【日本藏王滑雪攻略2026】國家地理推薦必去旅遊地點！必看：樹冰雪場路線、推薦纜車線、山上最強美食｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

I. 序章：攝影師的雪場制霸宣言

1.1 攝影師的告白：我用兩個月，滑遍了藏王每一條雪線

日本藏王溫泉滑雪場，一個雖然不及北海道二世古（Niseko）或湯澤等滑雪勝地在國際上聲名遠揚，卻擁有令我一去再去的魔力。更重要的是，它已獲得國際矚目——藏王溫泉滑雪場獲國家地理雜誌選為2026年世界必去旅遊地點之一。對於我們這些戶外攝影師來說，藏王不僅是捕捉雪國靈魂的地方，更是極致雪地運動體驗與千年溫泉文化的完美結合。我去年冬季駐足此處兩個月，不僅是捕捉雪國靈魂的攝影師，更是測試每一條雪線、每一個轉彎的雪友。這份攻略，將帶你避開新手人潮，以最高效率稱霸藏王廣大的雪場。

🌟 即時資訊與纜車運行狀況

由於藏王山頂天氣多變，纜車運行狀況隨時可能調整。務必在出門前透過官方網站查看纜車開放、雪道狀況、天氣預報等即時資訊、甚至有實時影像顯示現況：

官方現況網站： https://zaomountainresort.com/ski/

官方滑雪地圖在文章最下方

Zao

Zao Snow monster 日本藏王樹冰

1.2 2025/2026 雪季預覽：樹冰與滑行黃金期

黃金時段： 藏王樹冰祭典期間（預計 2025年12月27日至2026年2月23日 ）是雪質最佳、活動最豐富的時期 。

極端天氣警惕： 山頂一帶經常有強風、低溫和高濕度。請做好充足防寒準備，並警惕能見度極低的「白茫茫一片」（Whiteout）狀況。

甚至山下也會出現這種程度的大霧

1.3 交通接駁：效率優先策略

起點 交通方式 預估時間 建議對象 JR山形站前 山交巴士 約 45 分鐘 快速抵達、輕裝或新幹線旅客 。 仙台站東口 高速巴士 約 1 小時 25 分鐘 攜帶大量笨重雪具、追求直通舒適性的旅客 。 仙台機場 高速巴士(每天只有2－3班次) 約 3小時 25 分鐘 攜帶大量笨重雪具、追求直通舒適性的旅客 。

藏王巴士站

藏王巴士站內部票務處

II. 雪場實戰：纜車、起始點與進階路線

2.1 雪道起始點與纜車選擇策略

藏王雪場廣大，選擇正確的起始點能節省大量體力。

起始點/雪場 主要接駁纜車 優勢與雪友定位 上之台 (Uwanodai) 4號線 (ペアリフト), 5號線 (クワッドリフト) 初學者基地。 寬敞緩坡，5號線同時為夜滑區。 中央纜車 (Central Ropeway) 中央纜車 3號線 (ペアリフト) 中級進階點。 方便快速前往中央高原和長距離紅線雪道。 山麓線 (Sanroku) + 高原站 1號線，2號線 從高原站（1,331m）下來的雪道適合中級雪友長距離訓練 。 大森 (Omori) 38號纜車 人流較少。 配套設施最少，適合想避開人潮、專注練習的雪友 。 黑姬 (Kurohime) 39號纜車 穩定空曠 紅線較多。 適合在主雪道擁擠時，尋求穩定滑行空間的雪友 。惟距離溫泉街等餐廳較遠，附近只有一家餐廳

由上之台滑雪場前往 地藏王山頂路線：4-33-12-17-2 號纜車

日本藏王樹冰- 山頂一開始路段較窄傾斜，新手也會希望在那裡看樹冰，建議放慢速度減低意外風險。

日本藏王樹冰- 拍照時記得要離開滑雪道，及不要太靠近樹，以免掉進樹洞

留意沿路的路牌數字，方便與人聯繫自己的位置，尤其是需要救援時

Zao 日本藏王樹冰

2號纜車站（高原站） 前往山頂看樹冰.天氣好的時候，滑雪者候車時間可達1小時

上之台滑雪場, 4號纜車站, 有纜車票務處，洗手間，投幣式置物櫃

4號纜車站, 有投幣式置物櫃

2.2 初中級雪友的黃金路線

4號纜車站上去有個神社，非滑雪者也能前往

上之台雪場 左上方為6號纜車，右方為5號纜車

練習基地： 上之台雪場 (Uwanodai) 是最理想的起點，坡度穩定，適合建立滑行自信。

5號纜車

夜滑專區： 上之台也是藏王夜滑（ナイター）的專區。開放時間通常為 17:00-21:00，票價約 ¥3,000 。

上之台也是藏王夜滑專區。開放時間通常為 17:00-21:00

進階穴場： 中森滑雪道 (Nakamori) 空曠且穩定，是在上部天候不佳時，仍能穩定享受滑雪樂趣的場所 。適合專注練習定點轉彎和速度控制，避開中央雪場擁擠人潮。

黑姬滑雪道 十分空曠，紅線較多。人流分散，適合慢慢練習。惟距離溫泉街等餐廳較遠，附近只有一家餐廳

地形挑戰： 藏王多平坦路段（Plat），尤其是大平道和連絡滑道。單板雪友需學習如何有效率地維持前進速度。將其視為調整滑行節奏的機會。

其他較為空曠的雪道，如百萬人滑雪場

黑姬滑雪場十分空曠，紅線較多。人流分散，適合慢慢練習。惟距離溫泉街等餐廳較遠

2.3 樹冰體驗：滑雪者的儀式感

絕美纜車線： 想要在滑行時近距離欣賞樹冰，別錯過22號纜車線。它位於樹冰區的中段，能讓你在升降過程中，以絕佳角度拍攝壯觀的「雪怪」群。

22號纜車線 獨有的樹冰景色

日本藏王樹冰

雪場尋寶： 留意雪道邊、纜車站入口附近，會有雪場員工或在地居民製作的可愛造型雪雕或雪屋，是絕佳的合照地點和休息小驚喜。

雪場員工製作的可愛造型雪雕

Zao Snow monster 日本藏王樹冰

III. 專業後勤與補給：裝備、美食與住宿

3.1 基地後勤中心：Jupeer 藏王中心（ZAOセンタープラザ）

這是山腳下的滑雪心臟地帶，所有需求一站式解決 ：

票務與服務： 1/F 纜車票券售票處、資訊中心。

租賃： G/F 設有滑雪用具租賃店， Brand Viking 提供裝備租賃與購物商店。

設施： 充足的置物櫃（Locker）、乾淨洗手間（Toilet）、免費 充電插座 （Charging）和 WiFi 服務、自助販賣機。

餐飲： Basement 地下層設有寬敞美食廣場（Foodcourt），提供拉麵、烏龍麵等暖胃簡餐；2/F 還有咖啡店 Damn coffee。

Jupeer 上之台 藏王中心

Zao Snow monster 日本藏王樹冰

Jupeer 1/F Food Court

Damn Coffee

上之台 旁邊的 Best Rental 雪具租借及餐廳

3.2 舌尖上的藏王：從山頂到街角

山中最強霸主：三五朗小屋 (Forest Inn Sangoro) 定位： 被譽為「山上的最佳餐廳」，氣氛極佳，有溫馨爐火 。 位置： 中央高原區，位於 12號纜車右後方 ，中央纜車山頂站出來的滑道滑到底 。 必點： 份量十足的 無敵大牛排 ，以及各式定食、咖哩飯、烏龍麵、甜點 。



三五朗小屋 (Forest Inn Sangoro)

在小木屋看著雪景，都不想滑雪了

三五朗小屋 的溫暖柴火

美景咖啡： 靠近3號纜車站頂有景色極佳的高處咖啡店，適合避開人潮，享受陽光下的片刻寧靜。

3號纜車頂看到的風景

便捷補給： Lawson 便利店是溫泉街唯一且最重要的補給站，位於纜車1號線對面。別忘了在Lawson旁的手信店 品嚐著名的海鹽雪糕，享受冰雪中的獨特冬季療癒體驗。

藏王溫泉街唯一 Lawson 便利店

3.3 溫泉與住宿：滑雪練習與療癒的平衡

住宿精選：地理位置決定滑行效率 上之台 (Uwanodai) 附近： 適合初學者和家庭客，靠近5號纜車和夜滑區，最大化練習時間。 溫泉街住宿 (近1, 3號纜車)： 溫泉街是核心生活區，靠近1號、3號纜車（中央纜車起始點）附近，方便前往中央雪道，同時輕鬆享受溫泉。

三大公共浴場： 溫泉街上的上湯、下湯、和川原湯是體驗藏王硫磺泉傳統文化的最佳去處。

溫泉街上的上湯公共浴場

3.4 極寒生存裝備清單

請遵循「租硬（雪板/雪鞋/安全帽等 ）、自備軟（貼身物品 ）」的鐵則。

類別 建議攜帶 當地租借建議 (參考價) 小貼士 核心硬裝備 雪鏡 (Goggles), 護具 雪板/雪鞋/雪杖、安全帽 藏王經常大風雪，建議分別帶備霧鏡和晴鏡 貼身衣物 排汗保暖層、雪襪、脖圍/面罩 滑雪服裝（上衣/褲子） 藏王極寒，請多帶一組備用乾襪及暖包。 護膚藥品 防曬乳、護唇膏、痠痛貼布/藥膏 N/A 硫磺溫泉水質強酸，泡湯後需加強保濕。

3.5 藏王安全須知與緊急電話

雪友應將以下分區電話儲存起來，以便在發生緊急情況時直接聯繫到最靠近事故地點的巡邏站 。

單位 功能 緊急電話 (區碼 023) 滑雪巡邏本部 總部聯絡處 694-9215 上の台ゲレンデ詰所 上の台區域巡邏站 694-2260 中央ゲレンデ詰所 中央雪場區域巡邏站 694-2262 黑姬ゲレンデ詰所 黑姬區域巡邏站 694-2261

IV. 總結與行動建議

藏王溫泉滑雪場為 2025/2026 冬季的初中級雪友提供了融合極致運動和深厚文化的獨特體驗。對於希望最大化滑行時間的你，關鍵在於「避開人潮」和「效率匹配」。只要天氣稍好，就必要先去觀賞樹冰，以 Jupeer 藏王中心作為後勤大本營 。初學者熟練利用纜車5號線直上練習區，能確保最佳的滑雪體驗。

藏王官方滑雪地圖：

