日本親子必去5大士多啤梨園！$125起任摘任食淡雪＋含金量極高品種、遠眺富士山、夜間包場

冬天是日本士多啤梨當造的季節，不少果園都會推出摘士多啤梨活動，但旅行時間有限，在云云果園中究竟應該如何選擇？今次Yahoo Travel為大家整理5大士多啤梨園推介，有的可任食士多啤梨選手權金賞品種、價錢一向高企的淡雪，有的可遠眺富士山絕景，甚至全場只有你一人包場，每位$125起，無論靜岡、埼玉、群馬、茨城或山梨都有選擇！

日本士多啤梨園推介1. 靜岡：璀璨燈飾包圍 夜間包場摘士多啤梨

星野集團RISONARE熱海於即日起至3月30日的偶數日舉行摘士多啤梨夜間活動「夜間士多啤梨之旅」，每日只限一組，只限住客參加，參加者在酒店吃完晚飯，由專車接送至佈滿璀璨燈飾的溫室，以包場形式盡情享受靜岡縣士多啤梨品種 「紅頰（紅ほっぺ）」。採摘後，使用自己摘的士多啤梨製作可麗餅，以及回到房內歎杯士多啤梨原創雞尾酒，打造專屬之夜。費用為2人入場每位12,000円（約港幣$600）、1人入場每位15,000円（約港幣$750）。

星野集團RISONARE熱海「夜草莓之旅」

地址：靜岡縣熱海市水口町2-13-1（地圖按此）

日期：即日起至3月30日

時間：7pm-9:30pm

費用：2人入場每位12,000円（約港幣$600）、1人入場每位15,000円（約港幣$750）

預約：按這裡

星野集團RISONARE熱海於即日起至3月30日的偶數日舉行摘士多啤梨夜間活動「夜間士多啤梨之旅」。（相片來源：星野集團）

以包場形式盡情享受靜岡縣士多啤梨品種 「紅頰（紅ほっぺ）」。（相片來源：星野集團）

採摘後，使用自己摘的士多啤梨製作可麗餅。（相片來源：星野集團）

士多啤梨原創雞尾酒（相片來源：星野集團）

日本士多啤梨園推介2. 埼玉：任食含金量極高金賞品種

日本每年2月都會舉行士多啤梨評選大賽「士多啤梨選手權」，當中出生自埼玉的 「あまりん」濃郁的甜味中帶著淡淡的酸香，口感多汁清爽、風味爽快宜人，已連續3屆獲得金賞，由於此品種只限埼玉縣內農家獲准栽培，目前栽培量極少，只佔總栽培面積的1%，是日本稀少高級品種，可以說是含金量極高。位於埼玉縣秩父市的和銅農園，種有近十種士多啤梨，設有「あまりん」專用溫室，提供只摘「あまりん」方案，每位6,000円（約港幣$300）吃足45分鐘，2月14日開季，但暫時只開放一星期預約並已全滿；農園還有一般方案，每位2,200円起（約港幣$110）任食章姫、紅頰等7種士多啤梨。

和銅農園

地址：埼玉縣秩父市黑谷457-3（地圖按此）

費用：「あまりん」方案 成人6,000円起（約港幣$300）、2歲至小學生3,000円起（約港幣$150）；一般方案 成人2,200円起（約港幣$110）、2歲至小學生1,800円起（約港幣$90）

交通：秩父線和銅黑谷站步行3分鐘

網址：按這裡

位於埼玉縣秩父市的和銅農園，種有近十種士多啤梨。（相片來源：wadounouen15@IG）

設有「あまりん」專用溫室，提供只摘「あまりん」方案。（相片來源：和銅農園網站）

含金量極高的「あまりん」已連續3屆獲得士多啤梨評選大賽「士多啤梨選手權」金賞。（相片來源：wadounouen15@IG）

農園還有一般方案，每位2,200円起（約港幣$110）任食章姫、紅頰等7種士多啤梨。（相片來源：網站）

日本士多啤梨園推介3. 群馬：任食40分鐘淡雪

另一種貴價士多啤梨品種「淡雪」，淡粉紅外觀加白色果肉，入口清甜酸度低，價錢一向高企，一盒約200g，售價約2,500円，比一般品種貴近一倍。位於群馬縣的「高田士多啤梨園」，可體驗採摘 8-10 種士多啤梨品種，包括極罕有的淡雪、糖度高酸味少的「あまおとめ」、果實碩大呈鮮紅色的彌生姬、香氣濃郁甜美的紅頰等，任摘任食40分鐘為成人2,500円（約港幣$125）、小童2,300円（約港幣$115）、2歲以上幼兒1,500円（約港幣$75），今季將於1月11日開園，屬完全預約制，可網上預約。

高田士多啤梨園

地址：群馬縣富岡市上高瀬1136（地圖按此）

費用：任食40分鐘成人2,500円（約港幣$125）、小童2,300円（約港幣$115）、2歲以上幼兒1,500円（約港幣$75）

交通：上信電鐵上州一之宮站步行23分鐘

網址：按這裡

位於群馬縣的「高田士多啤梨園」，可體驗採摘 8-10 種士多啤梨品種，包括極罕有的淡雪。（相片來源：strawberry___2799@IG）

「淡雪」淡粉紅外觀加白色果肉，入口清甜酸度低，價錢一向高企，一盒約200g，售價約2,500円，比一般品種貴近一倍。（相片來源：strawberry___2799@IG）

日本士多啤梨園推介4. 茨城：日本最大空中士多啤梨園

Granberry大地位於茨城縣常總市，採用罕見的吊掛式升降栽培架，可自動上下移動，遊客無需彎腰即可輕鬆採摘，又被稱為「空中士多啤梨園」，是使用這種方法的日本最大的士多啤梨園。園內約有19萬株士多啤梨，摘士多啤梨活動以40分鐘任食形式進行，常見品種包括栃木士多啤梨之王「 とちおとめ」、糖度高酸味少的「あまおとめ」、彌生姬等，部分週末更有夜間體驗。同場亦設主題咖啡館（Granberry Café），出售大量士多啤梨甜點、飲品及手信，尤其適合一家大小到訪。

Granberry大地

地址：茨城縣常總市三坂新田町2383-2（地圖按此）

費用：成人2,500円起（約港幣$125）、小學生1,800円起（約港幣$90）、3歲以上1,500円起（約港幣$75）

交通：常總線三妻站下車步行10分鐘

網址：按這裡

Granberry大地位於茨城縣常總市，採用罕見的吊掛式升降栽培架，可自動上下移動，遊客無需彎腰即可輕鬆採摘，又被稱為「空中士多啤梨園」。（相片來源：granberry_daichi@IG）

園內約有19萬株士多啤梨，摘士多啤梨活動以40分鐘任食形式進行。（相片來源：granberry_daichi@IG）

常見品種包括栃木士多啤梨之王「 とちおとめ」、糖度高酸味少的「あまおとめ」、彌生姬等，部分週末更有夜間體驗。（相片來源：granberry_daichi@IG）

門前設有大大粒士多啤梨打卡位。（相片來源：granberry_daichi@IG）

日本士多啤梨園推介5. 山梨：遠眺富士山絕景

想一邊摘士多啤梨、一邊睇富士山，推介位於山梨縣富士川町的JIT FARM，是一間結合農業、觀光與地域活化的綜合果園農場，栽種多樣農作物。果園的士多啤梨摘採活動自每年1月初起至5月初開放，期間可在大溫室中體驗30分鐘現摘現食士多啤梨，包括章姫、「四星（よつぼし）」、紅頰等5種品種；更重要的是，農場位於山丘位置，可遠眺富士山與甲府盆地絕景，吸引許多家庭、情侶前來打卡兼食士多啤梨。

JIT FARM

地址：山梨縣南巨摩郡富士川町鰍澤2213（地圖按此）

費用：成人2,500円起（約港幣$125）、3歲至小學生未滿1,900円起（約港幣$95）、65歲以上2,100円起（約港幣$105）

交通：JR鰍澤口站轉乘的士約6分鐘

網址：按這裡

果園的士多啤梨摘採活動自每年1月初起至5月初開放，期間可在大溫室中體驗30分鐘現摘現食士多啤梨。（相片來源：j.mangosaibai@IG）

包括章姫、「四星（よつぼし）」、紅頰等5種品種。（相片來源：j.mangosaibai@IG）

農場位於山丘位置，可遠眺富士山與甲府盆地絕景，吸引許多家庭、情侶前來打卡兼食士多啤梨。（相片來源：j.mangosaibai@IG）

