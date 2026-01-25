【日本藏王－樹冰2026】入選《國家地理雜誌》必去旅遊地點！無車族樹冰不排隊攻略、三大古湯、元祖烤肉與攝影師私房景點｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

日本藏王溫泉，一個或許不像北海道二世古（Niseko）或湯澤那樣耳熟能詳，卻是我心心念念、想一去再去的冬季秘境。這裡的重要性不言而喻：藏王溫泉滑雪場所在的山形 Yamagata 獲國家地理雜誌選為2026年世界必去旅遊地點之一。我去年冬季駐足了整整兩個月——在這裡，古老溫泉的硫磺氣味，是歷史與療癒的信號。

對於非滑雪的深度遊客而言，藏王的魅力絕對是只有在特定氣候才能形成的樹冰 又名 雪怪 Snow Monster。

🌟 小貼士：即時資訊與纜車運行狀況

藏王山頂天氣說變就變，大風雪和大霧氣十分常見，纜車運行狀況也隨時可能調整。無論是上山觀光還是拍攝，出發前務必透過官方網站查看纜車開放、天氣預報等即時資訊：

廣告 廣告

官方現況網站： https://zaomountainresort.com/ski/

2025/2026 雪季預覽：樹冰祭典黃金期與交通策略

黃金時段： 樹冰祭典期間（預計 2025年12月27日至2026年2月23日 ）是樹冰形態最完整、夜間點燈活動最豐富的時期 。

交通策略： 我強烈推薦選擇從仙台站東口出發的預約制高速巴士 ，這樣一程直達藏王溫泉，可以避免在山形站轉乘的搬運行李困擾，舒適度直線提升。

II. 樹冰觀光儀式：告別長龍！

搭乘藏王纜車前往觀看樹冰, 纜車分為兩段行程

樹冰觀光是藏王之旅的靈魂。從山腳到海拔1,661公尺。遊客需搭乘藏王纜車（Zao Ropeway）直達山頂。纜車行程分為兩段：

纜車線/地點 海拔高度 票價（成人往返） 內行人才知的秘訣 樹冰高原線 (第1段) 1,331m ¥2,200 從山麓站上樹冰高原。這是欣賞初級樹冰的第一站，可以近距離觀賞初級樹冰 。 地藏山頂線 (第2段) 1,661m ¥4,200 (全程往返) 樹冰群核心區、觀景台所在。

藏王山頂經常出現「白茫茫一片」（Whiteout），這時候樹冰能見度幾乎為零。我給大家的實戰建議是：務必預留至少 2 至 3 天的行程緩衝期，才能確保你能在較好的天氣登上山頂，捕捉到壯闊的樹冰群。

日本藏王樹冰

[必讀] 預先訂購優先票策略： 在1月、2月旺季，纜車隊伍極長，天晴時可以等到3小時。最有效率的方法是預訂優先票，加快排隊時間。

藏王山頂限定手信，旁邊咖啡店還有 「地藏王造型饅頭」churros， 通常很快就會賣光

山頂四大儀式：

樹冰： 天氣好的話，務必上山頂站的天台，可以在高處看到遠方的樹冰和山下景色。天台十分滑，要穿冰爪防滑。

地藏王菩薩（蔵王地蔵尊）： 在山頂站外鎮守，是祈求旅途平安的守護神 。

許願鐘（Bell）： 來到極寒之巔，敲響觀景鐘，為自己和親友許下一個雪國心願。

樹冰點燈： 祭典期間的晚間，樹冰被燈光照亮。（點燈效果見仁見智，我自己看過宣傳照片覺得不甚吸引，所以沒有特地去看）

不滑雪也能看到的樹冰原

山頂站的天台，可以在高處看到遠方的樹冰和山下景色。天台十分滑，要穿冰爪防滑。

山頂的許願鐘

不要超越紅線走近樹冰，因為你不知道雪有多深，或者下面會否有個洞／石頭？一不小心陷下去就不好了

極寒裝備注意事項：

山頂體感溫度極低且風速快。 必備： 防水防風外套（雪衣/雪褲）、保暖帽、保暖手套、 雪鏡 （防風雪與強烈反光），以及 防水防滑的雪地靴 。

貼心提醒： 帶大型攝影器材的朋友，纜車會收取手提行李費用約 ¥300 。

III. 溫泉街核心與慢活體驗：治癒身心的硫磺古湯

3.1 溫泉街核心：三大共同浴場與「避雷」提醒

⚠️ 冬季避雷：大露天風呂是關閉的！

那個風景壯麗的藏王溫泉大露天風呂，在冬季（12月至3月）是關閉的 。它通常要等到積雪消融後，約在4月26日之後才會重新開放 。

大露天風呂在冬季（12月至3月）是關閉的

冬季核心：三大共同浴場

想體驗藏王最傳統、最濃郁的硫磺泉，你一定要去溫泉街上的這三個古老浴場 ：上湯、下湯、和川原湯。它們是硫磺濃度極高的古老浴場，去「上湯」泡完身體熱呼呼的感覺實在太舒服了 ！

上湯古老浴場

Zao

3.2 深度體驗：美食、購物與玩雪

山形牛極品燒肉：蔵王温泉 焼肉 八幡（Hachiman）

如果你跟我一樣喜歡品嚐在地好肉，這家位於高湯通（高湯通り）的八幡燒肉絕對要試試 。他們專注於提供赤身和脂肪平衡極佳、肉質細膩的上等山形牛 。

午餐/晚餐資訊： 午餐有山形牛牛五花定食（¥1,320）等超值套餐；晚餐則有豐富的內臟（ホルモン）選擇 。

地址/時間： 山形市蔵王温泉28 / 午餐 11:30〜14:00；晚餐 17:30〜22:00 。

提示： 冬季這家店非常熱門，務必提前打電話預約，才能確保有位 。

私房婆婆料理：大ちゃん拉麵

這家位於「上之台」的大ちゃん拉麵 ，是由當地超級親切的老夫妻經營的店家。他們提供拉麵、火鍋等各式家庭料理，價格跟口味都非常實在。最特別的是，店內有自家釀製的梅酒及水果酒，在雪地裡喝一杯暖胃又暖心！

地址/時間： 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉上ノ代799。

音茶屋 Otochaya

如果你在雪場上觀光累了，這家音茶屋Otochaya 是個絕佳的中途休憩點。它位於中森與橫倉之間 ，提供日式咖哩、焗烤類、湯咖哩及飲料 。這裏的優勢是營業時間長。

地址/時間： 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉935-24 / 冬季（12/22起）10:00〜24:00 。

湯の花茶屋 新左衛門の湯

有幾個溫度選擇的室內及露天浴場，只需 1000yen 便可享用，也可以100-500yen租用毛巾。隨時經過決定去浸溫泉！ 大丈夫～

泡完湯後，別忘了品嚐著名的海鹽雪糕！也有農產品手信和山形釀造的酒品

地址/時間： 〒990-2301 山形市蔵王温泉川前905 / 10:00〜18:30 (假日延長至 21:30)。

私房攝影點與休憩：中央纜車觀景咖啡店 1382m Cafe

別錯過中央高原區域的觀景點！搭乘中央纜車（3號線）到山頂區域，你也會找到名為「1382m Cafe」的觀景咖啡店，高處美景休憩的絕佳機會！

天氣好的話可以到觀景台看風景，店右方也有許願鐘，但必須要小心雪地很滑

咖啡拉花漂亮又好喝 必吃牛角酥

天氣一級棒好的風景

特色和菓子與伴手禮： 湯旅屋 高湯堂： 這裡有可愛的「 marucoro chanこけし 」（小芥子娃娃），非常適合當作手信，而且可以當作拍照道具 ！



湯旅屋 高湯堂選物店

湯旅屋 高湯堂 布甸

山口餅屋的「くるみ餅」（核桃麻糬）：溫泉區的人氣名物。口感柔軟，是極佳的伴手禮 。

Zao

傳統「いがもち」（Igamochi）：藏王古老的傳統餅菓子。由於是以米製成，賞味期限極短，你必須在當地購買後盡快享用，體驗最新鮮的在地風味 。

igamochi 稲花餅， mochi 皮隔幾小時便會很快變硬，記得盡快食用

冬日休閒：玩雪盤體驗。 對於不滑雪但想玩雪的遊客，可以前往橫倉ちびっこゲレンデ (Yokokura Chibikko Gelende) ，位於橫倉雪道旁。這裡是專門設置的「雪遊びコーナー」（雪地遊戲角），可以玩雪盤（Snow Sledding）等活動，安全且有趣 。

3.4 生活機能與山腳補給

唯一便利店：Lawson與海鹽雪糕 Lawson 便利店： Lawson 山形蔵王温泉店 是溫泉街唯一且最重要的補給站，它位於纜車1號線對面。 地址/時間： 山形市蔵王温泉字川前904-7 / 24小時營業。



IV. 無車族終極指南與住宿策略

4.1 溫泉區內交通：免費穿梭巴士與叫車服務

作為一個無車族，我在藏王移動完全沒有問題，因為這裡的公共交通網絡設計得非常貼心：

免費穿梭巴士（Free Shuttle Bus）：

藏王溫泉內設有免費穿梭巴士（UTORIA） ，運行期間通常為12月底至2月底，連接藏王溫泉巴士總站、纜車站、上之台、中森等核心區域 。

叫車服務： 當免費巴士無法覆蓋清晨或深夜時，請 直接請旅館櫃檯幫忙叫車 。

步行距離住宿建議：我建議選擇靠近藏王溫泉巴士總站的酒店，因為這是所有城際巴士和區內穿梭巴士的匯集點 。

溫泉街上步行距離可到達大多數餐廳和旅館

4.2 住宿與安全提醒

住宿選擇： 建議選擇能提供「一泊二食」的 傳統溫泉旅館（Ryokan） ，享受精緻餐點和硫磺溫泉。

溫泉街安全： 溫泉街街道因硫磺泉水流經，冬季極易結冰，請務必穿著防滑鞋子，避免意外跌倒。

旅拍攝影師開放預約中~ Instagram inbox 我獲得更多資訊 @marjooorie_l

【日本藏王 樹冰2026】國家地理必去！無車族樹冰不排隊攻略、三大古湯、元祖燒肉與攝影師私房景點

更多《Yahoo「旅」朋友》MARJORIE LI分享：

冰島極光大爆發實錄！連續10天都看到 親歷北半球十年一遇的魔法之夜，KP10是真的嗎？｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

馬爾代夫旅遊攻略懶人包｜出發前要準備這些！到埗機場要第一步要做？｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

沒有駕照也能開車？！冒險者的天堂：峇里島烏布的ATV越野車騎行｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

楊柳颱風（有片）｜沒想到來一次綠島打工換宿，可以解鎖17級強風體驗｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》