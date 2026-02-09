日本西九州新幹線車票優惠｜即減$150！購票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了西九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
2022年通車 全線設5個站
西九州新幹線於2022年9月23日正式通車，營運公司為JR九州，來往武雄溫泉站至長崎站，全長69.6公里，每日運行47班，全線設5個站，包括武雄溫泉、嬉野溫泉、新大村、諫早及長崎站，不停站列車最快只需23分鐘即達；由於可以從博多搭接力海鷗號（Relay Kamome）至武雄溫泉站，並至對側月台換乘新幹線至長崎，比起只有特急列車的時代，博多至長崎的搭車時間縮短約30分鐘，前往佐賀縣和長崎縣的西九州地區變得更為方便！
海鷗號設計充滿「九州風格」
西九州新幹線所使用的最新型的N700S系海鷗號（KAMOME），由6節車卡編成，外觀與內裝也是由著名設計師水戶岡鋭治設計，車身以純白色為主調，搭配JR九州標誌性的紅色線條，並將駕駛室周圍塗裝為黑色，座椅採用菊花、獅子、唐草等圖樣，是一款充滿「九州風格」、獨一無二的新幹線車輛。
西九州新幹線：車廂座位種類及行李限制
西九州新幹線只有兩種座位種類，包括1至3號普通車廂的指定席，以及4至6號普通車廂的自由席，沒有車內購物和商務車廂服務；同時留意攜帶長、寬、高三邊合計介於160cm以上至250cm以下的大型行李，需預訂「特大行李放置處附帶席」或「特大行李放置區附帶席」，如果攜帶大件行李但沒有事先預約，搭車當日必須支付1,000円（約港幣52元）的行李保管費。至於超過250cm的超大型行李則無法上車。
西九州新幹線：購票方法＋票價
大家可預先線上購票或現場到「綠色窗口」購買西九州新幹線車票，不過由於旅客通常都需要預訂行李存放付帶位，因此建議預先透過「JR九州」或各大旅遊產品平台購票，其中各大旅遊平台不時推出折扣優惠，如Klook就推出東亞或交通銀行信用卡即減最多$150優惠，以及Payme即減最多$40優惠，價錢比官網更划算！
西九州新幹線普通車廂指定座席：$259起
按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂
