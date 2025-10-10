【哈哈】你不知道的日本5大「筷子禁忌」！傳遞亡者骨灰竟是用筷子！

筷子對許多人還說都是不可或缺的用餐工具，尤其在亞洲、中華文化內更是尤其重要，但筷子的使用在每個國家都有不同的禁忌需要注意，像是台灣人很忌諱將筷子插在食物中間，因為這樣就像是在給人燒香一樣！那你知道在日本，有什麼跟筷子相關的禁忌嗎？

日本的筷子「箸」與橋樑「橋」的發音是相通的，這也意會著人與神靈間能透過筷子來作為溝通的橋樑，因此日本人在吃飯前喊的我開動了（いただきます）就有在向上天祈求五穀豐收，感謝上天給予食物的意思～不過在日本使用筷子時也要注意不要觸犯了以下的禁忌！

一、用筷子指食物或人

用餐時切記勿用筷子指向他人或食物！這樣會讓人產生對方教養不好、沒有禮貌的不好印象～特別需要注意的場合是吃到好吃的時候，經常忽略這條禁忌直接指著料理表示「這個好吃！」雖然不是故意的，但還是會讓人感覺不好喔！

二、以筷子來交換食物

在台灣不少家庭裡，以筷子來交換食物是很常有的事情，但這在日本是超級大禁忌，絕對不可以使用筷子互相接取食物！因為在日本的葬禮上，都是以筷子來傳遞亡者的骨灰，因此這動作也有較不祥的意味～

三、用筷子移動碗盤

有些人因為手不夠長，會直接用筷子來移動餐桌上的碗盤，但在日本人眼裡這是非常不禮貌的行為，而且用筷子移動碗盤時會發出不舒服的聲響，湯汁也容易灑出來，因此這也是用筷子時的禁忌喔！

四、筷子架在碗上

在台灣用餐到一半想喝水或休息時，都很習慣將筷子架在碗上，但這在日本可是超級NG，因為日本的筷子發音與「橋」相同，把筷子平放在碗上，會讓人有過世後要過奈何橋的聯想，因此在日本切忌別將筷子架在碗上～

五、將筷頭與筷尖顛倒過來分菜

大部分會發生這種行為，都是出於「衛生」，想說將筷子顛倒過來才不會讓他們觸碰到自己的口水，但事實上這在日本也是非常不禮貌的行為唷～一方面是他們認為用手拿過的筷頭已經髒了不衛生，另一方面是當筷頭夾完食物後，整雙筷子都會油膩膩的，會使人感受不佳！

真的是不同國家有不同的文化呢，在台灣常常會做的餐桌行為，沒想到在日本會被視為禁忌呢！之後疫情趨緩，有機會到日本旅遊時，記得不要觸犯他國的禁忌喔～