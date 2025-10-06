在日本逛街購物一定會碰到＆派上用場的10句實用日語

大家來到日本的行程安排除了看風景、吃美食之外，最重要的就是逛街購物了！而日本人無微不至的服務精神在商店裡也是四處都能感受得到。像是店員在結帳時還詢問是不是要送人的、需不需要包裝等等，讓人感受暖意無限。不過對於不懂日文的顧客來說這些主動的服務可能都會造成緊張、困惑，甚至雞同鴨講的狀況，因此LIVE JAPAN這回要來介紹日本逛街結帳的常見用語，先筆記下來下次在日本結帳被問到這些也不怕聽不懂了！

ご自宅用ですか

（go-jitaku-you-desu-ka?／請問是自用嗎？）

如果是買些雜貨小物通常在結帳時第一個被問的就是這個問題，因為在日本有許多商店都會提供禮物包裝服務，所以在結帳前會先詢問顧客商品是禮品還是自用。如果是買來自己要用的話，只要簡單說「はい（hai／是的）」，是要送人的則回答「プレゼント用です（purezento-you-desu／是要送人的）」就可以了。

ラッピングされますか？

（rappingu-saremasu-ka?／需要包裝嗎？）

如果上一個問題回答是要送禮用的話，那麼店員就會再詢問是否需要包裝。在日本包裝通常會需要額外收費，但也有一些店家會提供免費簡單包裝。需要包裝的話可以回答「はい（hai／好的）」或是「お願いします（onegaishimasu／麻煩你）」，若是店家有提供不同的包裝服務的話這時候就會需要選擇一個自己喜歡的包裝樣式。如果不需要包裝的話則直接回答「いいえ（iie／不用）」或「大丈夫です（daijobu desu／沒關係）」就行了。

お渡し用の袋はご利用になりますか？

（owatashi-you-no-fukuro-wa-goriyou-ni-narimasuka?／需要送禮用的袋子嗎？）

如果回答是要送禮的話除了問要不要包裝之外，通常還會問顧客需不需要一個送禮用的袋子。雖然這個額外的袋子會直接放在你買的商品提袋內，需要購買人送禮時自行放入袋中，不過這樣也可以避免送禮用袋子在過程中因碰撞而破損或髒汙。

新しいものをお出ししますか？

（atarashii-mono-wo-odashi-shimasuka?／需不需要拿新的給您呢？）

像是服飾店之類的店家通常除了架上的商品外，在庫存區也會有全新品可供販賣，所以如果想要拿新品的話也是回答「はい（hai／好的）」或是「お願いします（onegaishimasu／麻煩你）」就好囉。

新しいのありますか？

（atarashii-no-arimasu-ka?／請問有新的嗎？）

有些店家或是有些店員如果不主動提出的話是會直接將架上的商品售出，而不會再拿出新品給顧客，所以如果想要確保自己拿到的是全新商品的話可以試著用這句主動提問。

○○円になります；○○円です。

（○○en-ni-narimasu；○○en-desu／一共是○○日圓）

在日本無論去哪間店消費，只要是用結帳都肯定聽過店員說類似的語句，意思是這次消費、結帳的總金額為多少錢。

○○円のお返しです。

（○○en-no-okaeshidesu／找您○○日圓）

「お返し（okaeshi）」的中文意思是找錢。在日本若是使用現金支付的話，店員找錢時就會邊說這句話邊將錢遞給顧客。

一回払いでよろしいですか。

（ikkaibarai-de-yoroshi-desuka／請問信用卡一次付清嗎？）

如果是用刷卡方式支付的話無論金額多寡店員都很可能都會問這句，想要一次付清的話回答「はい（hai／是的）」，如果是分次付款的話則可以回答「いいえ（iie／不是）」加上想要的分期次數，像是「いいえ、2回でお願いします。（iie、nikkaide-onegaishimasu。／不、我要分兩期付款)」。

另外加碼介紹一下在結帳時可能會想提出的問題說法：

クレジットカードで支払えますか。

（kurejittokadode-shiharae-masuka／能夠刷卡付費嗎？）

雖然現在日本國外的地區都相當流行非現金支付，但日本目前主要還是以現金支付為主，所以如果是想用信用卡走跳日本的話最好還是先確認詢問一下店家是否支援信用卡支付哦。

袋をもう1枚もらえますか？

（Fukuro-wo-mou-ichi-mai-moraemasu-ka?／可以再給我一個袋子嗎？）

如果店員沒有詢問是否需要額外的袋子的話，可以直接向店員用這句話來詢問能否多要袋子。另外袋子數量的說法分別是1（ichi）、2（ni）、3（san）、4（yon）、5（go）。

※日本自2020年7月1日開始改為塑膠袋收費制

喜歡在日本瘋狂大買一波的人記得先將這幾句實用的日語學起來，下次飛日本馬上就能派上用場啦！

