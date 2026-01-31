八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
【日本藏王滑雪攻略2026】國家地理推薦必去旅遊地點！必看：樹冰雪場路線、推薦纜車線、山上最強美食｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
I. 序章：攝影師的雪場制霸宣言
1.1 攝影師的告白：我用兩個月，滑遍了藏王每一條雪線
日本藏王溫泉滑雪場，一個雖然不及北海道二世古（Niseko）或湯澤等滑雪勝地在國際上聲名遠揚，卻擁有令我一去再去的魔力。更重要的是，它已獲得國際矚目——藏王溫泉滑雪場獲國家地理雜誌選為2026年世界必去旅遊地點之一。對於我們這些戶外攝影師來說，藏王不僅是捕捉雪國靈魂的地方，更是極致雪地運動體驗與千年溫泉文化的完美結合。我去年冬季駐足此處兩個月，不僅是捕捉雪國靈魂的攝影師，更是測試每一條雪線、每一個轉彎的雪友。這份攻略，將帶你避開新手人潮，以最高效率稱霸藏王廣大的雪場。
🌟 即時資訊與纜車運行狀況
由於藏王山頂天氣多變，纜車運行狀況隨時可能調整。務必在出門前透過官方網站查看纜車開放、雪道狀況、天氣預報等即時資訊、甚至有實時影像顯示現況：
官方現況網站：
https://zaomountainresort.com/ski/
官方滑雪地圖在文章最下方
1.2 2025/2026 雪季預覽：樹冰與滑行黃金期
黃金時段： 藏王樹冰祭典期間（預計 2025年12月27日至2026年2月23日）是雪質最佳、活動最豐富的時期 。
極端天氣警惕： 山頂一帶經常有強風、低溫和高濕度。請做好充足防寒準備，並警惕能見度極低的「白茫茫一片」（Whiteout）狀況。
1.3 交通接駁：效率優先策略
起點
交通方式
預估時間
建議對象
JR山形站前
山交巴士
約 45 分鐘
快速抵達、輕裝或新幹線旅客 。
仙台站東口
高速巴士
約 1 小時 25 分鐘
攜帶大量笨重雪具、追求直通舒適性的旅客 。
仙台機場
高速巴士(每天只有2－3班次)
約 3小時 25 分鐘
攜帶大量笨重雪具、追求直通舒適性的旅客 。
II. 雪場實戰：纜車、起始點與進階路線
2.1 雪道起始點與纜車選擇策略
藏王雪場廣大，選擇正確的起始點能節省大量體力。
起始點/雪場
主要接駁纜車
優勢與雪友定位
上之台 (Uwanodai)
4號線 (ペアリフト), 5號線 (クワッドリフト)
初學者基地。 寬敞緩坡，5號線同時為夜滑區。
中央纜車 (Central Ropeway)
中央纜車 3號線 (ペアリフト)
中級進階點。 方便快速前往中央高原和長距離紅線雪道。
山麓線 (Sanroku) + 高原站
1號線，2號線
從高原站（1,331m）下來的雪道適合中級雪友長距離訓練 。
大森 (Omori)
38號纜車
人流較少。 配套設施最少，適合想避開人潮、專注練習的雪友 。
黑姬 (Kurohime)
39號纜車
穩定空曠 紅線較多。 適合在主雪道擁擠時，尋求穩定滑行空間的雪友 。惟距離溫泉街等餐廳較遠，附近只有一家餐廳
2.2 初中級雪友的黃金路線
練習基地： 上之台雪場 (Uwanodai) 是最理想的起點，坡度穩定，適合建立滑行自信。
夜滑專區： 上之台也是藏王夜滑（ナイター）的專區。開放時間通常為 17:00-21:00，票價約 ¥3,000 。
進階穴場： 中森滑雪道 (Nakamori) 空曠且穩定，是在上部天候不佳時，仍能穩定享受滑雪樂趣的場所 。適合專注練習定點轉彎和速度控制，避開中央雪場擁擠人潮。
黑姬滑雪道十分空曠，紅線較多。人流分散，適合慢慢練習。惟距離溫泉街等餐廳較遠，附近只有一家餐廳
地形挑戰： 藏王多平坦路段（Plat），尤其是大平道和連絡滑道。單板雪友需學習如何有效率地維持前進速度。將其視為調整滑行節奏的機會。
2.3 樹冰體驗：滑雪者的儀式感
絕美纜車線： 想要在滑行時近距離欣賞樹冰，別錯過22號纜車線。它位於樹冰區的中段，能讓你在升降過程中，以絕佳角度拍攝壯觀的「雪怪」群。
雪場尋寶： 留意雪道邊、纜車站入口附近，會有雪場員工或在地居民製作的可愛造型雪雕或雪屋，是絕佳的合照地點和休息小驚喜。
III. 專業後勤與補給：裝備、美食與住宿
3.1 基地後勤中心：Jupeer 藏王中心（ZAOセンタープラザ）
這是山腳下的滑雪心臟地帶，所有需求一站式解決 ：
票務與服務： 1/F 纜車票券售票處、資訊中心。
租賃： G/F 設有滑雪用具租賃店，Brand Viking 提供裝備租賃與購物商店。
設施： 充足的置物櫃（Locker）、乾淨洗手間（Toilet）、免費充電插座（Charging）和 WiFi 服務、自助販賣機。
餐飲： Basement 地下層設有寬敞美食廣場（Foodcourt），提供拉麵、烏龍麵等暖胃簡餐；2/F 還有咖啡店 Damn coffee。
3.2 舌尖上的藏王：從山頂到街角
山中最強霸主：三五朗小屋 (Forest Inn Sangoro)
定位： 被譽為「山上的最佳餐廳」，氣氛極佳，有溫馨爐火 。
位置： 中央高原區，位於12號纜車右後方，中央纜車山頂站出來的滑道滑到底 。
必點： 份量十足的無敵大牛排，以及各式定食、咖哩飯、烏龍麵、甜點 。
美景咖啡： 靠近3號纜車站頂有景色極佳的高處咖啡店，適合避開人潮，享受陽光下的片刻寧靜。
便捷補給： Lawson 便利店是溫泉街唯一且最重要的補給站，位於纜車1號線對面。別忘了在Lawson旁的手信店 品嚐著名的海鹽雪糕，享受冰雪中的獨特冬季療癒體驗。
3.3 溫泉與住宿：滑雪練習與療癒的平衡
住宿精選：地理位置決定滑行效率
上之台 (Uwanodai) 附近： 適合初學者和家庭客，靠近5號纜車和夜滑區，最大化練習時間。
溫泉街住宿 (近1, 3號纜車)： 溫泉街是核心生活區，靠近1號、3號纜車（中央纜車起始點）附近，方便前往中央雪道，同時輕鬆享受溫泉。
三大公共浴場： 溫泉街上的上湯、下湯、和川原湯是體驗藏王硫磺泉傳統文化的最佳去處。
3.4 極寒生存裝備清單
請遵循「租硬（雪板/雪鞋/安全帽等 ）、自備軟（貼身物品 ）」的鐵則。
類別
建議攜帶
當地租借建議 (參考價)
小貼士
核心硬裝備
雪鏡 (Goggles), 護具
雪板/雪鞋/雪杖、安全帽
藏王經常大風雪，建議分別帶備霧鏡和晴鏡
貼身衣物
排汗保暖層、雪襪、脖圍/面罩
滑雪服裝（上衣/褲子）
藏王極寒，請多帶一組備用乾襪及暖包。
護膚藥品
防曬乳、護唇膏、痠痛貼布/藥膏
N/A
硫磺溫泉水質強酸，泡湯後需加強保濕。
3.5 藏王安全須知與緊急電話
雪友應將以下分區電話儲存起來，以便在發生緊急情況時直接聯繫到最靠近事故地點的巡邏站 。
單位
功能
緊急電話 (區碼 023)
滑雪巡邏本部
總部聯絡處
694-9215
上の台ゲレンデ詰所
上の台區域巡邏站
694-2260
中央ゲレンデ詰所
中央雪場區域巡邏站
694-2262
黑姬ゲレンデ詰所
黑姬區域巡邏站
694-2261
IV. 總結與行動建議
藏王溫泉滑雪場為 2025/2026 冬季的初中級雪友提供了融合極致運動和深厚文化的獨特體驗。對於希望最大化滑行時間的你，關鍵在於「避開人潮」和「效率匹配」。只要天氣稍好，就必要先去觀賞樹冰，以 Jupeer 藏王中心作為後勤大本營 。初學者熟練利用纜車5號線直上練習區，能確保最佳的滑雪體驗。
準備去藏王學滑雪嗎？Instagram inbox 我獲得更多資訊 @marjooorie_l
藏王官方滑雪地圖：
