日本稀有姓氏TOP 30！你知道這個姓氏的名人有誰嗎？

日本稀有姓氏 TOP 30 ！你知道這個姓氏的名人有誰嗎？

大家知道其實過去日本人是沒有姓氏的嗎！在1875年頒布《苗字必稱令》後，大家才多以職業或是居住地來取名！像是「田中」「山下」就可能是祖先曾住在田野之中或是山的下方！

今天就來告訴大家2021年日本統計的「珍貴姓氏前30名」！你的日本朋友有沒有出現在榜上呢？一起來看～

3位：筒香（つつごう/tsutsugou）

名人例子是在MLB活躍的棒球選手「筒香嘉智」，日本僅有約10位的姓氏為「筒香」喔！

2位：喜熨斗（きのし/kinoshi、つるべ/tsurube）

光是組成這個名字的漢字就給大家深刻的印象，名人例子為日本歌舞伎演員「喜熨斗政彦」藝名為市川猿之助，也是《半澤直樹》顏藝了得的香川照之的父親！全國也是僅有約10位的姓氏為「喜熨斗」！

1位：道枝（みちえだ / michieda）

活躍於演藝界的小傑尼斯成員「道枝駿佑」及AKB48的「道枝咲」都是特殊姓氏！可以說「道枝」是個超偶像的姓氏也說不定～（笑）

以下是第4名～第30名的珍貴姓氏！

4位：水卜（みうら/miura）

水卜麻美

5位：本肝（もとぎも/motogimo、もときも/motokimo）

6位：東京（とうきょう/tokyo）

7位：梵（そよぎ/soyogi）

8位：貫地谷（かんじや/kangiya、かんぢや/kangiya、つきじや/tsukigiya）

9位：浮所（うきしょ/ukishyo）

小傑尼斯的浮所飛貴～

10位：鰻（うなぎ/unagi、むなぎ/munagi、まん/man）

11位：長宗我部（ちょうそかべ/chyosokabe、ちょうそがべ/chyosogabe）

12位：皇（すめらぎ/sumeragi）

13位：小鳥遊（たかなし/taganashi）

中二的小鳥遊六花

14位：暉峻（てるおか/teruoka、てるさか/tarusaka、ひのさか/hinosaka）

15位：上國料（かみこくりょう/kamikokuryou、うえしな/ueshina、うえくに/uekuni）

16位：日本松（にほんまつ/nihonmatsu、にっぽんまつ/nipponmatsu）

17位：甘露寺（かんろじ/kanrogi）

甘露寺蜜璃！

18位：剛力（ごうりき/gouriki）

19位：賀喜（かき/kaki）

20位：鶏冠井（かいで/kaide、かえで/kaede、かえでい/kaedei）

21位：上白石（かみしらいし/kamishiraishi）

上白石萌音～

22位：芳根（よしね/yoshine）

23位：絹張（きぬはり/kinuhari、きぬばり/kinubari）

24位：五百旗頭（いおきべ/iokibe、いおきと/iokito、いおりべ/ioribe、いほきべ/ihokibe）

25位：湊崎（みなとざき/minatozaki）

TWICE 湊崎紗夏（SaNa）

26位：尻無浜（しりなしはま/shirihashihama、しなしはま/shinashihama、しなはま/shinahama）

27位：熊埜御堂（くまのみどう/kumanomidou）

28位：忽滑谷（ぬかりや/nukariya、こつなめや/kotsunameya）

29位：道祖土（さいど/saido、さやんど/sayando）

30位：孕石（はらみいし/haramiishi、はらいし/haraishi、こいし/koishi）