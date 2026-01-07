日本自由行該怎麼規畫？過來人大推「１新玩法」超級爽：讓人意猶未盡

日本因地理位置相近、獨特文化魅力、日幣貶值等優勢，向來是台灣民眾出國旅遊的熱門首選，甚至有不少人開始體驗「快閃日本」之旅。近期一名女網友分享自己被朋友臨時揪團快閃日本３天的經驗，原本擔心倉促成行會有諸多不便，但實際體驗後卻覺得相當快樂，讓她忍不住直呼「真的好爽」，引發網友熱烈討論。

快閃日本三天兩夜

一名女網友在Dcard以「現在是不是都流行去日本快閃」為題發文，表示上週平日朋友突然邀約「週末快閃日本」，原本她認為這樣太過瘋狂，但當朋友提到「現在國旅比去沖繩還貴」時，她仔細思考後覺得很有道理，因此決定答應這趟說走就走的旅程。

朋友出發前特別交代：「只要帶１個空的手提行李就好！不要帶太多」，因此原PO出國時只攜帶必需的化妝品和保養品，其他用品、衣服等等則全留到當地採買。

快閃日本輕鬆又好玩

抵達沖繩後，原PO先寄放行李，接著就開始暢遊購物。雖然一開始擔心行李太少會不適應，但原PO實際體驗後發現「空的去日本、裝滿回台灣」的旅遊方式相當愉快，而且有租車代步，不必擔心提重物的困擾。

回國之後，原PO覺得意猶未盡，「滿喜歡這種旅遊方式，會多更多意料之外的驚喜」，因此詢問大家如果是快閃日本，會選擇去哪些地方呢？

網友分享快閃出國心得

這篇貼文引發熱烈迴響，網友紛紛留言表示，「超懂！我上次去大阪也是空箱去、滿箱回」「我都會把舊衣服帶去，穿完直接丟，行李空間立刻省下來裝戰利品」「上週剛快閃東京看演唱會，在日本待不到24小時」「我們快閃會想好明確主題，希望３天充實滿滿，但感覺無目標、純耍廢逛街吃飯的快閃充電行程也挺好」。

日本快閃行程地點推薦

此外，也有不少人推薦快閃的地點，「大阪不錯，直達２小時就到了，當地人很熱心」「日本的話我滿推去福岡的，１日生活圈」「曾經３天快閃東京（剛好花火大會）、大阪（環球影城萬聖節）、名古屋（沒理由就是想出去）、福岡（跨年），第１次去快閃覺得好熱血好燒錢，之後覺得偶爾快閃還不錯」「最愛１日快閃，去過東京、名古屋、大邱」。

▲有些人會帶空行李箱出國，以便在旅途中購物。（圖片來源：shutterstock達志影像）

