日本罕見寒流1月中來襲！日本氣象廳發布「十年一度大雪」 預測｜東、西日本沿海地區警報級降雪、北陸進入大雪戒備

最近打算飛日本的大家要特別留意交通及天氣變化！日本氣象廳日前發布「早期大雪天氣資訊」，警告受冬季氣壓系統增強影響，東、西日本的日本沿海地區自1月3日起已面臨警報級降雪，而真正的考驗將在1月11日至19日期間出現。受強烈寒冷氣團影響，東北及北陸地區可能迎來「十年一遇」的極端降雪。即使是東京等太平洋沿岸地區，除了要面對強烈冷空氣，亦要防範雷擊及路面結冰。這場今年首度最強寒流，必定影響往返機場的交通及各大景點行程，大家記得多加留意。

日本氣象廳發布十年一遇暴雪警報，北陸地區預計24小時降雪量將達70厘米，連東京市區路面都可能結冰，近期間赴日旅客需特別留意天氣變化。（圖片來源：Getty Images）

降雪量破紀錄 北陸地區首當其衝

根據日本氣象廳發布的「早期天候情報」，這波寒流的威力堪稱近年罕見。受到強烈冬季型氣壓配置影響，日本海上空約5,500米高處出現攝氏零下36度的極地寒流，一路從北日本席捲至西日本。氣象專家形容，這種等級的降雪在統計上屬於「十年一遇」，出現機率僅約10%。

強烈冬季型氣壓配置下，日本海上空出現攝氏零下36度極地寒流，這種級別的降雪在統計上僅有10%機率出現，堪稱近年最強寒流。（圖片來源：YouTube@weathernews）

最受影響的北陸地區（新潟、富山、石川、福井）預計降雪量將達平年的244%以上，意味著平時一個月的雪量可能在幾天內傾瀉而下。新潟縣山區24小時降雪量預估達40厘米，富山和石川縣山間部也有20厘米以上。岐阜縣山區情況同樣嚴峻，白川鄉和高山等熱門旅遊景點的降雪量預計達平年的229%。關東甲信地區的長野縣北部和群馬縣北部，包括野澤溫泉等滑雪勝地，降雪量也將超過平年182%。東北地區日本海側預測降雪量為平年的164%以上，青森縣酸湯溫泉一帶的5天累積降雪量可能突破75厘米。

富山、石川、福井等北陸四縣全面戒備，山間部預計單日降雪20厘米以上，平時一個月的雪量可能在幾天內傾瀉而下，當地政府已啟動緊急應變機制。（圖片來源：Getty Images）

長週末變災難日？交通癱瘓風險極高

更令人擔憂的是，這次暴雪的時間點。1月10日至11日的週末已會出現第一波強烈降雪，隨後在成人節連假期間（1月11日至13日）雪勢會持續增強。氣象廳特別警告，由於冬季型氣壓配置會持續較長時間，降雪不會短時間內停止，這大大增加了道路積雪導致車輛受困的風險。

成人節三連休恰逢暴雪高峰期，日本國土交通省預估高速公路可能大規模封閉，呼籲民眾避免不必要的長途移動。（圖片來源：YouTube@weathernews）

隨着連假收假及冬季氣壓配置移動，交通網絡如東海道新幹線、東北新幹線以及往返成田、羽田機場的鐵路可能因積雪附著電線或大風而出現延誤或停駛。氣象廳呼籲民眾在9日（週五）前完成所有防寒備災準備。除了降雪，這次寒流還可能帶來雷擊、龍捲風和冰雹等極端天氣，太平洋沿岸地區也需提防劇烈陣風。電線積雪可能導致大規模停電，雪崩風險也會大幅提升。最近計劃赴日的話，記得密切留意最新天氣資訊，並考慮調整行程。

雪崩警報系統有機會啟動，山區道路隨時可能緊急封閉，自駕遊旅客必須準備雪鏈，並避免前往山區或偏遠地帶以免受困。（圖片來源：YouTube@Nippon News）

日本氣象廳

網址：按此

