八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
日本稀有姓氏TOP 30！你知道這個姓氏的名人有誰嗎？
大家知道其實過去日本人是沒有姓氏的嗎！在1875年頒布《苗字必稱令》後，大家才多以職業或是居住地來取名！像是「田中」「山下」就可能是祖先曾住在田野之中或是山的下方！
今天就來告訴大家2021年日本統計的「珍貴姓氏前30名」！你的日本朋友有沒有出現在榜上呢？一起來看～
3位：筒香（つつごう/tsutsugou）
名人例子是在MLB活躍的棒球選手「筒香嘉智」，日本僅有約10位的姓氏為「筒香」喔！
2位：喜熨斗（きのし/kinoshi、つるべ/tsurube）
光是組成這個名字的漢字就給大家深刻的印象，名人例子為日本歌舞伎演員「喜熨斗政彦」藝名為市川猿之助，也是《半澤直樹》顏藝了得的香川照之的父親！全國也是僅有約10位的姓氏為「喜熨斗」！
1位：道枝（みちえだ / michieda）
活躍於演藝界的小傑尼斯成員「道枝駿佑」及AKB48的「道枝咲」都是特殊姓氏！可以說「道枝」是個超偶像的姓氏也說不定～（笑）
以下是第4名～第30名的珍貴姓氏！
4位：水卜（みうら/miura）
水卜麻美
5位：本肝（もとぎも/motogimo、もときも/motokimo）
6位：東京（とうきょう/tokyo）
7位：梵（そよぎ/soyogi）
8位：貫地谷（かんじや/kangiya、かんぢや/kangiya、つきじや/tsukigiya）
9位：浮所（うきしょ/ukishyo）
小傑尼斯的浮所飛貴～
10位：鰻（うなぎ/unagi、むなぎ/munagi、まん/man）
11位：長宗我部（ちょうそかべ/chyosokabe、ちょうそがべ/chyosogabe）
12位：皇（すめらぎ/sumeragi）
13位：小鳥遊（たかなし/taganashi）
中二的小鳥遊六花
14位：暉峻（てるおか/teruoka、てるさか/tarusaka、ひのさか/hinosaka）
15位：上國料（かみこくりょう/kamikokuryou、うえしな/ueshina、うえくに/uekuni）
16位：日本松（にほんまつ/nihonmatsu、にっぽんまつ/nipponmatsu）
17位：甘露寺（かんろじ/kanrogi）
甘露寺蜜璃！
18位：剛力（ごうりき/gouriki）
19位：賀喜（かき/kaki）
20位：鶏冠井（かいで/kaide、かえで/kaede、かえでい/kaedei）
21位：上白石（かみしらいし/kamishiraishi）
上白石萌音～
22位：芳根（よしね/yoshine）
23位：絹張（きぬはり/kinuhari、きぬばり/kinubari）
24位：五百旗頭（いおきべ/iokibe、いおきと/iokito、いおりべ/ioribe、いほきべ/ihokibe）
25位：湊崎（みなとざき/minatozaki）
TWICE 湊崎紗夏（SaNa）
26位：尻無浜（しりなしはま/shirihashihama、しなしはま/shinashihama、しなはま/shinahama）
27位：熊埜御堂（くまのみどう/kumanomidou）
28位：忽滑谷（ぬかりや/nukariya、こつなめや/kotsunameya）
29位：道祖土（さいど/saido、さやんど/sayando）
30位：孕石（はらみいし/haramiishi、はらいし/haraishi、こいし/koishi）
其他人也在看
花7億人民幣開通不足3年 智軌1號線停運
【on.cc東網專訊】陝西省西咸新區居民周四（29日）爆料，總投資高達7.05億元（人民幣，下同，約7.9億港元）智軌示範線1號線開通不足3年，已從本月12日起開始停運，連同專用道路旁邊圍欄也被拆除。西咸新區城市管理和交通運輸局工作人員表示，由於營運方面原因，該on.cc 東網 ・ 1 天前
越南擬售張美蘭資產 女首富涉貪變階下囚 法庭拒留兩Hermès袋予子孫｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】越南女首富張美蘭（Trương Mỹ Lan）2024 年因虧空款項遭判死刑，2025 年 改判終身監禁。越南政府當局為彌補其詐騙帶來的損失，計劃出售張美蘭名下資產，正尋求2個Hermès Birkin袋估值，另外，張美蘭的一艘豪華遊艇亦定於 2 月 12 日拍賣，底價為 493 億越南盾（約 1,514 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
倫敦金屬交易所技術故障後銅價回落 中國市場熱潮降溫
在經歷了極其動盪的一周後，銅價周五 (30 日) 從歷史高點大幅下挫。倫敦金屬交易所 (LME) 在周五開盤前因技術問題導致交易延遲 1 小時，這在市場參與者因極端價格波動而神經緊繃之際，引發了進一步的混亂。鉅亨網 ・ 1 天前
天氣報告｜早上寒冷有一兩陣雨 最高氣溫約17度
【Now新聞台】本港今日(2月1日)天氣預測，大致多雲。早上寒冷，有一兩陣雨，局部地區能見度較低。下午部分時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。 展望未來兩三日早上仍然清涼。本周中後期氣溫逐步回升，部分時間有陽光。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
焗豬扒飯│港式焗豬原來源自法國？新派吉列豬扒脆到咔嚓四響
焗豬。焗豬扒飯暱稱。個名超親切，好似屋企人。事實上，香港人當佢寶寶，錫足佢幾廿年。酒樓、餐廳、茶記、快餐店，只要見到焗豬扒飯就興奮。厚切豬扒，菠蘿番茄，茄汁芝士，放在兜中一焗，熱辣辣，香噴噴，次次都心急食，次次都辣親咀。這經典焗飯，源自法國，發軔廣州，傳到港澳，開枝散葉，不斷變化，至今仍在添新裝，百年爐火歷煉，生命力超級強橫。Yahoo Food ・ 1 天前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【HKTVmall】2日快閃 買滿 $888額外88折（31/01-01/02）
HKTVmall今個週末快閃全場額外88折！只要買滿 $888及輸入優惠碼「8ENJOY88」即可享有折扣，趁平就要入手心頭好同辦年貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營兩個港口的安排屬違憲，港府今日（30 日）表示強烈不滿，並予以堅決反對，並呼籲香港企業應審慎檢視現時及未來在當地的投資安排。Yahoo新聞 ・ 1 天前
專訪｜賴慰玲《非常檢控觀》樂做「美腿擔當」 產後感愧對細仔爆喊 感激《M Club》好姊妹相愛至今
由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演的另類律政查案劇《非常檢控觀》，播映至今收視、口碑皆不錯。而在這「鐵三角」中擔任律政書記的賴慰玲，更成為「美腿擔當」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
日本尼特族人數居然高達八十七萬人！是什麼原因導致？
不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~Japhub日本集合 ・ 1 天前
自帶便當原來是主流！？日本人的午餐習慣大公開！
對學生或社會人士而言，午餐時間是忙碌生活中的一段休息時光。在台灣的人們時常一起訂購外送或到街角小店解決一餐，近期也開始流行自己準備午餐便當。而在速食店、咖啡廳、便利超商、牛丼專賣店、咖哩專賣店等等各種美食林立的日本，人們又是如何解決午餐的呢?LIVE JAPAN ・ 1 天前
甜品食譜｜草莓松露朱古力
早前回台探親時做了這個特別口味送給表妹作為我在港帶給她的拌手禮，材料並不複習而且還可按個人喜好的利口酒去做出獨特的味道Cook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
佘詩曼「大女主高級氣場」飾物名單：EMPHASIS農曆新年M 「冠」系列珠寶，「玫瑰金＋紅」應節又時尚
佘詩曼近年「Man姐」氣場深入民心，其高知感穿搭與氣質都成為很多女生會想學習的對象。從佘詩曼的穿搭裡看到，飾物是顯高級的重要一環，而之前她加持的EMPHASIS珠寶在農曆新年出了新款式，在玫瑰金飾物裡加入紅色元素，應節又時尚，來看看系列吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026 台北親子遊竟然可以咁好玩？13 大放電景點、5 間神級酒店、連交通路線都執埋畀你！
準備帶細路飛台北？Trip.com 為你執好 2026 台北親子遊最強懶人包！由全台最大木柵動物園、超平民兒童新樂園，到全台北最長 50 米溜滑梯、同草泥馬親親嘅鹿羽松牧場全搜羅。仲有喜來登、晶華酒店等親子住宿推介，立即睇埋台北 5 天 4 夜行程規劃，打造難忘家庭回憶！Trip.com ・ 1 天前
東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo
上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都台東區街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。Yahoo新聞 ・ 1 天前
巴拿馬運河港口 長和兩合同遭裁定違憲
【on.cc東網專訊】巴拿馬最高法院裁定，長和營運巴拿馬運河附近兩處港口的續簽合約違憲。長和旗下巴拿馬港口公司發出聲明回應指，認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。長和股價日內最多跌5.6%，低見62.55元；全日收報on.cc 東網 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜法式瑪德蓮小蛋糕
??貝殼外形的經典法式牛油小蛋糕Madeleine，超可愛呀！香濃的牛油香，鬆軟美味，加點檸檬汁，清新不膩。連我的法國朋友都讚好！ 做法超簡單，不用機器，將材料拌勻便可，新手不敗的必試蛋糕！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
自封「中國性商教母」的周媛（Yvette Chou），用一種近乎「情感商業化」的姿態：「眼神給出去」、「身體形成X字形」等語錄火速出圈，在社群媒體掀起狂風巨浪。然而，隨著 1 月 22 日其主帳號「黑白顛周媛」因涉嫌傳播低俗資訊、物化女性而遭到永久封鎖，這場喧囂背後的女性焦慮，卻依然在寂靜中震盪。Yahoo Style HK ・ 1 天前
南丫海難 負責最後審閱穩性數據 失職驗船主任梁維學12年前後證供有何矛盾？
南丫海難死因研訊上周裁決，裁判官點名指時任驗船主任梁維學的證供，與其 2013 年在獨立調查委員會（COI）的供詞有重大差異，交予律政司跟進。法庭線 ・ 20 小時前
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前