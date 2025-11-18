四大飲食平台網購優惠碼大放送！
日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾必去景點5大推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影
踏入11月，日本東京各地的聖誕燈飾活動相繼登場，今次精選東京聖誕燈飾景點，包括以東京鐵塔為背景的丸之內藍白燈飾、史上最大規模的東京聖誕市集、東京晴空塔空中聖誕派對、迪士尼打卡裝置等，還有不同的燈光表演、投影光雕等，準備今個聖誕節飛東京的朋友記得留意啦！
東京聖誕燈飾景點1. 東京聖誕市集：明治神宮外苑+芝公園雙會場登場
「東京聖誕市集2025」 今年以雙會場登場，屬史上最大規模！「明治神宮外苑」會場以格林童話與歐洲故事為靈感，特設高14米巨型聖誕金字塔，夜幕降臨後，金字塔伴隨音樂亮起閃閃金光，內裡旋轉木偶隨著轉動，氣氛浪漫，大家可在歐式木製小屋購買到以格林童話為主題的料理、熱朱古力，以及歐洲精靈「Gnome」公仔等美食及雜貨。
至於「芝公園」會場以德式傳統市集為主軸，閃亮的聖誕燈飾配上背後的東京鐵塔，充滿節日氣氛。市集提供德國美食如香腸、啤酒、德國木雕作品，還能買到德國泰迪熊品牌「Steiff」東京聖誕市集限定熊等，大家可一邊吃喝行逛，一邊欣賞聖誕燈飾。留意兩個會場設獨立門票，如今經KKday預購門票可享入場特典：原創馬克杯，神宮外苑送紅色、芝公園送綠色，可立即在市集內使用，增添儀式感。
【KKday獨家！附贈原創馬克杯】2025東京芝公園聖誕市集（禦成門站前廣場）門票
價錢：$50起
東京聖誕市集2025 in 神宮外苑 入場門票｜附贈專屬原創馬克杯
價錢：$50起
東京聖誕市集2025 in 明治神宮外苑
地址：東京都新宿區霞ヶ丘町2-3 明治神宮外苑 聖德紀念繪畫館前・綜合球技場（地圖按此）
日期：2025年11月21日至12月25日
時間：11am-9:30pm（11月21日4pm-9:30pm）
交通：東京Metro銀座線「外苑前」站步行約5分鐘／JR「信濃町」站步行約8分鐘
東京聖誕市集2025 in 芝公園
地址：東京都港區芝公園3-2東京都立芝公園4號地（御成門站前廣場）（地圖按此）
日期：2025年11月21日至12月25日
時間：11am-10pm（11月21日4pm-10pm）
交通：都營三田線「御成門」站步行約1分鐘／東京Metro日比谷線「神谷町站」步行約10分鐘
東京聖誕燈飾景點2. 東京晴空塔「夢幻聖誕2025」
東京晴空塔由11月6日至12月25日舉行冬季盛典「夢幻聖誕2025」，塔身以「綠色聖誕樹」、「金色優雅樹」以及「紅色聖誕老人」三種主題光每1分鐘輪流登場。整座東京晴空塔城將被約53萬顆燈泡點亮，包括4米高「Twinkle Three Stars」燈光裝置、「飛馬馬車」、吉祥物「Sorakara-chan」等角色的燈光雕塑等。而4樓「Sky Arena」牆面首次推出大型投影表演，每日5點起每15分鐘上演一次以光之魔法時鐘為主題的投影，同場還有「繪本中的聖誕市集」，飾以華麗聖誕裝飾的德國風小屋，販售各式聖誕雜貨、甜點與熱紅酒。
至於，晴空塔內的展望台以「空中聖誕派對」為主題，設置聖誕樹與大型禮物盒等聖誕裝飾，搭配東京璀璨夜景，打卡一流，而穿上針織星星圖案新服裝的吉祥物「Sorakara-chan」將於指定時間現身見面會，同大家共度聖誕節。
東京SKYTREE晴空塔門票
門票：$106起
東京晴空塔「夢幻聖誕2025」
日期：2025年11月6日-12月25日
地點：東京都墨田區押上1-1-2（地圖按此）
交通：乘坐東武晴空塔線至東京晴空塔站即達
東京聖誕燈飾景點3. 丸之內燈飾2025
「丸之內燈飾 2025」踏入第24屆，最矚目的是位於東京站附近、長1.2公里的「丸之内仲通大道」，兩排約250棵樹木掛滿了香檳金色LED燈飾，11月28日至12月25日燈飾更擴展至連接皇居外苑及東京站的「行幸通」，營造出浪漫聖誕氣氛。同場的聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」將新增至19間，設有4米高聖誕樹，為歷年最大規模的市集。
此外，今次活動更帶來以迪士尼動畫為主題的聖誕活動「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」，於丸之內區域內設置6個以迪士尼作品中「JOYFUL（歡樂）」時刻為主題的藝術裝置，《魔雪奇緣》、《反斗奇兵》、《優獸大都會》等人氣角色將會出現在街道各處。其中，主會場丸之內大廈1樓Maru cube將展示以「米奇與好友」為主題的「Celebration Tree（慶典之樹）」，讓大家浸沉於迪士尼世界之中。
丸之內點燈2025（Marunouchi Illumination 2025）
活動日期：2025年11月13日至2026年2月15日
點燈時間：4pm-11pm
聖誕市集「Marunouchi Street Park 2025 Winter」
活動日期：2025年11月13日至2025年12月25日
活動時間：11am-10pm
「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 『Disney JOYFUL MOMENTS』」
活動日期：2025年11月13日至2026年1月4日
地址：丸之內大廈（地圖按此）新丸之內大廈（地圖按此）、丸之內 oazo（地圖按此）、丸之內紅磚廣場（地圖按此）等地點
交通方法：搭乘 JR、東京 Metro 丸之内線至東京站直達
東京聖誕燈飾景點4. 六本木之丘「Roppongi Hills Christmas 2025」
東京六本木之丘的「Roppongi Hills Christmas 2025」於11月4日起登場，400米的欅坂通掛起約93萬顆象徵「SNOW＆BLUE」的藍白色LED燈，並以東京鐵塔為背景，打造東京冬季極具代表性的浪漫夜景。由11月22日起，六本木之丘大屋頂廣場將舉行德國聖誕市集，結集10間主題店舖，販賣各式各樣的美食及聖誕雜貨，重現德國斯圖加特（Stuttgart）的經典聖誕。
六本木之丘「Roppongi Hills Christmas 2025」
日期：點燈11月4日至12月25日、聖誕市集11月22日至12月25日
地點：點燈 六本木欅坂通（地圖按此）、 聖誕市集 大屋頂廣場（地圖按此）
交通：從東京地下鐵日比谷線「六本木」站1C出口步行3分鐘
東京聖誕燈飾景點5. 六本木 MIDTOWN
今年以「Your Christmas Story」為主題，主會場Midtown Garden，以光影與音樂打造沉浸式燈光表演，定時有夢幻泡泡光球及人工飄雪，彷彿走進童話般的冬季奇幻舞台。入口處化身為閃閃金光的「光之散步道」，設有以金、藍、紅、紫等燈光點綴的巨大冷杉聖誕樹，從踏入園區開始就能感受到聖誕氣氛。另由11月21日至2026年2月23日，芝生廣場帶來以真冰打造、東京市區規模最大的戶外溜冰場，適合親子與情侶同遊。
至於Galleria館內，則有由1,600個迷你聖誕老人公仔組成的4米高聖誕老人樹，以及販售聖誕吊飾、節慶擺飾、手作木製公仔等雜貨的聖誕市集，能感受到濃濃的聖誕氣氛。
Midtown Christmas 2025
日期：2025年11月13日-12月25日
時間：Midtown Garden 5pm-11pm、溜冰場11am-9pm、聖誕老人樹11am-11pm、聖誕市集11am-9pm
地點：東京Midtown各區域包括Midtown Garden（地圖按此）、Galleria館（地圖按此）
交通：東京Metro日比谷線「六本木」站8號出口
