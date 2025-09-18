在日本迷路時該怎麼辦？教你問路實用日文！

到東京旅遊時，應該都有過被複雜的電車路線、跟台灣截然不同的路標嚇到的經驗吧！雖然現在能直接用手機看地圖，不過還是會有地圖失靈，或是就是搞不清楚方向的時候，這種時候就鼓起勇氣問路吧！小編為你準備了實用的日語問路會話集，以及部分山手線車站的讀音（日文＆空耳），知道怎麼念的話，問起路來更是簡單囉～

首圖來源：pixta

搭配影片學發音更好懂！

下面影片由日本人教學發音，來示範問路的基礎會話，並以英文字幕來解釋意思。先看完會話例句，再回頭聽一遍發音，包準你很快就會啦！

我想去OO，該怎麼問路呢？





在向日本人問路時，如果一下子就開口詢問的話，對方可能會嚇到。因此一開始可以先稍微說明狀況，這樣也會比較有禮貌喔！

等對方回應之後，就可以開始問路啦！首先來看問路時最有可能用到的單字。

地標類

便利商店コンビニ／kombini／空比擬車站駅／eki／欸ㄎㄧ計程車乘車處タクシー乗り場／takushī noriba／塔庫溪諾哩巴醫院病院／byōin／比優因診所クリニック／kurinikku／哭里尼哭藥局薬局／akkyoku／壓ㄎㄧ優哭百貨公司デパート／depato／蝶帕偷廁所トイレ／toire／偷以列警察局（派出所）交番／koban／摳邦郵局郵便局／yubinkyoku／由病優哭店家（店鋪）ショップ／shoppu／秀鋪餐廳レストラン／resutoran／列斯特朗

方向類

前前／mae／麻耶後後ろ／ushiro／屋奚落左左／hidari／悉達李右右／migi／米機

如果有明確想去的車站，也可以直接說出車站名，這樣能更快得到答案喔！





車站類※僅介紹一部分山手線上的車站

東京站東京駅／tokyoeki／頭屋kyo欸ㄎㄧ品川站品川駅／shinagawaeki／喜納卡瓦欸ㄎㄧ目黑站目黒駅／meguroeki／咩估樓欸ㄎㄧ澀谷站渋谷駅／shibuyaeki／喜餔雅欸ㄎㄧ原宿站原宿駅／harajukueki／哈拉揪哭欸ㄎㄧ代代木站代々木駅／yoyogieki／悠悠ㄎㄧ欸ㄎㄧ新宿站新宿駅／shinjukueki／心揪哭欸ㄎㄧ池袋站池袋駅／ikebukuroeki／以給布骷髏欸ㄎㄧ日暮里站日暮里駅／nipporieki／你波里欸ㄎㄧ上野站上野駅／uenoeki／屋耶no欸ㄎㄧ秋葉原站秋葉原駅／akihabaraeki／阿奇哈拔拉欸ㄎㄧ神田站神田駅／kandaeki／康達欸ㄎㄧ

當這些單字都會念了之後，就可以再搭配下面的會話句型，來問路囉！





除了問路之外，也還可以多問時間、距離等等，這樣比較方便判斷該坐車前往，還是走路就可以了。另外除了問路，也可以多詢問周遭還有什麼店家、車站等等，這樣更好在旅途中因應變化喔！

迷路時不用緊張，問路就對啦～





小編覺得，迷路也是旅行的醍醐味之一。這種時候也許能看到不一樣的風景，或是得到當地人的幫助，體驗到不一樣的交流也很不錯呢！不過迷路時當然會有些緊張，學會幾句簡單的日語，在這種時刻就能順利解決問題，希望大家都能順利找到要去的地方！

