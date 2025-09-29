男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
日本必吃美食？觀光客最想吃日本美食大調查
根據日本觀光廳所做的「訪日外国人消費動向調査」調查結果，發現海外遊客到日本想做的事第一名幾乎都是「品嚐日本的食物」，畢竟許多人即使沒去過日本，也都曾見聞過日本的食物資訊，讓日本的美食成為吸引觀光客到日本旅遊的一大誘因。
那麼究竟海外遊客到日本之後，實際上都想吃些什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問了6位來自不同國家的人，問問他們在到日本之前最想吃的東西？以及實際吃過的感想，在這之中除了定番必吃的日本料理之外，竟然也出現讓人頗為意外的答案唷，就讓我們一起來看看吧！
※本文純屬受訪者個人意見
原來不是每個國家都很常見？想要吃吃看下午茶！（韓國／女性／三十多歲）
首先介紹的是韓國女性所回答的「下午茶」，這也是在這次訪問中最讓我驚訝的答案。說到下午茶的話一般人應該第一個想到的國家是英國才對，怎麼會想要來日本吃下午茶呢？
「韓國人基本上沒有喝紅茶的習慣，因此和日本比起來可以吃到下午茶的地方真的很少」
韓國人不太喝紅茶這件事確實讓人震驚，畢竟下午茶的定番就是甜點配紅茶，這樣也難怪韓國下午茶會比較少見。相較之下日本人愛喝紅茶的程度高到甚至還有紅茶專門店，因此像飯店、咖啡廳等會提供午茶餐點的餐廳也非常多。
「我之前去了關東和關西地區內受到日本紅茶協會所推薦的餐廳吃下午茶，每間品質都很優秀！」
這位韓國女性對下午茶所包含的紅茶、蛋糕、甜點等餐點都認為實際吃起來比預想的還要出色，果然日本對於午茶方面還是比較有鑽研的，甚至在韓國還可以找到來自日本的下午茶店呢。
果然是定番！全世界都想嚐鮮的日本代表美食「壽司」（法國／女性／二十多歲）
許多人說到日本料理第一個想到的肯定是壽司，而這位受訪的法國女性也是其中的一份子，來到日本她最想吃的就是壽司了。
「法國雖然也吃得到壽司，但是壽司食材的味道不是很好，可能是因為法國的生魚片幾乎都是從瑞典進口來的，運到法國需要花上很多時間的關係。不過就算是使用法國當地捕捉的魚所做的壽司也還是沒有比日本當地的好吃！」
雖然法國也能吃到壽司，但是這位法國女性並不是很喜歡，直到吃過日本的壽司之後才明白原來壽司擁有超出其想像的美味。
「在吃之前我完全想像不到海鮮食材的味道，害我吃的時候很緊張。但嚐過之後發現不管是鮭魚、鮪魚還是蝦蟹貝類全都很好吃呀。」
擁有多種口味食材是壽司吸引人的一大魅力，而且日本即使只是平價的連鎖壽司店也很美味，果然要吃壽司這項日本代表性美食還是在日本當地才能認真感受壽司的過人之處囉。
吸附精華的柔軟肉片最對味！大口吃肉大口吃菜「涮涮鍋」（越南／男性／二十多歲）
回答涮涮鍋的越南男性表示，與其說是在來日本之前想吃，不如說是來到日本之後才真正愛上。
「以前在看以日本的電視節目時經常會拿涮涮鍋來介紹，所以我就想著總有一天一定要吃吃看」
品嚐涮涮鍋最棒的優點就是可以吃到柔軟的肉片與蔬菜最原始的新鮮滋味，這位受訪越南男性自從第一次在日本吃到涮涮鍋之後便深深愛上，再訪數次也不厭倦。
「除了涮涮鍋之外還有水炊鍋、泡菜鍋、豆乳鍋等等，鍋物料理的種類實在是太多元了，完全吃不膩呀！」
也許是因為這位越南男性來日本的時候剛好是冬天，所以便有興致去品嘗各式各樣的鍋物料理，尤其日本有很多平價的吃到飽火鍋店，特別受到男性的歡迎。
裹著豚骨湯頭的麵條就是香！日本國民靈魂美食「拉麵」（法國／女性／十多歲）
這位法國女性很喜歡看日本漫畫，剛好拉麵算是很常出現在日本漫畫中的一道料理，因而深受影響。
「日本的漫畫裡常出現登場角色在吃拉麵的場景…害我看了想說絕對要吃一次拉麵試試看！」
而這位法國女性原本以為拉麵就是要吃豚骨的，不過實際在日本嚐過各種拉麵後她覺得最好吃的反而不是豚骨拉麵。
「放入大量雞肉製作的雞湯拉麵真的很好吃，雖然口味比豚骨的更清淡，但卻有著獨特的香味與滋味，吃一次就愛上」
原本以為外國人都會比較愛吃豚骨拉麵，不過看來使用雞骨熬煮的雞湯拉麵也頗為好評，未來有機會的話她也希望能夠吃吃看其它不同口味的拉麵。
還是在日本吃最棒！喜惡分明的「生魚片」（中國／男性／十多歲）
和高人氣的壽司相比起來，能夠品嚐到魚肉本身鮮度及滋味的生魚片反而是許多外國人敬而遠之的日本料理，不過這次受訪的中國男性似乎在來日本之前就非常期待在日本當地吃生魚片。
「因為我家不靠海的關係，我在中國幾乎是吃不到新鮮生魚片的，所以一直都很期待來日本吃生魚片。不過因為我朋友不愛吃生魚片，所以我不會推薦給朋友就是了」
因為原本就不怕吃生魚片，所以這位中國男性非常期待能夠品嘗日本當地的生魚片滋味，實際嚐過之後最合他口味的似乎是鮭魚的生魚片。但是相對地還是有非常多外國人是不敢吃或不愛吃生魚片的，希望未來能看見更多人拋開束縛、勇於挑戰這道美食呀。
說到日本就想到它！能夠吃到各種食材的「天婦羅」（巴基斯坦／男性／十多歲）
最後一位受訪的巴基斯坦男性是巴基斯坦與日本的混血兒，他表示自從吃過身為日本人的母親所做的天婦羅之後就對這道料理興趣大開。
「雖然我有吃過媽媽做的天婦羅，但我還是很想要到日本吃吃看當地的，因為聽說日本當地的天婦羅種類既豐富又不油膩。吃過之後便覺得明明只是將食材簡單地拿去油炸卻能這麼好吃，實在是讓我太感動了！」
這位巴基斯坦男性原本就有吃過媽媽做的天婦羅，也因此對日本當地的天婦羅料理產生了興趣。在親自來到日本之後他在百貨公司的餐廳成功地品嚐到日本當地的天婦羅滋味，雖然媽媽做的天婦羅也很好吃，但果然日本當地的專業天婦羅還是技高一層，尤其口感Q彈的炸蝦天婦羅更是讓他格外驚豔且感動。
日本美食豐富多樣！
本來以為此次受訪的答案大概都是比較有名的日本料理，沒想到卻出現了像「下午茶」這類出人意表的回答，看來大家來日本想要吃的東西除了日本當地的特色美食之外，也會有因為國家文化不同而感興趣的選項出現呢。能夠吃到來自不同國家、不同文化的特色美食這點也是日本特別吸引人的地方呀。
除了這次提到的甜點、B級美食之外，還有許多料理是各國人來到日本時會特別想要一嚐的，大家前來日本時也記得把握機會去品嚐踩點這些只有在日本才吃得到的好味道吧！
Written by:Fujico
