日本聖誕好去處2025｜相模湖600萬燈海×他媽哥池夢幻登場！關東冬夜最閃亮回憶
還記得小時候每天為電子寵物「他媽哥池」餵食、洗澡、哄睡的日子嗎？近年這位童年老朋友回歸，更成為化身為日本相模湖的聖誕燈飾主角，600萬盞LED燈飾打造的「相模湖イルミリオン」燈光祭，已經盛大開幕，結合懷舊與創新的冬日奇幻旅程。
關東三大燈光秀：600萬盞燈飾＋他媽哥池主題初登場
作為關東三大燈光秀之一，相模湖燈飾祭每年都吸引無數遊客前來朝聖。今年活動規模依舊驚人，整個園區以600萬顆LED燈球鋪陳出層次豐富的光之景觀，從山坡延伸至湖畔，彷彿走進一個發光的童話世界。今年最大亮點，莫過於首次與全球人氣電子寵物「他媽哥池」合作的主題燈飾區「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」。園內設有以UFO為靈感的裝置藝術，還有Mametchi、Kuchipatchi等角色現身亮燈儀式，讓大人小孩都能重溫童年回憶。
音樂互動燈光秀/夜間夢幻遊樂設施/期間限定美食精品
除了靜態燈飾，園區亦設有音樂互動燈光秀「オトイルミ」，邀請Crystal Kay、GRe4N BOYZ等五組人氣歌手參與，燈光會隨著音樂節奏變化，營造出如MV場景般的沉浸式體驗。15米高的聖誕樹、電話亭與信件造型裝置，都是打卡熱點。入夜後，園內多項遊樂設施也換上燈光新裝。100米長的「魔法滑梯」在燈光中滑行，帶來視覺與速度的雙重快感；「星空腳踏車」如在370米高空踩著腳踏車，俯瞰整片燈海；還有「彩虹纜車」帶大家穿越光之隧道，感受如夢似幻的空中漫步。活動期間，園區亦推出多款他媽哥池主題美食與限定商品，從角色造型甜點到可愛周邊，一應俱全。
さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！
地點：神奈川縣相模原市綠區若柳1634 相模湖MORI MORI
日期：2025年11月15日至2026年5月10日
時間：4–8:30pm
網址：按這裡
