日本自由行如何規畫？過來人推薦「１無腦玩法」CP值高：帶長輩玩很方便

隨著自由行風氣盛行，許多人開始尋找既能享有自主時間，又能輕鬆體驗在地文化的旅遊方式。近期就有網友關注起旅遊平台上的日本一日遊行程，好奇是否值得安排在日本自由行中。對此，不少有經驗的旅客分享，這類行程不但省下規畫時間，有些價格甚至比自行前往更划算。

日本一日遊旅行團推薦參加嗎

一名網友在PTT以「有人在日本參加過一日遊旅行團嗎」為題發文，表示他看到KKday、Klook等旅遊平台推出的一日遊行程，像是東京到箱根、輕井澤、日光一日遊之類，讓人不用自行規畫交通與景點，也能玩到這些地方，但他擔心會踩雷，因此向網友們請教經驗。

▲網友好奇，有沒有人參加過「日本一日遊旅行團」？（圖片來源：PTT）

行程豐富有導覽

文章曝光後，參加過的網友紛紛分享心得，認為這種一日旅行團CP值很高，「很讚啊！不用動腦，價格也還行，有些比自己跑還便宜」「你自由行好幾天的行程，穿插幾個這種很實用，尤其需要深度導覽的」「我參加過日光一日遊，在東京車站右側那邊上車，車掌小姐一路上介紹景點，休息時還會替大家倒熱煎茶，中午午餐則是吃法國菜，我覺得整天的行程還不錯」。

適合長輩參加

也有不少網友認為這種方式很適合長輩，「這種方式對於帶長輩就很方便，我也輕鬆」「參加過KKday河口湖遇到導遊是台灣人，行程滿適合自由行有帶長輩的，完全不用煩惱交通問題，上車睡覺，下車尿尿看景點」。

缺點為時間緊湊

不過也有網友提醒，這種行程通常較為緊湊，「行程不錯！只是都很緊湊，通常還沒玩夠又要上車到下個景點」「有啊參加過一日富士山，但就真的很趕，一個點20分鐘之類的就要上車了」。此外，部分行程需要達到最低成團人數，若未達標可能會臨時取消，建議出發前要特別注意。

▲網友推薦參加一日遊旅行團。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

