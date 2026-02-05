Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
人氣前三名「賞櫻溫泉」住宿推薦！靜岡熱海、大分別府、栃木那須，享受千年古湯與高原櫻景的感官盛宴
賞櫻向來是日本初春旅遊的一大亮點，每年 3 月至 4 月初的櫻花花期，總吸引大量旅客湧入，各地賞櫻行程也因此在短時間內高度集中。為了提升旅遊的舒適度與行程彈性，樂天旅遊依據平台最新的旅客偏好與排名數據，精選出三大「賞櫻溫泉」主題地點。這些地點不僅各具獨特的櫻花景觀，所屬溫泉區更是名列樂天旅遊統計出的前三大人氣溫泉地。對於追求身心平衡的旅客來說，這不只是看花，更是一場能舒緩疲勞、深度感受日本季節之美的暖心提案。
靜岡縣「河津櫻花 × 熱海溫泉」：從早春櫻花到溫泉暖湯，一次收進初春風景
位於靜岡縣伊豆半島的河津櫻，以每年 2 月下旬即進入盛開期聞名，是日本最早登場的賞櫻代表之一。相較於常見的染井吉野櫻，河津櫻花色更為濃郁、花期也相對較長，搭配沿河綻放的景致，成為初春旅客搶先感受櫻花氛圍的重要目的地。鄰近的熱海溫泉則是日本最具代表性的人氣溫泉區之一，擁有悠久歷史與豐富泉量，讓旅客能在微涼初春中，於賞櫻後透過泡湯放鬆身心，兼顧視覺享受與體感舒適。
針對此一賞櫻與溫泉兼具的行程組合推薦「伊豆高原龜之井飯店」。飯店位於伊豆高原地區，交通便利，適合作為河津櫻與熱海溫泉之間的住宿據點。館內設有溫泉設施，並提供寬敞舒適的客房空間，讓旅客在白天完成賞櫻行程後，能回到飯店充分休息、調整節奏，適合希望以從容步調體驗初春賞櫻的旅客。
大分縣「枝垂櫻之里 × 別府溫泉」：柔美枝垂櫻，搭配別府溫泉的慢旅節奏
大分縣以溫泉資源聞名，其中別府溫泉更是以湧泉量居日本之冠，成為許多旅客心目中的代表性溫泉地。而位於周邊的「枝垂櫻之里」，則以姿態優雅、層次分明的枝垂櫻景觀著稱，相較於常見櫻花品種，更具獨特視覺特色。當枝垂櫻隨風垂落，搭配山間自然景致，為賞櫻行程增添靜謐而療癒的氛圍，也讓旅客在初春時節能以不同角度感受日本櫻花之美。
推薦入住「由布院溫泉美星 Kirara 旅館」，作為結合枝垂櫻賞花與別府溫泉體驗的理想選擇。旅館座落於自然環境環繞的由布院地區，主打寧靜、放鬆的住宿氛圍，並設有溫泉設施，讓旅客在結束賞櫻行程後，能以泡湯舒緩長時間步行的疲勞。其貼近自然的空間設計，也呼應枝垂櫻所帶來的柔和意象，適合重視旅遊節奏與身心放鬆的旅客。
栃木縣「那須櫻花祭 × 那須溫泉」：千年名湯相伴，高原櫻花迎來春日氣息
栃木縣那須地區以高原地形與自然景觀著稱，每年春季舉辦的那須櫻花祭，吸引旅客在廣闊視野中欣賞盛開櫻花。相較於都市賞櫻景點，那須的櫻花景致多了份開闊與寧靜，也讓旅客能在較為舒適的節奏中感受春季氣息。當地的那須溫泉則擁有超過 1,300 年歷史，是日本知名的古湯之一，長久以來被視為療養身心的重要溫泉地，與高原賞櫻行程形成自然結合。
針對規劃那須櫻花祭行程的旅客，推薦入住「那須 Epinard 飯店」。飯店規模完善，設施齊全，並設有溫泉空間，能同時滿足家庭旅客與希望放鬆休憩的需求。作為那須地區具代表性的住宿選擇之一，Epinard 飯店讓旅客在白天欣賞高原櫻花後，能於夜晚透過泡湯與休息調整體力，完整銜接賞櫻與溫泉的旅遊體驗。
