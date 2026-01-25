錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
【日本藏王－樹冰2026】入選《國家地理雜誌》必去旅遊地點！無車族樹冰不排隊攻略、三大古湯、元祖烤肉與攝影師私房景點｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
日本藏王溫泉，一個或許不像北海道二世古（Niseko）或湯澤那樣耳熟能詳，卻是我心心念念、想一去再去的冬季秘境。這裡的重要性不言而喻：藏王溫泉滑雪場所在的山形 Yamagata 獲國家地理雜誌選為2026年世界必去旅遊地點之一。我去年冬季駐足了整整兩個月——在這裡，古老溫泉的硫磺氣味，是歷史與療癒的信號。
對於非滑雪的深度遊客而言，藏王的魅力絕對是只有在特定氣候才能形成的樹冰 又名 雪怪 Snow Monster。
🌟 小貼士：即時資訊與纜車運行狀況
藏王山頂天氣說變就變，大風雪和大霧氣十分常見，纜車運行狀況也隨時可能調整。無論是上山觀光還是拍攝，出發前務必透過官方網站查看纜車開放、天氣預報等即時資訊：
官方現況網站： https://zaomountainresort.com/ski/
2025/2026 雪季預覽：樹冰祭典黃金期與交通策略
黃金時段： 樹冰祭典期間（預計 2025年12月27日至2026年2月23日）是樹冰形態最完整、夜間點燈活動最豐富的時期 。
交通策略： 我強烈推薦選擇從仙台站東口出發的預約制高速巴士 ，這樣一程直達藏王溫泉，可以避免在山形站轉乘的搬運行李困擾，舒適度直線提升。
II. 樹冰觀光儀式：告別長龍！
樹冰觀光是藏王之旅的靈魂。從山腳到海拔1,661公尺。遊客需搭乘藏王纜車（Zao Ropeway）直達山頂。纜車行程分為兩段：
纜車線/地點
海拔高度
票價（成人往返）
內行人才知的秘訣
樹冰高原線 (第1段)
1,331m
¥2,200
從山麓站上樹冰高原。這是欣賞初級樹冰的第一站，可以近距離觀賞初級樹冰 。
地藏山頂線 (第2段)
1,661m
¥4,200 (全程往返)
樹冰群核心區、觀景台所在。
藏王山頂經常出現「白茫茫一片」（Whiteout），這時候樹冰能見度幾乎為零。我給大家的實戰建議是：務必預留至少 2 至 3 天的行程緩衝期，才能確保你能在較好的天氣登上山頂，捕捉到壯闊的樹冰群。
[必讀] 預先訂購優先票策略： 在1月、2月旺季，纜車隊伍極長，天晴時可以等到3小時。最有效率的方法是預訂優先票，加快排隊時間。
山頂四大儀式：
樹冰：天氣好的話，務必上山頂站的天台，可以在高處看到遠方的樹冰和山下景色。天台十分滑，要穿冰爪防滑。
地藏王菩薩（蔵王地蔵尊）： 在山頂站外鎮守，是祈求旅途平安的守護神 。
許願鐘（Bell）： 來到極寒之巔，敲響觀景鐘，為自己和親友許下一個雪國心願。
樹冰點燈： 祭典期間的晚間，樹冰被燈光照亮。（點燈效果見仁見智，我自己看過宣傳照片覺得不甚吸引，所以沒有特地去看）
極寒裝備注意事項：
山頂體感溫度極低且風速快。必備： 防水防風外套（雪衣/雪褲）、保暖帽、保暖手套、雪鏡（防風雪與強烈反光），以及防水防滑的雪地靴 。
貼心提醒： 帶大型攝影器材的朋友，纜車會收取手提行李費用約 ¥300 。
III. 溫泉街核心與慢活體驗：治癒身心的硫磺古湯
3.1 溫泉街核心：三大共同浴場與「避雷」提醒
⚠️ 冬季避雷：大露天風呂是關閉的！
那個風景壯麗的藏王溫泉大露天風呂，在冬季（12月至3月）是關閉的 。它通常要等到積雪消融後，約在4月26日之後才會重新開放 。
冬季核心：三大共同浴場
想體驗藏王最傳統、最濃郁的硫磺泉，你一定要去溫泉街上的這三個古老浴場 ：上湯、下湯、和川原湯。它們是硫磺濃度極高的古老浴場，去「上湯」泡完身體熱呼呼的感覺實在太舒服了 ！
3.2 深度體驗：美食、購物與玩雪
山形牛極品燒肉：蔵王温泉 焼肉 八幡（Hachiman）
如果你跟我一樣喜歡品嚐在地好肉，這家位於高湯通（高湯通り）的八幡燒肉絕對要試試 。他們專注於提供赤身和脂肪平衡極佳、肉質細膩的上等山形牛 。
午餐/晚餐資訊： 午餐有山形牛牛五花定食（¥1,320）等超值套餐；晚餐則有豐富的內臟（ホルモン）選擇 。
地址/時間： 山形市蔵王温泉28 / 午餐 11:30〜14:00；晚餐 17:30〜22:00 。
提示： 冬季這家店非常熱門，務必提前打電話預約，才能確保有位 。
私房婆婆料理：大ちゃん拉麵
這家位於「上之台」的大ちゃん拉麵 ，是由當地超級親切的老夫妻經營的店家。他們提供拉麵、火鍋等各式家庭料理，價格跟口味都非常實在。最特別的是，店內有自家釀製的梅酒及水果酒，在雪地裡喝一杯暖胃又暖心！
地址/時間： 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉上ノ代799。
音茶屋 Otochaya
如果你在雪場上觀光累了，這家音茶屋Otochaya 是個絕佳的中途休憩點。它位於中森與橫倉之間 ，提供日式咖哩、焗烤類、湯咖哩及飲料 。這裏的優勢是營業時間長。
地址/時間： 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉935-24 / 冬季（12/22起）10:00〜24:00 。
湯の花茶屋 新左衛門の湯
有幾個溫度選擇的室內及露天浴場，只需 1000yen 便可享用，也可以100-500yen租用毛巾。隨時經過決定去浸溫泉！ 大丈夫～
泡完湯後，別忘了品嚐著名的海鹽雪糕！也有農產品手信和山形釀造的酒品
地址/時間： 〒990-2301 山形市蔵王温泉川前905 / 10:00〜18:30 (假日延長至 21:30)。
私房攝影點與休憩：中央纜車觀景咖啡店 1382m Cafe
別錯過中央高原區域的觀景點！搭乘中央纜車（3號線）到山頂區域，你也會找到名為「1382m Cafe」的觀景咖啡店，高處美景休憩的絕佳機會！
特色和菓子與伴手禮：
湯旅屋 高湯堂： 這裡有可愛的「marucoro chanこけし」（小芥子娃娃），非常適合當作手信，而且可以當作拍照道具 ！
山口餅屋的「くるみ餅」（核桃麻糬）：溫泉區的人氣名物。口感柔軟，是極佳的伴手禮 。
傳統「いがもち」（Igamochi）：藏王古老的傳統餅菓子。由於是以米製成，賞味期限極短，你必須在當地購買後盡快享用，體驗最新鮮的在地風味 。
冬日休閒：玩雪盤體驗。 對於不滑雪但想玩雪的遊客，可以前往橫倉ちびっこゲレンデ (Yokokura Chibikko Gelende) ，位於橫倉雪道旁。這裡是專門設置的「雪遊びコーナー」（雪地遊戲角），可以玩雪盤（Snow Sledding）等活動，安全且有趣 。
3.4 生活機能與山腳補給
唯一便利店：Lawson與海鹽雪糕
Lawson 便利店： Lawson 山形蔵王温泉店是溫泉街唯一且最重要的補給站，它位於纜車1號線對面。
地址/時間： 山形市蔵王温泉字川前904-7 / 24小時營業。
IV. 無車族終極指南與住宿策略
4.1 溫泉區內交通：免費穿梭巴士與叫車服務
作為一個無車族，我在藏王移動完全沒有問題，因為這裡的公共交通網絡設計得非常貼心：
免費穿梭巴士（Free Shuttle Bus）：
藏王溫泉內設有免費穿梭巴士（UTORIA） ，運行期間通常為12月底至2月底，連接藏王溫泉巴士總站、纜車站、上之台、中森等核心區域 。
叫車服務： 當免費巴士無法覆蓋清晨或深夜時，請直接請旅館櫃檯幫忙叫車。
步行距離住宿建議：我建議選擇靠近藏王溫泉巴士總站的酒店，因為這是所有城際巴士和區內穿梭巴士的匯集點 。
4.2 住宿與安全提醒
住宿選擇： 建議選擇能提供「一泊二食」的傳統溫泉旅館（Ryokan），享受精緻餐點和硫磺溫泉。
溫泉街安全： 溫泉街街道因硫磺泉水流經，冬季極易結冰，請務必穿著防滑鞋子，避免意外跌倒。
更多《Yahoo「旅」朋友》MARJORIE LI分享：
冰島極光大爆發實錄！連續10天都看到 親歷北半球十年一遇的魔法之夜，KP10是真的嗎？｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
馬爾代夫旅遊攻略懶人包｜出發前要準備這些！到埗機場要第一步要做？｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
沒有駕照也能開車？！冒險者的天堂：峇里島烏布的ATV越野車騎行｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
其他人也在看
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
【優品360】買滿 $100送 $15現金優惠券 伊藤曲奇禮盒 $29.9
優品360˚精選一系列賀年禮品，瑞士三角迷你牛奶朱古力袋裝 $49/2件、華園牛油蛋卷 $39.9/件、KitKat 2 指朱古力 8 件裝 $35/2件、伊藤經典雜錦曲奇禮盒 48件裝 $29.9/件、andi 鹽焗開心果 700克 $99/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 18 小時前
恒基博愛慈善跑 5000 人參與為大埔火災籌款 輪椅跑手參加體現傷健共融︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由博愛醫院主辦、恒基地產冠名贊助的「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026 」今日（25 日）舉行，賽事吸引約 5,000 名跑手參與，目的為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」以及「大埔火災重建及支援項目」籌集經費。活動除了推廣運動健康，亦著重傷健共融文化，現場邀得多位長者及近 30 名輪椅跑手參加，體現長幼同樂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
近年，外置充電器（俗稱「尿袋」）頻頻在機上出事，試過冒煙、起火甚至爆炸，令各國及各航空公司不斷收緊外置充電器的使用規範。今次為大家整理2026年最新中港日韓台的上機規定及特殊要求，包括機艙使用限制、寄艙禁令等，助你妥善預備行李，同時建議乘客出行前務必查閱所乘航班的具體政策。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
「粵車南下」配額未用盡 當局料上半年諮詢業界放寬黑玻璃
【on.cc東網專訊】「粵車南下」已開始實施。運輸及物流局局長陳美寶今日(25日)表示，「粵車南下」入市區的配額仍未用盡，符合預期，現時有約一半車會過夜；至於「黑玻璃」問題，她則指計劃上半年會因應科技發展，檢視是否需要調整車輛玻璃透光度等規管。而的士車隊計劃已推on.cc 東網 ・ 1 天前
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招
塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！Yahoo Food ・ 1 天前
盆菜2026│15間鮑魚盆菜推介 折上折優惠碼合集！五頭鮑魚/88折上折優惠/送皮片鴨放題/加$1多個菜
新年團年飯怎能少了盆滿缽滿的盆菜？特別是主角級的鮑魚盆菜，頂級鮑魚坐鎮，層層疊上矜貴入味食材，湯汁濃郁，鮑香四溢，一上桌即刻意頭滿屋！這次足料鮑魚盆菜合集，由五頭鮑、酒店、米芝蓮級和名廚食府等出品給大家選擇。KKday推出新年優惠折上折優惠：輸入【KKDPC】獨家優惠碼再享88折、送皮片鴨放題、免費送貨和加$1多個菜。另外，Payme 用戶輸入獨家優惠碼【25KK2PAY30】滿$500減$30、【25KK2PAY50 】滿HK $1000減$50。心動不如即行動，快快預訂啦！Yahoo Food ・ 1 天前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 21 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。廣之旅發言人官鍵：「科技企業考察交流的需求其實是逐年上升的趨勢，很多企業都會開放他們的生產線，或者以透明工廠的方式，將企業本身或者園區打造成一個旅遊目的地。」受惠松山湖觀光熱潮，去年國慶長假期就有157萬人次到訪當地五大商圈，增加超過四成。今年元旦假期，松山湖軌道交通的載客量亦較對上一年增加超過一半。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。 華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。廣之旅發言人官鍵：「科技企now.com 新聞 ・ 1 天前
國航開通北京至阿布扎比直飛航線
隨著一架搭載278名乘客的中國國際航空(00753.HK)客機於上周六(24日)晚上降落在阿聯酋阿布扎比扎耶德國際機場，國航北京至阿布扎比直飛航線順利完成首航，標誌著中阿兩國首都首次實現由中國航司執飛的直達互聯。 該航線為國航2026年新開通的首條國際航線，採用波音787機型執飛，每周四班直航往返北京與阿布扎比。航線開通進一步完善中阿航空網絡佈局，為兩國人員往來、經貿合作和人文交流提供更高效便捷的空中通道。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
澳門入境旅客去年刷新紀錄 業界冀與周邊發展一程多站旅遊網絡
澳門去年出入境總人次達2.35億，其中入境旅客超過4000萬人次，兩個數字都刷出新紀錄，分別按年升近一成及一成半。澳門旅遊業界期望，新一年能夠吸引到更多國際旅客，建議持續與周邊城市發展一程多站的旅遊網絡；將惠及海外旅客從香港國際機場到澳門的交通優惠，擴展至船票，以及深圳與廣州的國際機場。(JJ)infocast ・ 22 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 3 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 10 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前