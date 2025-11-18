關注

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾必去景點5大推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影
日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

踏入11月，日本東京各地的聖誕燈飾活動相繼登場，今次精選東京聖誕燈飾景點，包括以東京鐵塔為背景的丸之內藍白燈飾、史上最大規模的東京聖誕市集、東京晴空塔空中聖誕派對、迪士尼打卡裝置等，還有不同的燈光表演、投影光雕等，準備今個聖誕節飛東京的朋友記得留意啦！

東京聖誕燈飾景點1. 東京聖誕市集：明治神宮外苑+芝公園雙會場登場

「東京聖誕市集2025」 今年以雙會場登場，屬史上最大規模！「明治神宮外苑」會場以格林童話與歐洲故事為靈感，特設高14米巨型聖誕金字塔，夜幕降臨後，金字塔伴隨音樂亮起閃閃金光，內裡旋轉木偶隨著轉動，氣氛浪漫，大家可在歐式木製小屋購買到以格林童話為主題的料理、熱朱古力，以及歐洲精靈「Gnome」公仔等美食及雜貨。

至於「芝公園」會場以德式傳統市集為主軸，閃亮的聖誕燈飾配上背後的東京鐵塔，充滿節日氣氛。市集提供德國美食如香腸、啤酒、德國木雕作品，還能買到德國泰迪熊品牌「Steiff」東京聖誕市集限定熊等，大家可一邊吃喝行逛，一邊欣賞聖誕燈飾。留意兩個會場設獨立門票，如今經KKday預購門票可享入場特典：原創馬克杯，神宮外苑送紅色、芝公園送綠色，可立即在市集內使用，增添儀式感。

【KKday獨家！附贈原創馬克杯】2025東京芝公園聖誕市集（禦成門站前廣場）門票

價錢：$50起

按此經KKday預訂

東京聖誕市集2025 in 神宮外苑 入場門票｜附贈專屬原創馬克杯

價錢：$50起

按此經KKday預訂

「東京聖誕市集2025」 今年以雙會場登場，屬史上最大規模！（相片來源：PRtimes）
「東京聖誕市集2025」 今年以雙會場登場，屬史上最大規模！（相片來源：PRtimes）
「明治神宮外苑」會場以格林童話與歐洲故事為靈感，特設高14米的巨型聖誕金字塔。（相片來源：PRtimes）
「明治神宮外苑」會場以格林童話與歐洲故事為靈感，特設高14米的巨型聖誕金字塔。（相片來源：PRtimes）
聖誕市集可歎到各式各樣的特色美食。（相片來源：PRtimes）
聖誕市集可歎到各式各樣的特色美食。（相片來源：PRtimes）
經KKday預購門票可享入場特典：原創馬克杯，神宮外苑送紅色、芝公園送綠色，可立即在市集內使用，增添儀式感。（相片來源：PRtimes）
經KKday預購門票可享入場特典：原創馬克杯，神宮外苑送紅色、芝公園送綠色，可立即在市集內使用，增添儀式感。（相片來源：PRtimes）

東京聖誕市集2025 in 明治神宮外苑

地址：東京都新宿區霞ヶ丘町2-3 明治神宮外苑 聖德紀念繪畫館前・綜合球技場（地圖按此

日期：2025年11月21日至12月25日

時間：11am-9:30pm（11月21日4pm-9:30pm）

交通：東京Metro銀座線「外苑前」站步行約5分鐘／JR「信濃町」站步行約8分鐘

東京聖誕市集2025 in 芝公園

地址：東京都港區芝公園3-2東京都立芝公園4號地（御成門站前廣場）（地圖按此

日期：2025年11月21日至12月25日

時間：11am-10pm（11月21日4pm-10pm）

交通：都營三田線「御成門」站步行約1分鐘／東京Metro日比谷線「神谷町站」步行約10分鐘

東京聖誕燈飾景點2. 東京晴空塔「夢幻聖誕2025」

東京晴空塔由11月6日至12月25日舉行冬季盛典「夢幻聖誕2025」，塔身以「綠色聖誕樹」、「金色優雅樹」以及「紅色聖誕老人」三種主題光每1分鐘輪流登場。整座東京晴空塔城將被約53萬顆燈泡點亮，包括4米高「Twinkle Three Stars」燈光裝置、「飛馬馬車」、吉祥物「Sorakara-chan」等角色的燈光雕塑等。而4樓「Sky Arena」牆面首次推出大型投影表演，每日5點起每15分鐘上演一次以光之魔法時鐘為主題的投影，同場還有「繪本中的聖誕市集」，飾以華麗聖誕裝飾的德國風小屋，販售各式聖誕雜貨、甜點與熱紅酒。

至於，晴空塔內的展望台以「空中聖誕派對」為主題，設置聖誕樹與大型禮物盒等聖誕裝飾，搭配東京璀璨夜景，打卡一流，而穿上針織星星圖案新服裝的吉祥物「Sorakara-chan」將於指定時間現身見面會，同大家共度聖誕節。

東京SKYTREE晴空塔門票

門票：$106起

按此經Klook預訂

按此經KKday預訂

按此經Trip.com預訂

東京晴空塔由11月6日至12月25日舉行冬季盛典「夢幻聖誕2025」。（相片來源：官方照片）
東京晴空塔由11月6日至12月25日舉行冬季盛典「夢幻聖誕2025」。（相片來源：官方照片）
塔身以「綠色聖誕樹」、「金色優雅樹」以及「紅色聖誕老人」三種主題光每1分鐘輪流登場。（相片來源：官方照片）
塔身以「綠色聖誕樹」、「金色優雅樹」以及「紅色聖誕老人」三種主題光每1分鐘輪流登場。（相片來源：官方照片）
整座東京晴空塔城將被約53萬顆燈泡點亮，包括4米高「Twinkle Three Stars」燈光裝置、「飛馬馬車」、吉祥物「Sorakara-chan」等角色的燈光雕塑等。（相片來源：官方照片）
整座東京晴空塔城將被約53萬顆燈泡點亮，包括4米高「Twinkle Three Stars」燈光裝置、「飛馬馬車」、吉祥物「Sorakara-chan」等角色的燈光雕塑等。（相片來源：官方照片）
4樓「Sky Arena」的牆面首次推出大型投影表演，每日5點起每15分鐘上演一次以編織思念的光之魔法時鐘為主題的投影。（相片來源：官方照片）
4樓「Sky Arena」的牆面首次推出大型投影表演，每日5點起每15分鐘上演一次以編織思念的光之魔法時鐘為主題的投影。（相片來源：官方照片）
「繪本中的聖誕市集」，飾以華麗聖誕裝飾的德國風小屋，販售各式聖誕雜貨、甜點與熱紅酒。（相片來源：官方照片）
「繪本中的聖誕市集」，飾以華麗聖誕裝飾的德國風小屋，販售各式聖誕雜貨、甜點與熱紅酒。（相片來源：官方照片）
晴空塔內的展望台以「天空上的聖誕派對」為主題，設置聖誕樹與大型禮物盒等聖誕裝飾，搭配東京璀璨夜景，打卡一流。（相片來源：官方照片）
晴空塔內的展望台以「天空上的聖誕派對」為主題，設置聖誕樹與大型禮物盒等聖誕裝飾，搭配東京璀璨夜景，打卡一流。（相片來源：官方照片）

東京晴空塔「夢幻聖誕2025」

日期：2025年11月6日-12月25日

地點：東京都墨田區押上1-1-2（地圖按此

交通：乘坐東武晴空塔線至東京晴空塔站即達

東京聖誕燈飾景點3. 丸之內燈飾2025

「丸之內燈飾 2025」踏入第24屆，最矚目的是位於東京站附近、長1.2公里的「丸之内仲通大道」，兩排約250棵樹木掛滿了香檳金色LED燈飾，11月28日至12月25日燈飾更擴展至連接皇居外苑及東京站的「行幸通」，營造出浪漫聖誕氣氛。同場的聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」將新增至19間，設有4米高聖誕樹，為歷年最大規模的市集。

此外，今次活動更帶來以迪士尼動畫為主題的聖誕活動「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」，於丸之內區域內設置6個以迪士尼作品中「JOYFUL（歡樂）」時刻為主題的藝術裝置，《魔雪奇緣》、《反斗奇兵》、《優獸大都會》等人氣角色將會出現在街道各處。其中，主會場丸之內大廈1樓Maru cube將展示以「米奇與好友」為主題的「Celebration Tree（慶典之樹）」，讓大家浸沉於迪士尼世界之中。

最矚目的是位於東京站附近、長1.2公里的「丸之内仲通大道」，兩排約250棵樹木掛滿了香檳金色LED燈飾。（相片來源：官方照片）
最矚目的是位於東京站附近、長1.2公里的「丸之内仲通大道」，兩排約250棵樹木掛滿了香檳金色LED燈飾。（相片來源：官方照片）
聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」將新增至19間，更設有4米高聖誕樹，為歷年最大規模的市集。（相片來源：官方照片）
聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」將新增至19間，更設有4米高聖誕樹，為歷年最大規模的市集。（相片來源：官方照片）
今次活動更帶來以迪士尼動畫為主題的聖誕活動「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」。（相片來源：官方照片）
今次活動更帶來以迪士尼動畫為主題的聖誕活動「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」。（相片來源：官方照片）
主會場丸之內大廈1樓Maru cube將展示以「米奇與好友」為主題的「Celebration Tree（慶典之樹）」，讓大家浸沉於迪士尼世界之中。（相片來源：官方照片）
主會場丸之內大廈1樓Maru cube將展示以「米奇與好友」為主題的「Celebration Tree（慶典之樹）」，讓大家浸沉於迪士尼世界之中。（相片來源：官方照片）

丸之內點燈2025（Marunouchi Illumination 2025）

活動日期：2025年11月13日至2026年2月15日

點燈時間：4pm-11pm

地址：東京車站前周邊（地圖按此）及丸之內仲通（地圖按此

聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」

活動日期：2025年11月13日至2025年12月25日

活動時間：11am-10pm

地址：丸之內仲通（地圖按此）、行幸通（地圖按此

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」

活動日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地址：丸之內大廈（地圖按此）新丸之內大廈（地圖按此）、丸之內 oazo（地圖按此）、丸之內紅磚廣場（地圖按此）等地點

交通方法：搭乘 JR、東京 Metro 丸之内線至東京站直達

東京聖誕燈飾景點4. 六本木之丘「Roppongi Hills Christmas 2025」

東京六本木之丘的「Roppongi Hills Christmas 2025」於11月4日起登場，400米的欅坂通掛起約93萬顆象徵「SNOW＆BLUE」的藍白色LED燈，並以東京鐵塔為背景，打造東京冬季極具代表性的浪漫夜景。由11月22日起，六本木之丘大屋頂廣場將舉行德國聖誕市集，結集10間主題店舖，販賣各式各樣的美食及聖誕雜貨，重現德國斯圖加特（Stuttgart）的經典聖誕。

400米的欅坂通掛起約93萬顆象徵「SNOW＆BLUE」的藍白色LED燈，並以東京鐵塔為背景，打造東京冬季極具代表性的浪漫夜景。（相片來源：官方照片）
400米的欅坂通掛起約93萬顆象徵「SNOW＆BLUE」的藍白色LED燈，並以東京鐵塔為背景，打造東京冬季極具代表性的浪漫夜景。（相片來源：官方照片）
六本木之丘大屋頂廣場將舉行德國聖誕市集，結集10間主題店舖，販賣各式各樣的美食及聖誕雜貨，重現德國斯圖加特（Stuttgart）的經典聖誕。（相片來源：官方照片）
六本木之丘大屋頂廣場將舉行德國聖誕市集，結集10間主題店舖，販賣各式各樣的美食及聖誕雜貨，重現德國斯圖加特（Stuttgart）的經典聖誕。（相片來源：官方照片）

六本木之丘「Roppongi Hills Christmas 2025」

日期：點燈11月4日至12月25日、聖誕市集11月22日至12月25日

地點：點燈 六本木欅坂通（地圖按此）、 聖誕市集 大屋頂廣場（地圖按此

交通：從東京地下鐵日比谷線「六本木」站1C出口步行3分鐘

東京聖誕燈飾景點5. 六本木 MIDTOWN

今年以「Your Christmas Story」為主題，主會場Midtown Garden，以光影與音樂打造沉浸式燈光表演，定時有夢幻泡泡光球及人工飄雪，彷彿走進童話般的冬季奇幻舞台。入口處化身為閃閃金光的「光之散步道」，設有以金、藍、紅、紫等燈光點綴的巨大冷杉聖誕樹，從踏入園區開始就能感受到聖誕氣氛。另由11月21日至2026年2月23日，芝生廣場帶來以真冰打造、東京市區規模最大的戶外溜冰場，適合親子與情侶同遊。

至於Galleria館內，則有由1,600個迷你聖誕老人公仔組成的4米高聖誕老人樹，以及販售聖誕吊飾、節慶擺飾、手作木製公仔等雜貨的聖誕市集，能感受到濃濃的聖誕氣氛。

今年以「Your Christmas Story」為主題，主會場Midtown Garden，以光影與音樂打造沉浸式燈光表演。（相片來源：官方照片）
今年以「Your Christmas Story」為主題，主會場Midtown Garden，以光影與音樂打造沉浸式燈光表演。（相片來源：官方照片）
定時有夢幻泡泡光球及人工雪花飄舞，彷彿走進童話般的冬季奇幻舞台。（相片來源：官方照片）
定時有夢幻泡泡光球及人工雪花飄舞，彷彿走進童話般的冬季奇幻舞台。（相片來源：官方照片）
芝生廣場帶來以真冰打造、東京市區規模最大的戶外溜冰場，適合親子與情侶同遊。（相片來源：官方照片）
芝生廣場帶來以真冰打造、東京市區規模最大的戶外溜冰場，適合親子與情侶同遊。（相片來源：官方照片）
Galleria館內有由1,600個迷你聖誕老人公仔組成的4米高聖誕老人樹。（相片來源：官方照片）
Galleria館內有由1,600個迷你聖誕老人公仔組成的4米高聖誕老人樹。（相片來源：官方照片）

Midtown Christmas 2025

日期：2025年11月13日-12月25日

時間：Midtown Garden 5pm-11pm、溜冰場11am-9pm、聖誕老人樹11am-11pm、聖誕市集11am-9pm

地點：東京Midtown各區域包括Midtown Garden（地圖按此）、Galleria館（地圖按此

交通：東京Metro日比谷線「六本木」站8號出口

