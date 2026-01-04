日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單 助大家避雷

旅行日行一二萬公里，以為回到酒店可好好休息，但卻有床蝨為患！繼韓國爆出床蝨危機後，日本近日也陷入「床蝨恐慌」。有熱心網民整理出一份「日本床蝨酒店地圖」，讓準備赴日旅遊的大家可以提早避開「高危住宿地帶」。雖然無法保證百分百準確，但作為參考資料，對旅客來說仍具實用價值。

繼韓國爆出床蝨危機後，日本近日也陷入「床蝨恐慌」。（getty images）

日本床蝨危機 抗藥性強更難對付

網民在東京電車上發現疑似床蝨蹤影，消息一出即在社交平台瘋傳，掀起一波網上熱議，與此同時日本多地區酒店出現床蝨問題，引起旅客關注。這些肉眼難辨的小昆蟲，雖不會傳播疾病，卻會在夜間吸血，導致皮膚紅腫痕癢，嚴重者更可能引發過敏反應。在日本，床蝨的日文寫法是「トコジラミ」，又稱「南京虫」。如打算預訂日本酒店或民宿，不妨在搜尋評論時加入這些關鍵字，看看有沒有住客曾經提及相關問題。更令人擔憂的是，日本當地媒體報導，部分地區甚至出現了「超級床蝨」，牠們對市面上的一般除蟲劑有抗藥性，處理起來更為棘手。

日本當地媒體報導，部分地區甚至出現了「超級床蝨」，牠們對市面上的一般除蟲劑有抗藥性。（getty images）

出發前記得Bookmark日本床蝨酒店地圖

為方便大家，有網民整理的「日本床蝨酒店地圖」涵蓋全國各地，使用者可以透過地圖查看不同地區的酒店是否曾被通報出現床蝨。地圖上以黃色標示「安全」酒店，藍色則代表「曾經出現過床蝨」的地點。而港人常去的東京、大阪、福岡均有曾被標示為「曾出現床蝨」的酒店，包括東京新宿歌舞伎町APA酒店、巢鴨站前APA酒店、HOTEL TAVINOS淺草、大阪的京阪天滿橋飯店、DELstyle大阪東天滿 by大和Roynet酒店，以及福岡的大倉酒店。這些酒店未必現時仍有床蝨問題，但曾被提及的紀錄仍值得注意。

有網民整理的「日本床蝨酒店地圖」涵蓋全國各地，地圖上以黃色標示「安全」酒店，藍色則代表「曾經出現過床蝨」的地點。（網絡地圖截圖）

「日本床蝨酒店地圖」

網址：按這裡

