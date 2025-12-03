日本第一長壽村都吃這些食物 全部看起來都好好吃啊！

「永生」當然是不可能實現的神話，但注重保養，想要長壽還是有希望的。日本沖繩是世界聞名的長壽區，這裡的「大宜味村」則是個名副其實的長壽村，這個村子約有3500人口，90歲以上的就有80人，這表示他們的老年人普遍身體硬朗，讓人非常羨慕。

根據世界衛生組織（WHO）2015年公佈的報告，日本人的平均壽命是84歲，位居全球第一！沖繩島人的平均壽命比日本的平均壽命要長得多，那裡健康的百歲老人比例位居日本最高，甚至比世界其他地區都要高，這種現象與那裡人的生活習慣息息相關。下面就是大宜味村人每天必吃的4種食物，一起看看吧。

1. 海魚

提起日本料理，很多人首先想到的就是生魚片，這樣的理解沒有錯。

深海魚中含有豐富的DHA，能夠改善記憶力和認知能力，裡面的EPA還能降低血液裡的中性脂肪和壞膽固醇，動脈硬化、中風、老年癡呆症等等都是老年人容易罹患的疾病，多吃海魚有預防作用。

2.薑黃

近年來興起了一股薑黃熱，薑黃也成為了家喻戶曉的養生食品，其實它的保健歷史從5000年前就開始了。

日本人最愛在咖哩中加薑黃，它能有效預防心血管疾病，還能抗癌、抗痛風、抗老化等，功效良多！沖繩島產的皇金薑黃更是經過26年研發的薑黃之王，不僅比一般薑黃大五六倍，裡面有效成分的含量也很高，「四氫薑黃素」含量高達22倍。

3.海帶

這種「海中的蔬菜」營養價值很高，富含蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、鈣、鐵等多種微量元素。

日本人愛吃海帶已經不是秘密，它是日本料理中不可缺少的食材，多吃海帶能夠預防心血管疾病、高血壓、心臟病等等，它還能減肥。

4.豆腐

豆腐也是日本料理中常見的食材，在日本，平均每人一年能吃掉20多公斤的豆腐。

豆腐中含有豐富的大豆蛋白，能夠預防心血管疾病，裡面的維生素E能夠抗衰老，多吃豆腐還能補充鈣和鎂。

這4種食材每天都會出現在大宜味村的餐桌上，其中最值得注意的就是「薑黃」，它的好處多到說不完，根據相關研究發現，薑黃有下面這5種功效：

1.活化腦力

薑黃中的薑黃素能增加神經傳導物質分泌，驅動腦神經細胞長出新連結，活化及改善大腦機能，減少腦部退化。多吃薑黃能改善記憶力，腦子更靈活。

2.增強抗發炎力

薑黃是一種天然抗炎食物，能夠有效對抗發炎，功效甚至能夠媲美一些藥物，還沒有副作用。台灣重量級心臟權威翁國昌醫師就說過：「氧化及發炎是萬病之源」，薑黃正好能夠克制這些。

3.提升體力

薑黃素能夠促進新陳代謝、血液循環、提升體力。經常吃能夠抗憂鬱，精力充沛。

4.提升抗氧化力

1999年時，美國知名期刊「J.Am.chen.Soc」就發表過一篇研究，稱薑黃素的抗氧化能力是生物類黃酮的2.33 倍，維生素E 的1.6 倍，維生素C 的2.75倍。超強的抗氧化功能能抵抗自由基，避免膠原蛋白流失，還能防止衰老。

5.強化代謝力

薑黃素能促進脂肪代謝，運動前攝取一些薑黃素能協助身體的壞脂肪分解，增加好的棕色脂肪生成，幫助身體產熱，達到提升新陳代謝瘦身的效果。

現在你是不是準備換食譜了？養生保健就要從現在開始，多吃點健康的食物吧！