錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！
日醫生變狼人！
友善男暗藏獸心性侵女友，餐廳廁所20分鐘驚魂辯稱開玩笑
哎呀，這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。
這醫生平時待人親切，誰知一轉眼成了頭條反派。那天零點過後，餐廳走廊盡頭的女廁突然傳出異響。小林優子正洗手，門被大力推開，山本翔闖進來反鎖門，把她逼到牆角。
空間窄小，她158公分瘦小身材，對上175公分壯漢，力量差距大。她拼命掙扎，踢腿抓撓甚至咬手臂，頭撞洗手台邊緣，左腿被壓地面瓷磚。
20分鐘拉鋸後，山本翔或許怕動靜太大，鬆手逃跑。小林優子衝出找朋友報警，醫院檢查顯示她淤青擦傷滿身，左腿需兩週恢復。警方調監控，畫面清清楚楚：
0點28分小林進廁，1分鐘後山本張望推門。房間沒翻亂，財物完整，確定是針對性犯罪。山本翔被抓後辯稱「只是關她一下，開酒後玩笑」，但手機瀏覽記錄露餡，
案前搜「約會暴力控制反抗」等詞。現場衣纖維和紐扣證據匹配，小林證詞吻合。埼玉警署辦案官說「辯解與事實不符」，將以強制性交致傷罪追到底。
這類醫生犯罪在日本不稀奇，日本醫師聯盟統計，2024年醫生涉性案增15%，常因壓力或權力濫用。類似2023年東京醫生強制猥褻患者案，判刑3年。
山本翔平時口碑好，醫院同事震驚，患者也議論紛紛。警方挖深，發現他和小林圈內熟人，之前無明顯恩怨，但酒後失控。
Japhub小編有話說
哇，這故事警示大家，酒後別亂來，安全第一。如果你遇過類似尷尬事，記得多找人傾訴，別悶著。來留言分享你的防狼小妙招，一起守護彼此哦！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
大方，是去保護自己；「顧全大局」的藝術：小家又避無可避，對方便不會放過你｜周靈山《只在你心頭》
一個要你大方的人，其實是她先小家，面對小家之人，當然你可避之，但既然都認識了，避無可避了，她耍小家而你還不大方成全，她必定不會放過你。Yahoo Style HK ・ 1 天前
今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出
文章來源：Qooah.com 小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。 Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。 Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降Qooah.com ・ 15 小時前
新屯門中心三房1.45萬租出 呎租24.3元 三台灣空少睇中「三優點」合租 ｜屯碼返機場勁方便成機組人員聚居地
租務市道續見活躍，新屯門中心新近錄得一宗三房租賃成交，單位以1.45萬元租出，折合呎租24.3元。區內代理指，新租客為三名台籍空少，合租前主要睇中單位「三大優勢」：配有企理裝修、三房可分房同住，以及屋苑交通配套有巴士可直達機場，最終拍板承租。閱讀更多：東涌映灣園「未收樓先出租」 外籍機師「VR睇樓」1.7萬承租兩房 業主持貨兩個月享3.7厘回報四韓籍空姐夾租 新屯門中心三房月租1.4萬 屯赤隧道巴士直通機場成賣點 業主袋近3.7厘祥益地產區域董事黃慶德表示，是次成交為新屯門中心7座高層H室，實用面積597平方呎，屬三房間隔，最新以1.45萬元租出，呎租為24.3元。黃慶德補充，新租客為三名台籍空少合租，鍾情單位附設企理裝修並連部分傢電，可減少添置成本、較快入住；同時三房設計可讓各人各自擁有房間，生活安排更方便，加上屋苑交通便利，有巴士直達機場，切合工作需要。經多番議價後，業主最終同意減租1,500元促成交易。回報方面，黃指出，若以現時同類型單位的銀行估值價約535萬元計算，該單位租金回報約3.3厘。屯門—赤鱲角隧道（屯赤隧道）自從於2020年12月27日通車，顯著縮短了屯門與機場的車程28Hse.com ・ 26 分鐘前
【惠康】快閃3日 精選家居清潔用品優惠
農曆新年就快到，又係時候幫屋企洗邋遢！惠康進行快閃3日精選家居清潔用品優惠，有滴露消毒藥水優惠孖裝、高樂氏漂白水、萬潔靈廚房噴霧加補充裝加花王漂水套裝、潔霸各款洗衣液優惠套裝、威潔33超濃縮洗衣粉、萬潔靈潔廁漂孖裝/除霉漂潔泡沫套裝同埋斧頭牌檸檬護膚洗潔精！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本東京14歲少女濫藥送院 新宿童黨集體送輔導1人藏600粒安眠藥
日本警視廳公布，在本月的17及24日，連續2個星期六，在東京都新宿歌舞伎町的周邊，帶走流連當地的32名少男少女接受輔導。當中1名14歲離家出走的女童，因為攝取大量藥物而出現抽搐需要緊急送院。在調查間，亦在1名15歲的少女身上，發現藏有600粒安眠藥。新宿歌舞伎町的「東橫」一直是離家出走或是不良少年的聚集地，並且因為濫用藥物等成為治安問題。由於日本的寒假及新年假期結束後，是少年容易受引誘犯罪的時候，日本警視廳在連續2個周末在當地採取行動，對「東橫」一帶出沒的少男少女進行調查，將32名14至19歲，未獲得家長同意在深夜外出的少男少女進行輔導，當中包括1名僅14歲，從大阪出走的少女，是2023年採取相關行動以來，帶走最多少年的一次行動。am730 ・ 21 小時前
大埔汀角路踏單車男子遭私家車撞斃
【Now新聞台】大埔一名踏單車男子遭私家車撞倒，送院不治。 私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂。單車的兩個車轆被撞至飛脫，其中一個拋彈到私家車尾。早上七時許，私家車沿汀角路往大尾督方向行駛，駛到大埔工業邨對開懷疑收掣不及，撞向正橫過馬路的單車，踏單車的男子倒地昏迷，送院搶救後證實不治。私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 1 天前
ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架
「Wanna Be On Top！」看到字都自動會有聲音，是出自美國超火紅模特兒選秀節目America's Next Top Model（簡稱ANTM）裡面很有名的字句。近日見到主持兼監製，美國名模Tyra Banks預告會有節目相關的紀錄片在Netflix上架。Yahoo Style HK ・ 22 分鐘前
涉虛報資料申高才通 內地漢再缺席聆訊 官發拘捕令充公保釋擔保金
【on.cc東網專訊】47歲內地漢於2023年申請高才通來港時，涉嫌與他人串謀虛報資料，誘使入境處批准他帶同妻女來港。該漢被控一項串謀詐騙罪，案件早前提訊時他聲稱要回鄉照顧患病母親，獲批短暫離港，惟案件於本月中再提訊時他缺席聆訊。案件今(26日)於沙田裁判法院再on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 22 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
港島徑男子疑口角後不適暈倒 送院搶救不治
今日(25日)下午約2時16分，港島徑第5段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。am730 ・ 1 天前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 2 小時前
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案再有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，前荃灣區議員岑敖暉服畢 4 年 6 個月刑期，今早（26 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗汽車維修中心失火 焚燒逾四小時後救熄
【Now新聞台】元朗一個汽車維修中心發生火警，焚燒逾四小時後救熄，無人受傷。 從網上片段見到，現場火光熊熊，火勢猛烈，濃煙升上半空，消防拖喉射水灌救。周一深夜十一時許，警方接獲多人報案，指屏廈路沙洲里村一個汽車維修中心突然起火，並傳出爆炸聲，火場面積約20米乘30米。消防員接報到場，開動3條喉及3隊煙帽隊撲救，約凌晨4時將火救熄，30多人自行疏散，無人受傷。#要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
黃大仙男子踢波暈倒 送院搶救
警方今日(25日)下午12時02分接報，一名男子在黃大仙摩士公園二號足球場，踢足球期間突然暈倒。救援人員到場，事主昏迷不醒，被送往廣華醫院搶救。消息指，事主姓龍，62歲，踢波時暈倒，幸送院搶救後，回復清醒。am730 ・ 1 天前
大鱷龜的救援與城市飼養責任的反思（撰文：龜途創辦人阿邦）
我是邦哥哥，這是一個被遺忘的救援故事。 我想用第一人稱，和大家分享這次鱷龜救援背後的完整思考。 事件回顧與救援經過 1. 緊急介入：我在接到市民求助後，迅速聯絡區議員、警方、及相關部門，成功追蹤到鱷龜下落，避免了他在無人知曉的情況下被人道處理。 2. 成功接管：在多個單位協助下，最終從漁護署接走鱷龜，展現了民間與部門協作的可能性。 3. 命名與救治：我們為他命名為 Yoshi。經檢查，發現他背甲磨損、上顎斷裂的嚴重傷勢。目前正接受乾養、每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。康復期漫長，需以年計，且現階段只能餵食細小食物。 事件背後的深刻矛盾 這次事件反映了一個核心衝突： · 公共安全與生命權益：作為外來物種且具危險性的大型鱷龜，從公共安全與原生態角度，人道處理可能是官方最直接的選擇。 · 生命價值與飼主責任：一個生命因人類的衝動購買與不負責任棄養而瀕臨絕境，這在道德上我完全無法接受。我們的行動正是基於對生命本身的尊重。 引發的社會與法律思考 這也是我和許多動物福利工作者長期關注的議題： 1. 城市飼養的適宜性：如鱷龜、大型蜥蜴、兇猛魚類等特殊寵物，其空間、習性、安全需求與城市居住環境香港動物報 ・ 1 天前
反詐騙及反洗黑錢行動拘71人 單一最大損失1.34億港元
【on.cc東網專訊】執法人員於本月12日至26日期間，進行代號為「穿雲」的反詐騙及反洗黑錢行動。人員根據線報及經深入調查後，在全港多區共拘捕71名傀儡戶口持有人，包括46男25女，年齡介乎14至65歲，職業為學生、家庭主婦、地盤工人及保安員等，被捕人涉嫌干犯洗on.cc 東網 ・ 4 小時前
警方啟德派無人機打擊非法改裝及賽車 截查40輛私家車及電單車
警方在啟德郵輪碼頭出動無人機和設置路障，打擊非法改裝車輛及非法賽車，行動中，警方截查約40輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊聯同東九龍衝鋒隊人員昨晚展開聯合行動，於啟德郵輪碼頭一帶設置路障，並調派無人機與地面警員配合。經初步檢驗後，警方發現其中4輛私家車及6輛電單車懷疑經非法改裝，已被扣留在九龍灣車輛檢驗中心作進一步檢驗。此外，警方亦向另外10輛涉事車輛發出欠妥車輛報告。am730 ・ 1 天前