，公司註冊數衝到單月高峰3296家，大家趕在死線前搶註冊。結果新規一出，隔月只剩975家，創下兩年新低！

這暴跌幅度，讓人聯想到股市崩盤，許多中介公司恐怕生意慘淡。移民局表示，這是為了維護簽證的原意，吸引高品質投資，而不是讓人當成後門移民。

當然，這政策也引發討論。有些人讚成，認為能減少濫用，提升日本經濟品質；但也有人擔心，會嚇跑真正想創業的小本經營者。

畢竟，3000萬日圓不是小數目，尤其對新手來說，得籌錢、找員工、寫計劃書，門檻高到像在爬富士山。一位熟悉外國企業的專家笑說：「以前是低成本入場券，現在變成貴賓席，得證明你有本事才行。」

總的來說，這波改革反映了日本對移民的謹慎態度。從歷史看，日本一向注重經濟貢獻，現在更強調可持續發展。未來，中國或其他國家的申請者得加把勁，證明自己不是來混日子的。

日本政策急轉彎3000萬門檻！ 中國老闆搶註冊潮後新壁壘！

Japhub小編有話說

哇，這政策轉彎轉得真急！原本以為開個小公司就能在日本混口飯吃，現在得變成大老闆級別才行。

中國朋友們，你們的移居計劃有沒有被打亂？不過話說回來，這也許是個機會，逼大家認真創業，說不定能闖出一片天。歡迎分享你的看法，我們一起聊聊這移民遊戲的新規則～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！