日本藏壽司 x 玉桂狗聯乘活動登場！扭蛋送立體吊飾／徽章／膠紙＋必食主題餐點

踏入2026，日本多個大型飲食集團聯乘人氣IP角色推出活動，松屋有Chiikawa，藏壽司則以Sanrio玉桂狗迎戰，聯乘活動由今個星期五（1月9日）開始，帶來一系列超可愛的限定餐點及精品，包括立體吊飾、徽章、膠紙，立即往下看看活動詳情！
扭蛋小遊戲送立體吊飾/徽章/膠紙
日本迴轉壽司品牌藏壽司聯乘Sanrio玉桂狗活動，將於今個星期五（1月9日）起舉行，活動期間只要投入五個用完的壽司盤到桌邊的回收口，就能參加扭蛋小遊戲「BIKKURAPON！」，如果中獎即可隨機獲得限定精品一款，共有6款立體吊飾、6款徽章，以及4款膠紙，玉桂狗及一眾好友如Espresso、Cappuccino等換上一身壽司風睡衣造型萌爆登場，絕對值得收藏。此外，消費每滿2,500円（約港幣$125）即可獲贈一款原創設計小禮物，第1彈送透明文件夾，第2彈即1月23日起送抱枕吊飾，各有4種設計，多吃多送，送完即止。
超可愛限定餐點
活動亦同步推出主題餐點，包括附上原創設計紙蓋的「玉桂狗雲朵飛飛烏冬」，以及藍白色的「玉桂狗晴空蘋果梳打」，打卡一流，同時開放預約日本節分必食的惠方卷，一套三種口味，包括牛肉芝士卷、蝦天婦羅卷及吞拿魚蛋卷，包裝上印有玉桂狗及好友的模樣，並附送原創貼紙一張，取貨日為2月3日。
藏壽司 x 玉桂狗聯乘活動
日期：2026年1月9日至2月3日
地點：全日本藏壽司
網址：按這裡
