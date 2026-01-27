親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！

日醫生變狼人！

友善男暗藏獸心性侵女友，餐廳廁所20分鐘驚魂辯稱開玩笑

哎呀，這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。

這醫生平時待人親切，誰知一轉眼成了頭條反派。那天零點過後，餐廳走廊盡頭的女廁突然傳出異響。小林優子正洗手，門被大力推開，山本翔闖進來反鎖門，把她逼到牆角。



空間窄小，她158公分瘦小身材，對上175公分壯漢，力量差距大。她拼命掙扎，踢腿抓撓甚至咬手臂，頭撞洗手台邊緣，左腿被壓地面瓷磚。

20分鐘拉鋸後，山本翔或許怕動靜太大，鬆手逃跑。小林優子衝出找朋友報警，醫院檢查顯示她淤青擦傷滿身，左腿需兩週恢復。警方調監控，畫面清清楚楚：

0點28分小林進廁，1分鐘後山本張望推門。房間沒翻亂，財物完整，確定是針對性犯罪。山本翔被抓後辯稱「只是關她一下，開酒後玩笑」，但手機瀏覽記錄露餡，



案前搜「約會暴力控制反抗」等詞。現場衣纖維和紐扣證據匹配，小林證詞吻合。埼玉警署辦案官說「辯解與事實不符」，將以強制性交致傷罪追到底。

這類醫生犯罪在日本不稀奇，日本醫師聯盟統計，2024年醫生涉性案增15%，常因壓力或權力濫用。類似2023年東京醫生強制猥褻患者案，判刑3年。

山本翔平時口碑好，醫院同事震驚，患者也議論紛紛。警方挖深，發現他和小林圈內熟人，之前無明顯恩怨，但酒後失控。



哇，這故事警示大家，酒後別亂來，安全第一。如果你遇過類似尷尬事，記得多找人傾訴，別悶著。來留言分享你的防狼小妙招，一起守護彼此哦！

