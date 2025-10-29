日本人是這樣過聖誕節！ 餐桌必備草莓蛋糕＋炸雞

一年一度的聖誕節要來啦！有去日本過聖誕節的人一定對街頭上五彩繽紛的浮誇歡慶造景不陌生～不過要真的融入當地，就必須知道他們在聖誕節都會有吃草莓奶油蛋糕配肯德基炸雞的獨特習慣，在當地過節的人絕對不要錯過這特別的文化！

為什麼日本人聖誕節必吃肯德基炸雞？據說這現象是從1974年的聖誕節開始的～當年一名住在日本的外國人因為買不到火雞，只好買肯德基炸雞來應應景，這件事也讓肯德基靈機一動，便將「聖誕節吃炸雞」作為口號，而在地反應也相當踴躍～一直到現在一到聖誕節，日本人就會想到肯德基呢！

據說，日本聖誕節期間的肯德基實在太搶手，就算已經事前預約，當天領取時還是要排隊幾個小時呢！而且肯德基員工在聖誕節前後三天都處於滿滿戰力的備戰狀態，正職與工讀生通通出動，就為拼個年底好業績。

那為什麼已經吃炸雞了，還要再吃草莓奶油蛋糕？據說這風氣是源自於日本甜點專賣店「不二家」創始人藤井林右衛門，1912年時赴美留學的他，在當地吃到了讓他印象深刻的草莓奶油蛋糕，於是回國後他將其改良成符合日本人口味，並在聖誕節推出，讓這股風氣逐漸發酵，久而久之就成約定成俗的習慣了～

你也可以將草莓奶油蛋糕上的奶油想像成冬天裡的白雪，鮮紅色草莓則是象徵送禮物的聖誕老人，這樣一來一切都很合理，非常應景！今年聖誕節你怎麼過呢？沒有想法的話，不妨跟著日本習俗吃吃看ＸＤ