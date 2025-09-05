熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
日本民眾怒斥外國遊客，平時上班上課壓力已經很大，電車內還遇到這行為等同於霸凌他們
在日本這個旅遊勝地，交通工具當然是很重要的。然而，最近有日本當地民眾對於部分外國旅客在大眾運輸工具上的行為表示不滿和不適。
根據報導，有日本媒體採訪了一些熱門觀光景點附近的居民，詢問外國遊客是否給他們的生活帶來了不便。結果顯示，不少人抱怨並不喜歡在電車或火車上聽到觀光客大聲交談或使用外語交谷。這些居民表示，通勤上班或上學已經足夠讓人感到壓力，如果耳邊還充斥著各種噪音，尤其是自己聽不懂的語言，會讓心情更加沮喪。有人甚至將此行為直接稱為“對日本人的一種霸凌”。
顯然，這些發言反映出日本社會有一部分人，對於在公共場合大聲喧嘩或使用外語存在一定的不耐煩和排斥心理。這與日本人著重保持公共秩序、避免干擾他人的傳統文化觀念有關。雖然這份報導採訪的對象數量和範圍有限，但它確實引發了網絡舆論的廣泛關注和討論。一些網友認為，這種觀點確實存在一定的狹隘和偏執。畢竟作為旅遊大國，接納和包容異域文化，對日本至關重要。大聲交談雖然可能會令人不快，但卻無需上升到“霸凌”的層面。
不過也有網友表示理解和支持當地民眾的訴求。畢竟即便是在自己的國家，任何人也不會希望公共場合噪音過大影響到自己。因此，外國遊客也應當學習和尊重當地習俗，避免制造不必要的騷擾。交通公司也可以在車廂內張貼提示標語，友善地向乘客宣導應當保持安靜等公共禮儀。同時政府相關部門也可以通過旅遊宣傳渠道，向外國遊客普及這方面的常識。用溝通和互相理解的方式來化解矛盾，會比單方面的指責更為務實和有效。
這起爭議折射出了觀光業發展過程中，不同文化背景下對於公共禮節的分歧。只有通過相互尊重、體諒對方，旅客和當地民眾才能實現和諧共存。同時政府、企業和社會各界也應當為此創造有利條件，避免無謂的誤解和對立加劇。畢竟促進不同文化的交流與包容，是構建和諧社會的重要一環。
