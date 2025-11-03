府警懲戒24人翻倍制服偽裝！ 11名受害者背後的藍衣怪叔！

卡拉OK包廂的1萬日元交易

一切從2025年6-7月拉開，辻本浩嗣在SNS約少女，約到大阪卡拉OK個室，給1萬日元換わいせつ行為。朝日新聞報導，他起訴3件不同意わいせつ罪，涉及2名少女，監察室調查挖出9件類似，受害者11人，其中1人未滿16歲。

辻本在警詢承認：「欲望負け，求強刺激。」作為生活安全特別捜査隊警視，他本該護少女，卻反成獵手。產經新聞指出，他起訴休職中，府警懲戒免職，2025年府警懲戒24人，去年14人翻倍。想想包廂裡的K歌變「交易」，這落差誰頂得住？🎤

府警的「傳統翻車」名冊

大阪府警不是頭一遭丟臉！2022年東京警員偷拍裙底被抓，辯「個人愛好」；2023年京都刑警與未成年不當關係辭職；同年府警職權騷擾下屬被曝。

讀賣新聞統計，2024年全國90多名警員懲戒，性騷擾佔三成，府警多發。2023年醉酒街頭打架、上班溜柏青哥、泄露調查資料，全是府警經典。

共同通信報導，辻本案讓信任跌谷底，網友吐槽：「制服不是盔甲，是偽裝。」MBS新聞指出，府警「深表遺憾」，但這萬金油句式已成梗。想想藍衣本該安心，變成恐懼，這諷刺多深？

網友的怒火與自嘲風暴

事件一爆，X和5ch如火山噴發！「警察都這樣，社會怎麼信？」；「大阪府警新聞不是破案，是等醜聞。」台灣PTT八卦版po：「パパ活1萬日元，少女心碎，警心碎。」

香港LIHKG笑說：「藍衣怪叔，卡拉OK變獵場。」有人怒：「長期慣犯，這次才抓？」；有人嘲：「府警開副業，醜聞新聞。」Yahoo新聞熱搜竄升，

留言從失望到自嘲：「警察信任？笑話。」受害者心理陰影一輩子，府警道歉「遺憾」，但網友冷哼：「下一個什麼時候？」這種風暴，總讓人反思：權力若腐，誰來守？🌪

