雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物之一。繼渡邊直美之後，她以自信又時髦的「肉感魅力」成為許多人心中的 Body Positive 偶像。
一年半狂甩45kg！
不過為了健康，Yuriyan 開始認真減重，在大約一年半的時間裡，她成功從110公斤減到65公斤，足足甩掉了45公斤，幾乎是一個成年人的體重，成果驚人！
雖然後來因Netflix影集《極惡女王》的角色需求，她一度增重回105公斤，但拍攝結束後又憑著正確的飲食與運動觀念，順利瘦回約70公斤，雖說比最瘦時稍微重一些，但她坦言：「我感覺自己豐滿健康，感覺就像回到了自己。」
減肥契機：從節目挑戰到真正為自己而瘦
Yuriyan分享，她下定決心減肥的契機是在2019年的電視節目中，遇見知名「美臀教練」岡部友。當時她參加「三個月減肥挑戰」企劃，在岡部的指導下，透過重量訓練與飲食控制成功瘦了10公斤。
不過節目結束後，她一度懈怠，又回到原來的體型。體重回升的同時，身體變得沈重、心情也低落，她坦言：「那段時間真的覺得自己看不到未來。」因此，她主動再次找上岡部友，這一次，她不再是為了節目或他人，而是第一次為了自己想變健康而減肥。
這次的成果不僅讓她瘦到65公斤，還考取了岡部監修的「美臀訓練講師資格」，正式成為教練！從藝人變成能激勵他人的健身榜樣，Yuriyan的轉變真的超勵志。
秘訣一：學會吃，才不會復胖！均衡飲食＋營養知識是關鍵
Yuriyan 曾因節目的瘦身計劃嘗試過各種極端飲食法，例如單一飲食法或嚴格控制熱量。雖然短期內有效，但很快就復胖。這次她學會與教練一起規劃餐單、研究營養比例，並親自下廚，不再讓飲食成為壓力。她說：「當我開始了解哪些食物對身體有益、哪些會造成負擔後，就能自己做選擇，而不是被慾望牽著走。」
減重最密集的三個月中，她的餐單以「原型食物＋高纖低油」為主：
早餐：現榨蔬果汁，以有機蔬果為主，提供飽足感與清爽能量。
午餐與晚餐：主食選用酵素糙米，搭配大量蔬菜與蛋白質（雞胸肉、豆腐、魚等），偶爾以日式高湯取代點心，既能暖胃又不怕熱量超標。
透過規律的飲食與營養搭配，她不僅成功瘦身，也養成了可長期維持的健康飲食習慣。
秘訣二：每天都動！重訓＋HIIT 打造緊實線條
喜歡運動的Yuriyan 分享，無論行程再忙，她都會每天安排運動時間，訓練內容包括：核心訓練、深蹲、臀橋，間歇高強度運動（HIIT）等，她甚至在家打造了一個迷你訓練空間，並分享：「我每天回家第一件事，就是換上運動服開始訓練。」
有時她也會與岡部友進行線上遠端教學，在Instagram上公開自己的訓練影片，讓粉絲們一起見證她的毅力與成長。這樣的日常運動不僅讓她體重下降，更養成了緊實線條與結實的體態。
從胖到瘦，她的搞笑實力不是來自身材，而是自信
胖胖的外型給人討喜的印象，對諧星來說或許是加分項，但Yuriyan曾在受訪時表示：「我並不是因為想演胖角色才增重的，而是吃得太多才長胖的。 雖然因為胖，我也能演一些笑話，但也沒有特別利用我的體重來創作笑話。」因此她開始為健康而瘦身，並且不再被外界審美綁架，而是找回了「為自己而努力」的動力。「真正的美，不是迎合標準，而是做回最自在的自己」真的超勵志的呀！
封面圖片來源：IG@yuriyan.retriever，@peachjohn_official
更多女人我最大報導
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
從60→45kg！韓國YTR公開「2個飲控關鍵」做到絕對瘦，狂甩15公斤、3年沒復胖！
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 22 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 38 分鐘前
林明禎日本食極唔肥狂影靚相
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 1 天前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 1 天前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴
高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
碧咸授勳獲封爵士
【Now Sports】現任美國職業足球聯賽國際邁阿密聯合班主的英格蘭前隊長碧咸，周二在溫莎城堡授勳，獲封為爵士。現年50歲的碧咸（David Beckham）因為過去多年以來，在體育界及慈善工作上作出的貢獻，因而獲得英國皇室授予爵士勳章，正式可稱呼他為碧咸爵士。碧咸周二連同家人，包括其「辣妹」太太維多莉亞也有出席，見證他成功時刻。「七旋斬」碧咸過去曾經替英格蘭國家隊披甲115次，當中59次以隊長身份出戰，歷來只有兩名球員在上陣次數多於他。球會方面，碧咸6次為曼聯贏下英格蘭超級聯賽錦標，也是摘下歐洲冠軍球會功臣。離開曼聯後，碧咸加盟西甲班霸皇家馬德里，之後亦效力過洛杉磯銀河、巴黎聖日耳門及AC米蘭，直至2013年正式掛靴。now.com 體育 ・ 1 天前