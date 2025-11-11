日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
冬天之旅，當然要直奔山形縣那銀白世界，滑雪、溫泉之外，更有冬日限定的雪怪。香港有兩間航空公司直飛仙台機場，落機後坐上雪季直通巴士，即可以2小時內直達山形藏王溫泉滑雪場，票價更只需2,500日圓，輕輕鬆鬆歎盡藏王的冬日三重奏。
2小時直達藏王溫泉滑雪場
不用轉車、不用煩惱，只需一張車票，即可從仙台機場，直達山形藏王溫泉滑雪場。由2025年12月13日至2026年3月31日，每日運行3班，分別於10:20am、12:15pm及3:40pm出發，車程約需1小時45分鐘至2小時。票價方面，大人單程為2,500日圓，小童（12歲以下）則為2,000日圓。輕鬆簡單，即直奔集滑雪、賞雪怪及溫泉的完美國度。
一次享盡滑雪、纜車、雪怪
藏王溫泉滑雪場是日本北部最受歡迎的滑雪勝地之一，擁有超過10公里的滑雪道，適合各種程度的滑雪愛好者。搭乘纜車可直達海拔1,661米的山頂，沿途可欣賞壯麗雪景。每年1月下旬至2月期間，更可見到傳說中的「雪怪」——其實是被厚雪覆蓋的樹木，形成奇特的自然景觀。夜間點燈後的樹冰更添神秘氛圍，讓人彷彿置身童話世界。滑雪過後，最適合的就是浸泡在藏王溫泉的天然溫泉中，舒緩疲憊的身體。
仙台機場－－山形藏王溫泉滑雪場
日期：2025年12月13日(土)～2026年3月31日(火)
車票：成人 2,500日圓、小童(12歳以下)2,000日圓
時間：
仙台空港出發 10:20am、12:15pm、3:40pm
藏王温泉滑雪場到達 12:05pm、2pm、5:30pm
網址：按這裡
