日本直送行李回港服務！一文睇清三種寄件方法、運費、禁運物品清單、如何配合退稅新例
日本大買特買後，又不想辛苦自己搬回香港？推介大家使用「日本順豐」聯乘「回家易」行李直送回家服務，由取件﹑打包﹑報關﹑出貨一條龍處理，遊客可將紙箱、原個行李箱或背包，放在酒店前台等快遞取件或到便利店寄件，最快4-5日便能送到香港住宅或工商地址，全程有真人中文客服跟進，物流狀態都可在順豐官網追蹤，非常方便。
三種寄件方法 全程中文客服跟進
「日本順豐」聯乘「回家易」行李直送回家服務，提供3種寄件方法：「酒店上門取件」、「服務點寄出」及「便利店寄出」，每天香港時間下午2點前與客服確認訂單，最快第二天取件，一般最快4-5日就能寄到香港住宅或工商地址，全程有真人中文客服跟進，亦能隨時於順豐官網追蹤物流狀態，安全快捷。
寄件方法1：酒店上門取件
把行李放在前台等快遞來取件，每天香港時間下午兩點前與「回家易」客服確認訂單，，最快第二天取件，但要事前確保酒店有前台服務，並可為你保存行李到第二天快遞來取件。
酒店寄貨說明：按這裡
寄件方法2：服務點寄出
於人氣熱點設立服務點，包括東京站/新宿/晴空塔/lalaport等，有sagawa紙箱可供購買，把戰利品即場裝箱寄出，適合掃貨後又不想搬回酒店的旅客！
服務點寄貨說明：按這裡
寄件方法3：便利店寄出
住在沒有前台服務的民宿/公寓客人，可透過任何一間7-11/Family Mart便利店把行李寄到順豐倉庫，十分適合24小時隨時隨地要寄行李的客人。
便利店寄貨說明：按這裡
紙箱/原個行李箱/背包寄送
服務有三款紙箱可供選擇，容量相等於18、20、26吋的行李箱，限重分別為7kg、12kg及20kg，大家亦可選擇原個20-32吋行李箱或背包寄送，運送時順豐會為貨物包上三層泡泡紙作保護，收費亦會以包裝後三邊呎吋總和或重量計算運費，取其高者；如今透過Klook預訂服務可享低至85折優惠，折後紙箱運費為$408起、行李箱由20吋的$551至32吋的$960不等，如打包後的紙箱或行李箱呎吋/重量超出所購買方案的限制，需於貨物寄出前補回差價。服務範圍偏及全日本，但偏遠地區如沖繩或北海道就需額外支付附加費。
日本行李送遞服務回香港（由回家易×順豐速運提供）
價錢：$408起
（原價$480起）
事前參考禁運物品清單
於Klook下單後，旅客需要WhatsApp聯絡客服確認，確認後將行李已放於酒店前枱，並交代職員轉交快遞就可以，但寄件前必須參考有關「禁運物品」，因為一旦有禁運物品而需要退貨，而寄件人又已經離開了日本，那就無法處理退貨了。
常見禁運物品
1. 肉類製品
如任何水產、海鮮、動物、蛋類、植物、生或熟肉類及其製品：如肉醬、肉泥及肉乾等。
2. 壓縮氣體
如高壓噴霧式定型水，護髮劑，化妝水，止汗劑，液化氣瓶等。
3. 煙酒類
所有煙或電子煙類產品以及所有酒精類產品，如威士忌，日本酒，啤酒等。
4. 易燃氣/液體
商品包裝上如印有「火気厳禁」標示的商品，如防蚊水、香水、酒精、香薰、指甲油、油漆、汽油、機油、樟腦油、松節油、天拿水、膠水等。
5. 冷藏食品/鮮果/米
貨物以常溫運送，因此冷藏品以及生鮮食品等可能會造成解凍、腐壞等問題；而食米進口香港需要進口牌照。
6. 藥物
包括EVE止痛藥、FX眼藥水、毒品、處方藥物及帶治療性質的藥物。
7. 帶電池類產品
包括單獨電池如Power Bank、包裝中附帶有獨立乾電池的商品、包含不可分拆鋰電池的商品等。
退稅新例上路 不能再郵寄免稅商品
另要留意今年4月1日起，日本推行退稅新例，廢除現行免稅品「別送（另行寄送）」的處理方式，即遊客購買免稅商品後，不能再郵寄免稅商品出境，必須隨身攜帶離境才可享免稅。換言之，大家可以將非免稅品如零食類、生活用品等，又或旅途中穿著的舊衫褲鞋襪打包寄走，退稅產品就要人手帶返香港，否則不能享有免稅優惠呢！
