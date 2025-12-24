宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？
每年聖誕節，不少港人都會飛日本感受節日氣氛，然而看聖誕燈飾、食聖誕大餐的背後，大家又有多了解日本的聖誕節呢？今次Yahoo Travel為大家整合多個有關日本聖誕節的冷知識，例如日本原來沒有聖誕假期？為何日本人過聖誕要吃KFC炸雞或士多啤梨忌廉蛋糕？平安夜是另一個情人節？禮物不是放聖誕樹下？大家又知道多少呢？
日本聖誕節冷知識1. 聖誕節活動曾被禁止？
日本首次接觸聖誕節的前身是在16世紀左右，當時耶穌會的傳教士造訪山口縣山口市時，舉行了首個「基督降誕祭」。直至江戶時代，德川幕府於1612年頒布了禁教令，逐漸禁止基督教信仰、傳教活動、參加彌撒、受洗、祈禱等，因此慶祝任何基督教節日包括聖誕節都被視為違法。直到明治時代後半才逐漸發展各項聖誕習俗，像是聖誕節特賣、在報紙廣告刊登聖誕老人等，慶祝聖誕節的習俗開始蔓延起來。
日本聖誕節冷知識2. 聖誕節不是國定假日？
日本基督徒日本只佔總人口約1%，加上聖誕具有宗教意味，如果把聖誕節定為國定假日，可能會違反《日本國憲法》所規定的政教分離原則。雖然日本人於12月25日要照常返工返學，但晚上仍會有慶祝活動呢。
日本聖誕節冷知識3. 為何聖誕節要吃KFC炸雞？
在基督教國家的聖誕節，是要吃一整隻火雞，但日本火雞價錢貴，一般家庭亦沒有大型焗爐焗整隻火雞，因此沒有聖誕節吃火雞的習慣。直至KFC登陸日本後，以炸雞作為「烤火雞替代品」切入市場，用「聖誕節就吃肯德基！」（クリスマスにはケンタッキー！）作宣傳而大受歡迎，自1974年開始的「肯德基聖誕桶雞」便成為經典，如今每年仍需提前約一個月預約才能買到聖誕炸雞，成為日本特殊文化。
日本聖誕節冷知識4. 為何吃士多啤梨忌廉蛋糕？
日本聖誕節吃士多啤梨忌廉蛋糕原因眾說紛紜，據說「不二家」創立者藤井林右衛門在美國研修時吃過士多啤梨忌廉蛋糕，回到日本後就在同款蛋糕上加入各種裝飾，打造成聖誕蛋糕。加上紅白是日本傳統喜慶的代表顏色，又符合聖誕節氣氛，令蛋糕深受日本人歡迎，自此「聖誕＝草莓蛋糕」的概念徹底定型，成為日本獨有聖誕傳統。
日本聖誕節冷知識5. 平安夜好比情人節？
與西方國家的聖誕節不同，日本聖誕節重點不是家庭團聚，而是戀人約會好日子，特別是平安夜被視為比12月25日本身更重要的日子，許多情侶會享用豪華晚餐及睇燈飾，甚至選在這一天表白或求婚，重要程度比得上情人節。
日本聖誕節冷知識6. 聖誕禮物不是放聖誕樹下？
對有小孩的家庭而言，聖誕禮物通常由聖誕老人（其實是父母）在平安夜晚上，趁孩子入睡後悄悄放在枕邊，等小孩隔日醒來看到放在床邊的禮物，而不像西方國家一般放在聖誕樹下。
