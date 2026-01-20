日本行李箱品牌推薦8選！Ace高質感必備，「這品牌」封為日版Rimowa

日本行李箱之所以備受推崇，在於結合了「精細工藝」與「實用細節」。無論是長途旅行還是短程出差，總能兼顧輕盈、堅固與收納靈活度。從80年歷史的經典大廠，到網路爆紅的高CP值選擇，日本行李箱橫跨不同價位帶，不論是講究耐用測試的高端系列，還是以時髦外型打動人心的設計品牌，都展現了日本製造對品質的執著。本文精選8大人氣品牌，如果你正在尋覓新的行李箱，這篇必須收藏！

日本行李箱品牌推薦1：Ace

Ace創立於1940年，被譽為日本最大的行李箱品牌，也是許多日本人的「國民首選」。品牌產品線橫跨從入門款到專業級商務箱，不論是學生、上班族，或是長途飛行的常旅客，都能找到符合需求的設計。Ace最具特色之處，在於將人體工學應用於拉桿與輪組結構，長時間拖行依舊流暢順手，大幅減輕旅途負擔。除了在日本百貨與專櫃遍地可見，Ace更以完善售後服務建立口碑，選擇多元且價格相對親民。在台灣，Ace同樣設有專櫃據點，消費者可直接臨櫃試拉體驗，實際感受日系工藝的舒適與細緻。

日本行李箱品牌推薦2：Proteca

Proteca作為Ace旗下的高端系列，全程於北海道旭川工廠製造，強調「Made in Japan」的嚴謹工藝。行李箱需通過跌落測試、拉桿耐力與輪子摩擦等嚴苛檢驗，確保耐用度與穩定性。設計上以輕量化與靜音輪為核心，讓旅程移動更加流暢安靜。外觀則走低調內斂路線，卻仍散發細膩質感，深受講究品味的旅客青睞。價位約落在NTD13,000至22,000元間，被譽為「可陪伴10年的行李箱」，堪稱日本製造工藝的象徵。台灣消費者不必飛到日本，PChome、Momo等電商平台也能買到特定系列。

日本行李箱品牌推薦3：Zero Halliburton Japan

Zero Halliburton最初源自美國鋁製行李箱品牌，如今由日本企業接手並深耕設計與製造，在當地被重新演繹出更細膩的工藝面貌。其最大特色是鋁鎂合金外殼，堅固耐用卻不失科技感，甚至曾被NASA指定為月球任務使用。經典的「雙肋線條」外觀象徵力量與安全，已成為品牌的鮮明標誌。日本團隊在保留原始精神的同時，進一步導入更輕量材質與貼心收納隔層，讓外型與功能兼得。價位則屬高端，被專業人士與收藏愛好者視為夢幻逸品，也因此贏得「日版Rimowa」的美譽。

日本行李箱品牌推薦4：Legend Walker

Legend Walker主打平價與高CP值行李箱款式，深受日本家庭與學生族群喜愛。產品特色是款式齊全，從硬殼PC箱到布面箱都有，且提供多彩選擇，讓旅行箱不再單調。許多系列設計具備擴充拉鍊，能靈活應付不同旅程的行李需求。價格多落在約NTD2,000至10,000元之間，入手門檻低卻兼顧品質，因此在日本行李箱界長年名列暢銷榜，是首次購買行李箱的好選擇，台灣也有代理與電商平台提供選購。

日本行李箱品牌推薦5：Hideo Wakamatsu

以日本設計師若松秀雄命名的Hideo Wakamatsu，向來以兼顧創意與實用性聞名。品牌核心精神在於「輕量化」，運用專利樹脂材質搭配流線型設計，使箱體既堅固耐用，又能輕鬆拖行。除了經典基本款外，品牌更大膽推出多樣配色與獨特造型，讓行李箱不再只是工具，而能成為旅行穿搭中的亮眼配件。其中最受矚目的「Cubic」系列，以方形結構最大化收納效率，完美呼應都會年輕族群對美感與實用並重的需求，既保有設計感，又維持合理的入手門檻。

日本行李箱品牌推薦6：Griffin Land

Griffin Land是日本電商平台人氣品牌，以超值價格與大容量設計打出名號 Source：Griffin Land

Griffin Land是日本電商平台人氣品牌，以超值價格與大容量設計打出名號。雖非全日本製造，但品牌在品質把控上仍維持高標準。特色是推出多層收納與可擴充空間的行李箱，方便應對長途旅程。顏色選擇多元，從沉穩黑灰到亮眼色彩應有盡有。價格帶多約在NTD3,000元上下，CP值極高，是注重實用與預算的旅客首選。雖然台灣尚未有現貨或官方授權通路，但仍可透過跨境購物平台或直送代購。

日本行李箱品牌推薦7：Milesto

Milesto屬於日本設計生活品牌，以「旅遊即生活」為理念，將旅行用品視為日常風格的延伸。外觀設計簡約文青，常見米白、灰藍、卡其等柔和色調，展現低調卻耐看的美學氣質，特別受到喜愛簡約風的旅人青睞。除了輕盈的硬殼行李箱，也推出旅行袋、後背包等多元周邊，完整覆蓋不同出行需求，同樣入手門檻親切，是年輕世代追求質感生活與設計感的理想選擇。

日本行李箱品牌推薦8：Frequenter

Frequenter是近年在日本備受關注的新興行李箱品牌，以「靜音滑輪」成為招牌特色 Source：Travel Station

Frequenter是近年在日本備受關注的新興行李箱品牌，以「靜音滑輪」成為招牌特色。品牌特別開發的耐用輪組在拖行時幾乎無聲，並具備可更換設計，讓高頻率旅行者也能長久使用。外觀設計走簡約專業路線，適合商務與日常出行，不僅耐看更凸顯低調質感。除了硬殼登機箱，也有中大型托運箱款式，皆強調輕盈與穩定，常被拿來與Samsonite相提並論。台灣目前已有如Travel Station實體店面加入銷售，也可透過日本代購與跨境電商購買。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

