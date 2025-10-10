恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
【哈哈】你不知道的日本5大「筷子禁忌」！傳遞亡者骨灰竟是用筷子！
【哈哈】你不知道的日本5大「筷子禁忌」！傳遞亡者骨灰竟是用筷子！
筷子對許多人還說都是不可或缺的用餐工具，尤其在亞洲、中華文化內更是尤其重要，但筷子的使用在每個國家都有不同的禁忌需要注意，像是台灣人很忌諱將筷子插在食物中間，因為這樣就像是在給人燒香一樣！那你知道在日本，有什麼跟筷子相關的禁忌嗎？
日本的筷子「箸」與橋樑「橋」的發音是相通的，這也意會著人與神靈間能透過筷子來作為溝通的橋樑，因此日本人在吃飯前喊的我開動了（いただきます）就有在向上天祈求五穀豐收，感謝上天給予食物的意思～不過在日本使用筷子時也要注意不要觸犯了以下的禁忌！
一、用筷子指食物或人
用餐時切記勿用筷子指向他人或食物！這樣會讓人產生對方教養不好、沒有禮貌的不好印象～特別需要注意的場合是吃到好吃的時候，經常忽略這條禁忌直接指著料理表示「這個好吃！」雖然不是故意的，但還是會讓人感覺不好喔！
二、以筷子來交換食物
在台灣不少家庭裡，以筷子來交換食物是很常有的事情，但這在日本是超級大禁忌，絕對不可以使用筷子互相接取食物！因為在日本的葬禮上，都是以筷子來傳遞亡者的骨灰，因此這動作也有較不祥的意味～
三、用筷子移動碗盤
有些人因為手不夠長，會直接用筷子來移動餐桌上的碗盤，但在日本人眼裡這是非常不禮貌的行為，而且用筷子移動碗盤時會發出不舒服的聲響，湯汁也容易灑出來，因此這也是用筷子時的禁忌喔！
四、筷子架在碗上
在台灣用餐到一半想喝水或休息時，都很習慣將筷子架在碗上，但這在日本可是超級NG，因為日本的筷子發音與「橋」相同，把筷子平放在碗上，會讓人有過世後要過奈何橋的聯想，因此在日本切忌別將筷子架在碗上～
五、將筷頭與筷尖顛倒過來分菜
大部分會發生這種行為，都是出於「衛生」，想說將筷子顛倒過來才不會讓他們觸碰到自己的口水，但事實上這在日本也是非常不禮貌的行為唷～一方面是他們認為用手拿過的筷頭已經髒了不衛生，另一方面是當筷頭夾完食物後，整雙筷子都會油膩膩的，會使人感受不佳！
真的是不同國家有不同的文化呢，在台灣常常會做的餐桌行為，沒想到在日本會被視為禁忌呢！之後疫情趨緩，有機會到日本旅遊時，記得不要觸犯他國的禁忌喔～
其他人也在看
日本紅葉預測2025出爐！全國受高溫影響紅葉季再推遲 即睇東京/大阪等14個地區最佳觀賞期
日本氣象株式會社發表了「2025年第2回紅葉及黃葉見頃預測」，針對從北海道到鹿兒島各城市，以及全國約700個賞楓名所，公布了今年紅葉與銀杏的最佳觀賞時期預測。由於今個9月及10月，日本全國氣溫偏高，無論北日本、東日本及西日本的見頃時期比第1回再推遲，札幌及長野由延遲10日變成延遲12日，高知及福岡都延遲一星期有多，計劃日本紅葉之旅的各位記得睇定一點！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做
天氣炎熱會令人胃口也變差，不想吃太多肉類，消暑又清爽的瓜類是不錯的選擇。韓劇經常會看到的一種翠玉瓜煎餅，美觀又簡單，吃起來也很清爽，很適合沒胃口的時候食用。翠玉瓜易出水，在上粉和蛋之前，先用鹽稍醃幾分鐘，可以令瓜出水，之後煎起來便不會太快出水，即睇如何製作韓式翠玉瓜煎餅：Yahoo Food ・ 10 小時前
日本 Ministop曾爆食用期限造假醜聞 逐步復售熟食 承諾加強監管｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本著名連鎖便利店Ministop 今年 8 月時爆出部分分店偽造店內熟食保存期限醜聞，當時總公司為事件致歉，停售約1600間分店的店內製作熟食。該公司最新在周四（9 日）表示，本月起將逐步重新發售由門市廚房製作的熟食，並承諾加強監管及防止事件重演。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
新華匯富金融(00188)沽10萬股阿里巴巴 變現收益100萬元
新華匯富金融(00188)宣布，於2024年10月17日至2025年10月10日期間，公司於聯交所進行一連串場內交易，以出售合共10萬股阿里巴巴(09988)股份，佔阿里巴巴已發行股份總數約0.0005%，每股阿里巴巴股份平均價格介乎77.5元至176元之間，總代價約為1084.9萬元(不含交易成本)。出售事項變現收益約為100萬元。 (ST)infocast ・ 47 分鐘前
以巴戰爭｜以色列內閣正式批准與哈馬斯停火協議 特朗普周日擬前往中東出席簽署儀式｜Yahoo
以色列內閣周五（10 日）召開會議，正式批准與哈馬斯的停火協議。根據協議內容，以軍會在 24 小時內停止對加沙的敵對行動，哈馬斯並會在 72 小時內釋放被拘留的以色列人質。 以色列總理內塔尼亞胡在社交平台 X 發文，公布內閣批准停火協議的消息。從帖文附上的圖片所示，美國的中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）亦有出席會議。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 6 小時前
樓價指數｜中原CCL重上140點創61周新高 今年樓價暫時累升1.92%
反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報140.27點，按周升0.24%，創自2024年8月初後的61周新高。中原地產認為，整體樓價逐步回升趨勢明顯，CCL目標挑戰143.02點，現時相差2.75點或1.96%，期望第四季內達到。BossMind ・ 1 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心
鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 22 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 15 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 2 天前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前