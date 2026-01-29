獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。
不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！
化妝品日文單字－基本＆底妝相關篇
化妝品日文－底妝類別、用品
化妝品コスメ（cosume）化妝メーキャップ、メークアップ（me-kyappu、me-kuappu）防曬用品日焼け止め（hiyakedome）底妝ベースメイク（be-sumeiku）隔離霜、飾底乳、妝前乳等打底產品化粧下地（kesyousitaji）BB霜BBクリーム（BB kurimu）CC霜、顏色修正霜CCクリーム、コントロールカラー（CC kurimu、konntoro-rukara）粉底ファンデーション（fannde-shonn）粉底液リキッドファンデーション（rikiddo fannde-shonn）粉底霜クリームファンデーション（kuri-mu fannde-shonn）粉餅パウダーファンデーション、パウダリー（pauda- fannde-shonn、paudari-）氣墊粉餅クッションファンデーション（kusshonn fannde-shonn）蜜粉フェースパウダー（fe-su pauda-）散狀蜜粉ルースパウダー（ru-su pauda-）蜜粉餅プレストパウダー（piresuto pauda-）遮瑕膏コンシーラー（konshi-ra-）腮紅チーク（chi-ku）頰彩フェイスカラー（fe-su kara-）陰影修容餅シェーディング（she-dinngu）
化妝品日文－底妝的常見描述用語
自然系妝容ナチュラルメイク（nachuraru meiku）遮蓋毛孔毛穴カバー（keanakaba-）抗UVUVカット（UV kaato）不易脫妝崩れない、崩れにくい（kuzurenai、kuzurenikui）痘痘ニキビ（nikibi）黑眼圈パンタ（panta）毛孔毛穴（keana）
化妝品日文單字－眼唇化妝品相關
化妝品日文－眼唇化妝品類別、用品
眼妝アイメイク（aimeiku）眼影アイシャドー、アイシャドウ（aishado-、aishadou）眼線アイライナー（airaina-）眼線筆ペンシルアイライナー（pennshiru airaina-）眼線液リキッドアイライナー（rikiddo airaina-）眼線膠ジェルアイライナー（jyeru airaina-）睫毛夾アイラッシュカーラー、ビューラー（airaxuka-ra-、byu-ra-）睫毛膏マスカラ（masukara）假睫毛つけまつげ（tsukematsuge）眉妝アイブロウ、アイブロー（aiburou、aiburo-）眉筆アイブロウペンシル（aiburou pennshiru）眉液筆リキッドアイブロウ（rikiddo aiburou）眉粉パウダーアイブロウ（pauda- aiburou）染眉膏アイブロウマスカラ（aiburou masukara）染眉膠眉ティント（mayutinto）唇妝，多指口紅リップ（rippu）口紅リップスティック（rippu sutikku）唇蜜リップグロス（rippu gurosu）唇彩リップティント（rippu tinto）唇釉リップグレーズ（rippu gure-zu）護唇膏，多為條狀、質地較不油膩リップクリーム（rippu kuri-mu）護唇膏，多為盛裝在容器中的膏狀，質地較油潤リップバーム（rippu ba-mu）
化妝品日文－眼唇妝的常見描述用語
有光澤的艶やか／つややか（tsuyayaka）亮片珠光パール（pa-ru）霧面珠光ラメ（rame）眼睛、眼神目もと（memoto）臥蠶涙袋（namidabukuro）防水ウォータープルーフ（wo-ta-puru-fu）防油オイルプルーフ（oirupuru-fu）不易暈染滲まず／にじまず、にじみにくい（nijimazu、niziminikui）纖長ロング（rong）捲翹カール（ka-ru）濃密ボリューム（boryu-mu）氣色血色（keshoku）不黏膩べたつかない（beta tsukanai）
化妝品日文單字－卸妝相關
化妝品日文－卸妝品、用具
卸妝產品メイク落とし（meiku otoshi）卸妝產品クレンジング（kurenjinngu）卸妝水クレンジングローション（kurenjinngu ro-shonn）卸妝油クレンジングオイル（kurenjinngu oiru）卸妝乳クレンジングミルク（kurenjinngu miruku）
化妝品日文－卸妝品的常見描述用語
用熱水即能卸除お湯で落とす（oyudeotosu）無酒精アルコールフリー（aruko-ru huri-）無油オイルフリー（oiru huri-）過敏測試アレルギーテスト（arerugi-tesuto）
買日本化妝品不難！參考日文單字表就好啦
對於注重外表的日本女性來說美妝產品絕對是與日常生活密不可分的必要品，所以每年都能看見各家美妝大廠都會推出各種不同功能、效果的產品，讓台灣人每次去日本都能夠進新貨。這次所列出的詞語是較為常用及常見的說法，推薦不會日語的人可以先筆記起來當作參考，下次就能趁著去日本玩的機會將這些好用又效果卓越的日本美妝品給收編回家啦！
