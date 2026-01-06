日本醫師搭乘航班遇驚人巧合：機票上出現「33」神秘數字，從成田到洛杉磯再到拉斯維加斯的航班全都一致，笑稱：一生只有一次！

一名日本醫師的飛行經歷充滿神秘色彩，他在搭乘從成田機場飛往洛杉磯的航班時，發現機票上的數字竟然出現了令人驚訝的巧合。同樣的情況也發生在他從洛杉磯飛往拉斯維加斯的航班上，讓他不禁驚訝並開玩笑說：「這絕對是人生中難得一遇的事件。」

根據日媒報導，這名醫師叫Soho，他在社群平台X上分享了他兩張機票的照片。從東京成田機場起飛的航班編號是33，登機門也是33，座位則是33B。而他從洛杉磯飛往拉斯維加斯的航班也出現了相似的巧合：起飛時間是下午3點33分，座位同樣是33B。Soho在接受採訪時表示，這樣的巧合讓他感到驚訝，並且認為這樣的機率實在太低，「這種巧合可能一生只有一次吧！」

此外，Soho透露在飛行過程中發生了一次突發事件。在即將著陸前，空服員突然要求機上是否有醫師，他隨即自告奮勇前去協助。雖然這是他第一次遇到緊急醫療呼叫，他表示非常緊張，但幸好那位乘客的狀況沒有大礙。最終，航班安全抵達，沒有任何延誤，他感慨道：「我真的非常幸運！」