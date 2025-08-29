日本讓座給老人會被拒絕？他指「獨特禮儀」並不是不想坐！記得要問第二次。

博愛座衝突在台灣頻頻發生，居住在台灣的日本網紅下坂泰生近日分享了台日之間的文化差異，指出在日本電車上讓座給長者常會被拒絕，引起廣泛共鳴。他今天再度發文解釋，這可能是日本人特有的禮儀。

許多台灣人在日本旅遊時，在電車上禮讓座位給長者，經常會遇到對方婉拒的情況。下坂泰生在其FB粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」上表示，有人可能誤會這是因為長者不想坐，「但這可能是日本人的獨特禮儀。」他解釋道，其實長者在第一次被讓座時通常會拒絕，但若再次堅持讓座，對方接受的機率會相當高。「外國人可能不太理解」這種日本獨特的禮儀文化。

下坂泰生舉例說，日本人收到伴手禮時，通常會先拒絕，表示「這麼好的東西，我不好意思接受」，但如果對方堅持送禮，最終還是會接受。50歲以上的日本人普遍有這種禮儀，因為立即接受禮物會被認為貪婪或卑鄙。因此，第一次的拒絕其實是一種禮儀，而堅持送禮則顯示對方的誠意，最終接受禮物才是禮貌。

「這真的是非常特殊、形式化的日本文化，有時甚至顯得無聊。」下坂泰生表示，送禮的人通常會說「這是沒什麼好東西」，即使送的是很好的禮物。這種謙虛的文化在日本生活中隨處可見，成為了一種謙虛的戰鬥。

因此，下坂泰生建議大家在讓座被拒絕時，不要立刻放棄。「他可能在等待你再次讓座的時機。」第一次拒絕並不代表對方不想坐，第二次讓座時，對方可能會擔心是否會傷到你的面子，所以接受讓座的機率會大大提高。