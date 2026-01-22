立即投選年度十大消費新聞
日本輕井澤排第２！網友激推日韓滑雪勝地Top10，「這地點」一年四季都適合玩
「生命就該浪費在美好的事物上！」想像在大雪紛飛的銀白世界自在暢遊，眼前是一望無際的壯闊雪山景色，多麽令人心醉神迷。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點網路討論熱度最高的「十大日韓熱門滑雪勝地」，無論是以細膩雪質、溫泉美食著稱的日本北海道二世古、長野白馬村，還是價格更親民、適合新手訓練的韓國雪場，都有其獨特魅力。
No.１ 日本／北海道：羽毛般高品質「粉雪」
從札幌、小樽、二世谷到留壽都，全年平均氣溫落在攝氏５至10度之間的北海道，不僅以豐沛降雪量與壯麗銀白景色吸引觀光客朝聖，更以世界稀有、如羽毛般鬆軟不濕黏的高品質「粉雪」，受到全球滑雪好手青睞！水分含量低的綿滑細雪觸感柔軟，讓人在滑行時能感受到懸空的飄浮感，飛散的雪也不易沾黏在雪板上，因此深受大眾歡迎。
北海道大大小小的滑雪場共超過50座，其中以大片浪漫雲海聞名的「星野度假村TOMAMU滑雪場」，匯集了從入門新手到雪場老將都能盡享歡樂的豐富設施，平緩滑道與挑戰性十足的樹林一應俱全。另外也有雪地摩托車、雪盆、冰上釣魚等活動，適合全家大小一同探索冬季限定的美好！「霧冰平台可以眺望整個星野度假村，夏天有雲海、冬天有霧冰奇景，超夢幻」「其實整個渡假村的設計都很美，我很建議多留點時間，到處走走，也是充滿探索趣味的一天哦」。
▲星野度假村匯集了從入門新手到雪場老將都能盡享歡樂的豐富設施。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
星野度假村TOMAMU滑雪場
網址：https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/
No.２ 日本／中部：溫泉、滑雪一次滿足
受到山脈和日本海環繞的日本中部地區，以傳統小鎮風光、世界遺產和城跡遺址等觀光要素，成為人氣旅遊首選，飽含日式風情的建築與造景，在夢幻白雪的點綴下更顯迷人，位於岐阜縣的白川鄉合掌村就是其中之一！
熱門滑雪勝地則包含新潟、長野和山梨等縣，無論是歷史悠久的志賀高原、白馬、輕井澤地區，或是近年熱度直線竄升的野澤和湯澤，都是深受滑雪愛好者歡迎的絕佳必訪景點。尤其是野澤、湯澤兩地，因兼具溫泉魅力與雪上運動樂趣，將代表性滑雪場、特色美食名店和溫泉設施完美融合，讓觀光客能夠一次收穫多種旅遊體驗，得到大批網友讚賞，「我很多朋友、教練都說：『我最喜歡的雪場就是野澤』」「野澤也有附設豐富的兒童遊樂設施，不用擔心說小朋友不會滑雪該怎麼辦了」「越後湯澤很適合第一次滑雪、親子滑雪體驗，離東京也很近，滑完之後再回溫泉街上吃吃喝喝超滿足」。
▲野澤兼具溫泉魅力與雪上運動樂趣。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
野澤溫泉滑雪場
網址：https://www.japan.travel/tw/spot/2190/
Gala湯澤滑雪場
網址：https://gala.co.jp/zh-CHT/winter/
No.３ 日本／關東：超過20座滑雪場
雖然北海道是日本最負盛名的滑雪天堂，不過熱鬧繁華的關東地區其實也有許多可以享受雪上運動的去處，非常適合以都市觀光為旅行目的，但又想在旅途中安插１、２天滑雪行程的人。時間緊湊者甚至可以當天來回，只要安排妥當也能十分盡興喔！
如果想從東京出發，不少有經驗的滑雪者首推群馬縣，縣內滑雪場超過20座且多集中在位於豪雪地帶的水上地區。最知名的雪場包含每年１～３月週末開放營業至24點的「NORN水上滑雪場」，讓雪客們不受時間限制，盡情從白天滑到夜晚；帶著孩子一起體驗銀白世界美好的家庭客，則推薦「水上高原藤原滑雪場」，除了兒童專用練習場之外，還有專為小朋友設計的雪中滑步車、小型雪橇等活動，絕對讓大人小孩都玩得不亦樂乎。
Norn水上滑雪場
網址：https://www.norn.co.jp/winter/chainese_ski_information/
水上高原藤原滑雪場
網址：https://fujiwaraski.com/cn/
No.４ 日本／東北：擁冬季樹冰奇景
日本東北地區擁有多個大型滑雪度假村，每個滑雪場都各有特色且優勢相異，吸引許多遊客一再到訪，探索不同雪場的專屬魅力。例如「北緯40度粉雪天堂」安比高原滑雪場，不僅是東北最大滑雪場，還設有中文滑雪學校，是為人氣首選之一；作為日本六大溫泉滑雪場之一的「藏王溫泉滑雪場」更以冬季樹冰奇景聞名，年年吸引無數觀光客湧入。
錯過可惜的，是2023年底重新開幕的星野度假村NEKOMA Mountain滑雪場，透過纜車連接貓魔之岳南北兩側的「ARUTSU磐梯」和「貓魔滑雪場」，大幅省下原本開車需要１小時的交通時間，只要７分鐘即可抵達！整個園區擁有33條滑雪道和13部纜車，讓玩家可以自由地享受廣闊的滑雪場和豬苗代湖的絕美景色。沒有時間好好安排行程的人，不妨考慮可樂旅遊推出的套裝行程，不用擔心交通住宿，連雪具租借、台灣籍專屬滑雪教練通通一條龍幫你安排好，小班教學更有品質，還有限時早鳥優惠，完全可以無痛享受雪國之旅呀！
▲藏王溫泉滑雪場以冬季樹冰奇景聞名。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
藏王滑雪場
網址：https://zaochuoropeway.co.jp/tw/winter/slopes.php
No.５ 韓國／京畿道：距離首爾近、交通便利
喜歡K-pop文化、熱愛韓式料理的朋友看過來，想要滑雪度假，不是只有日本能去，韓國也可以！除了流行時尚與追星娛樂之外，首爾近郊的京畿道交通便利，享受都市旅程之餘還能安排短暫的雪上運動行程。
距離首爾僅40分鐘車程的芝山森林度假村，正是廣受短途旅行和滑雪愛好者歡迎的最佳去處，當天來回也不是問題，不但適合觀光客，也是上班族夜間滑雪、週末紓壓的人氣選擇。園區內共有7條主滑雪道和３條輔助滑雪道，依照難度分為初、中、高級，無論你是初次嘗試的入門者，還是擁有豐富經驗的滑雪老手，都能從中找到樂趣。相對親民的消費也受到網友激推，「只是想體驗玩滑雪的朋友真的很推薦來韓國的芝山滑雪場，首先韓國滑雪消費比日本便宜很多，再來韓國山滑雪場的雪具租借很齊」。
▲芝山森林度假村距離首爾僅40分鐘車程。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
芝山森林渡假村滑雪場
網址：https://www.jisanresort.co.kr/w/golf/
No.６ 日本／關西：專為外國旅客設計滑雪課
享受大阪、京都傳統古城風情的同時，還想就近體驗雪上運動嗎？相較於日本北部，關西地區雪季較短，落在12月底至３月中上旬，滑雪場集中坐落在多雪的兵庫縣與滋賀縣。雖然滑雪季節不如其他地區長，不過這些滑雪場勝在離市區近、交通時間短，從京阪出發約１～２小時車程即可抵達，當天來回也不是問題。
適合初學新手的六甲山滑雪場，雪道坡度平緩還有專為外國旅客設計的滑雪課程，中文文字解說和英文口譯都有，不必擔心語言溝通問題；能遠眺日本最大湖泊「琵琶湖」的琵琶湖VALLEY滑雪場，也是廣受歡迎的景點之一，享受運動樂趣之餘，還能將美不勝收的純白絕景盡收眼底，讓人忍不住讚嘆「漂亮到說不出話」。
▲六甲山滑雪場有專為外國旅客設計的滑雪課程。（示意圖，圖片來源：西莉亞玩樂人生）
六甲山滑雪場
網址：https://www.rokkosan.com/ski/lang/?lang=zh-CHT
No.７ 韓國／慶尚道：一年四季都很適合
南方城市也可以滑雪！除了韓國首都首爾之外，釜山憑藉絕美海景和各式療癒景點人氣暴漲，成為近年相當興盛的觀光都市之一。不過你知道這座海港都市近郊，其實還隱藏了一處滑雪勝地嗎？
距離釜山約１小時車程的伊甸園滑雪度假村，是韓國嶺南地區唯一的滑雪場，每年雪季開放後都吸引大批遊客湧入，在南方陽光下享受一望無際的銀白景致。園區內共有７條不同難度等級的雪道，從初級、中級到高級通通有，滿足各種滑雪愛好者的需求，夏天時還有高爾夫球場、水上樂園等遊樂區域，室內設施則包含電玩遊戲室、SPA三溫暖、蒸氣桑拿室、兒童遊樂區以及KTV等等，一年四季都很適合闔家大小出遊前往，無論何時去都絕不無聊。廣受網友好評，「帶小孩去放電很適合，不會滑雪也沒差」「到了最高處，俯瞰下去一整片白，真的覺得很漂亮啊」。
伊甸園滑雪度假村
網址：https://www.edenvalley.co.kr/
No.８ 日本／九州：入門新手、親子友善
長崎軍艦島、別府地獄溫泉、由布院金麟湖、豪斯登堡樂園、鹿兒島水族館……除了這些地方，九州還有哪裡好玩？作為日本第三大島的九州，一向以特色山水及悠久歷史、藝術文化聞名。不過，除了詩意般的山光水色引人駐足，九州部分地區也會下雪，享受滑雪樂趣不是問題！
雖然滑雪場規模相對其他熱門地區較小，但卻有著豐富完備的兒童樂園與家庭滑雪場設施，非常適合初學者以及家庭旅遊。不只是入門新手、親子友善，九州的滑雪場同時也是全日本滑雪聯盟SAJ主辦滑雪檢定的會場，因此有不少中高級滑雪者爭相到訪，磨練自身技術，像是知名的九重森林公園滑雪場就十分受歡迎，被網友大讚「視野遼闊，各個滑雪道都可以將阿蘇五岳或九重連山的景色一覽無遺，只能說想辦法都要站上去拍幾張照，然後不怕跌倒的勇敢滑下來」。
九重森林公園滑雪場
網址：https://www.kujyuski.co.jp/
No.９ 韓國／江原道：搭乘地鐵就能直達
江原道地處南韓最北部，環境臨海且多山，造就出療癒海景與壯闊山景並存的絕佳景緻，吸引眾多喜愛自然風光的旅客前往。同時也是2018冬季奧運的主辦地，滑雪、滑冰運動在此皆相當盛行。
以雪上運動而言，伊利希安江村滑雪場絕對是網友們激推的最佳首選，搭乘京春線地鐵就能直達，下車就開滑，交通便利性堪稱滿分！還有專屬休息室，全天提供飲品和點心，滑累了就隨時入內享受片刻的幸福時光。場內共10條雪道，其中８條專為初中級滑雪者設計，難度相對較低，園區內也有中文教練提供小班制分級教學，讓新手可以無痛上手。可樂旅遊目前推出專屬套裝行程，專業滑雪課程、雪場渡假村和國際五星飯店住宿通通全包，提早預定還能享限時優惠折扣5,000元，４人成行，揪團開滑就趁現在！
▲伊利希安江村滑雪場讓新手可以無痛上手。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
伊利希安江村滑雪場
No.10 日本／中國：雪道變化十足、充滿挑戰性
日本的中國地區位於本州西部，通常為廣島縣、岡山縣、島根縣、鳥取縣、山口縣等５個縣的統稱。擁有眾多高海拔山群，在地形條件加持下得以維持偏低氣溫與豐富積雪量，變化無窮的山勢更增添了滑雪道的趣味性，吸引眾多進階滑雪者朝聖，體驗暢快滑行在林間雪道上的爽感。
光是廣島縣就聚集了10座滑雪場，其中最知名的莫過於獲得全日本滑雪聯盟認證的「恐羅漢滑雪公園」！恐羅漢山是廣島縣最高峰，原本就是著名的登山景點，年年吸引大批遊客登高欣賞山麓美景。每年冬季，恐羅漢滑雪公園總以品質優良又豐富的雪量，成為廣受滑雪客好評的熱門勝地，園區內雪道隨著山勢地形起伏，變化十足、充滿挑戰性，適合喜歡挑戰自我的滑雪愛好者。運氣好時，還有機會親眼目睹難得一見的樹冰奇景喔！
恐羅漢滑雪公園
網址：https://osorakan.co.jp/winter/
▲十大日韓熱門滑雪勝地。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月01日至2024年07月30日，共1年。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
