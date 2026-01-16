渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
日本自由行如何規畫？過來人推薦「１無腦玩法」CP值高：帶長輩玩很方便
隨著自由行風氣盛行，許多人開始尋找既能享有自主時間，又能輕鬆體驗在地文化的旅遊方式。近期就有網友關注起旅遊平台上的日本一日遊行程，好奇是否值得安排在日本自由行中。對此，不少有經驗的旅客分享，這類行程不但省下規畫時間，有些價格甚至比自行前往更划算。
日本一日遊旅行團推薦參加嗎
一名網友在PTT以「有人在日本參加過一日遊旅行團嗎」為題發文，表示他看到KKday、Klook等旅遊平台推出的一日遊行程，像是東京到箱根、輕井澤、日光一日遊之類，讓人不用自行規畫交通與景點，也能玩到這些地方，但他擔心會踩雷，因此向網友們請教經驗。
▲網友好奇，有沒有人參加過「日本一日遊旅行團」？（圖片來源：PTT）
行程豐富有導覽
文章曝光後，參加過的網友紛紛分享心得，認為這種一日旅行團CP值很高，「很讚啊！不用動腦，價格也還行，有些比自己跑還便宜」「你自由行好幾天的行程，穿插幾個這種很實用，尤其需要深度導覽的」「我參加過日光一日遊，在東京車站右側那邊上車，車掌小姐一路上介紹景點，休息時還會替大家倒熱煎茶，中午午餐則是吃法國菜，我覺得整天的行程還不錯」。
適合長輩參加
也有不少網友認為這種方式很適合長輩，「這種方式對於帶長輩就很方便，我也輕鬆」「參加過KKday河口湖遇到導遊是台灣人，行程滿適合自由行有帶長輩的，完全不用煩惱交通問題，上車睡覺，下車尿尿看景點」。
缺點為時間緊湊
不過也有網友提醒，這種行程通常較為緊湊，「行程不錯！只是都很緊湊，通常還沒玩夠又要上車到下個景點」「有啊參加過一日富士山，但就真的很趕，一個點20分鐘之類的就要上車了」。此外，部分行程需要達到最低成團人數，若未達標可能會臨時取消，建議出發前要特別注意。
▲網友推薦參加一日遊旅行團。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
義大利麵18元起開吃！全聯130款商品買一送一，油、米、零食通通有
威力彩頭獎飆20億元！４星座生肖財運旺翻天，「這些姓氏」有望成富翁
最適合夫妻情侶出遊國家Top10！第１名CP值高、小資族最愛，馬爾地夫也輸它
怎麼知道一個人有沒有錢？網友列５特徵是真富豪：開歐洲車、買名牌包都不算
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
Airbnb盤點10大新興旅遊目的地｜中野、釜山意外入圍／Z世代愛獨旅／兩大體驗成今年旅遊趨勢
農曆新年將至，計劃好今年第一趟旅程了嗎？Airbnb最新發布的《2026年旅遊趨勢報告》為大家帶來驚喜答案。報告顯示，Gen Z正在改寫旅遊定義，他們偏愛1至2日的快閃式旅行，將假期時間發揮到極致。同時，烘焙課程、葡萄酒體驗等互動式行程搜尋量急升，獨自出走更成為自我探索的新方式。從布宜諾斯艾利斯的探戈夜店到釜山的霓虹街頭小食，今年的旅遊地圖充滿驚喜。這份清單不止反映了大家渴望遠離日常、沉浸於當地生活的心態，更預告旅遊正從純粹觀光轉向深度體驗的新時代。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
延吉自由行2026: 點解個個都飛延吉？人氣打卡景點、美食、韓服體驗全攻略！一秒飛韓國！
想知點解延吉勁 hit？呢份最新延吉自由行攻略帶你玩轉！必去延邊大學網紅牆打卡、著朝鮮韓服變身一日公主、喪食地道冷麵燒烤。Trip.com 幫你慳錢訂機票酒店，即刻 plan 個偽韓國之旅！Trip.com ・ 23 小時前
澳門噴射飛航船票買去送回優惠｜單程低至$88兼送上網SIM卡！另有$68加購第二套來回船飛優惠
打算到澳門「過大海」的朋友請留意！澳門噴射飛航經常都會在各大優惠平台推出船票優惠，交通慳返一筆，便可以留返更多彈藥吃喝玩樂。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的噴射飛航來回船票優惠，部份更額外加送上網卡，絕對是來往港澳的「至抵」選擇。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
盤點四間東京話題新旅宿！高空奢華景觀、祭典主題房型、親子友善一次盤點
【芝浦】費爾蒙東京 Fairmont Tokyo擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的「Fairmont」，於東京芝浦「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35～43樓華麗開幕，居高臨下，盡覽東京鐵塔與東京灣壯麗景致，享受都心奢華與絕美景觀的極致體驗。全館217間客房（含29間高級套房）皆超過52...styletc ・ 1 天前
扎哈羅娃: 俄中免簽政策為雙邊關係發展注入持久動力
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄中免簽政策推動兩國跨境旅遊發展，有助於進一步增進俄中人文交往，為雙邊關係發展注入持久動力。扎哈羅娃在例行記者會回答《新華社》記者提問，說隨著免簽政策的實施，俄中兩國跨境旅遊穩步發展，遊客人數顯著增加。俄方歡迎中國和其他國家遊客赴俄旅行，俄羅斯有完備的旅行接待條件，並正在為外國遊客營造舒適的旅遊環境。扎哈羅娃指出，俄中文化年活動雖已圓滿落幕，但活動催生的大量人文合作項目持續發揮效應，推動兩國文化交流的良好勢頭不斷延續。 （BC)#俄中免簽infocast ・ 7 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
吳佩慈「奶奶」崔麗杰塞班島被美國移民執法部門拘捕 同男友紀曉波多年未婚育有4子女
去年美國總統特朗普上任後，美國移民及海關執法局（ICE）人員不時採取拘捕行動，有報導指台灣女星吳佩慈男友紀曉波嘅媽媽崔麗杰喺美國屬地塞班島遭ICE人員涉嫌違反移民法拘捕，目前正在當地監獄被關押，案件將設聽證會，但未知幾時舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張家輝關詠荷米蘭機場被野生捕獲 網民激讚荷姐個樣冇老過
張家輝和關詠荷於1992年拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識及拍拖，相戀超過30年。近年，頻頻傳出二人婚變，唔少粉絲感到驚訝。及後，關詠荷與張家輝齊齊到場欣賞「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，粉碎婚變傳聞；然而，二人於近日孖住喺米蘭機場出現，仲被網民野生捕獲，將合照放上社交平台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 5 小時前
100萬里亞爾僅兌1美元 伊朗權貴「棄船」急轉走百億資金 美國矢言追查
伊朗里亞爾「價值清零」，匯價跌至100萬兌1美元，外媒披露伊朗權貴短短48小時內急轉走約15億美元至海外，美國財政部表明正追蹤金流。Yahoo財經 ・ 3 小時前
方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸
「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 20 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送19吋行李箱等總值$455禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$455豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$40禮品；買維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即送總值$40豐富禮品；買李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$74豐富禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前
陳冠希9歲囡囡Alaia與姑媽溫馨過節 愈大愈似超模媽媽被讚有氣質
陳冠希（Edison）的家姐Olivia不時於社交平台上分享生活點滴，她最近貼出與陳冠希女兒Alaia的合照，現年9歲的Alaia開始有少女味，相信她會愈大愈靚！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！
比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背...styletc ・ 1 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 21 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前