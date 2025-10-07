最後一樣最重口......日本人的納豆「創意」料理？

不少人都覺得納豆很臭，又像鼻涕黏稠的豆加上濃烈的味道，不要說是外國人，連有些日本人都接受不了啊！！

身邊的朋友總會以「挑戰」來形容吃納豆，但小編有個想法：如果不直接吃，而是加進食譜，不就減少了納豆的氣味，又同時吸收了納豆的營養。

到時就可以自豪地說：「我好愛吃納豆，每一味菜都必須吃！」然後我就發現了日本人在加入納豆的創意食譜了！

▼納豆蛋捲：將豆切碎，加上滑滑的蛋，賣相不錯。有蛋、麻油、蛋黃醬的調味，納豆的味應該會被中和吧？

▼納豆炒蔥蛋蓋飯：將蔥和納豆炒熱後，加上蛋汁和豉油，以超吸豉油味的蔥花和蛋來掩蓋納豆的味，聰明！（而且蛋蓋飯是絕對不會難吃的）

愈找食譜時，愈發現。。。世界原來已經阻止不了日本人創作納豆食譜了。。。(以下慎入！)

▼竹輪起司烤納豆：聽聞納豆和芝士的相性很合 (即是配起來很好吃)，要不要嘗試邪惡拉絲？（啊，竟然是納豆絲啊啊啊啊 0rz）

▼黑豆甜納豆蛋糕：這個意外地應該頗好吃！？

▼起泡的納豆蛋汁蓋avocado：食譜說一定一定要將納豆發到起泡，加上蛋汁，再淋在牛油果上，也可以轉做豆腐，大功告成！

看見泡泡。。。這個食譜我還是skip吧

▼納豆拉面：嗯 應該會像加普通豆子一般？

▼納豆土耳其雪糕

把冰冷的納豆加進雪糕，發到起泡就會出現神奇的魔法！雪糕變得又黏又長〜質感應該不錯，不知道味道如何？

▼納豆加乳酪：食譜說解決便秘一流！ 我想 也是吧.........

▼納豆布丁：我觀察到納豆通常和蛋搭配，但這個像moon face的納豆布丁？？？

▼納豆芫茜吐司：看到芫茜，小編真心嚇了一驚，一直都不明白為什麼它在台灣叫香菜！

「香？哪香啊？！」這個完全是打大佬的大佬Level，我真的不行了！

雖然納豆營養豐富，真的很值得吃，但要這樣子吃，我還是回去挑戰單盒的納豆好了 (苦笑)