不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
日本野生熊頻頻出沒！創下最嚴重紀錄 為何今年特別多？遇上熊如何應對？防熊裝備銷量暴增、即睇推介
今年日本市區頻頻出野生熊襲擊人類事件，岩手縣有溫泉旅館員工在清掃露天溫泉時遭熊攻擊並拖走、群馬縣有野熊闖入超事襲擊2人至受傷、秋田縣一名82歲婦人一行出JR羽後長野站便遭熊襲擊等，至今只少造成8人身亡，究竟為何今年野生熊特別多？日本那個地方是熊出沒熱點？遇到熊時該怎麼辦？有甚麼防熊裝備可以預先入手呢？本篇文章將為大家一一解答。
為何今年野生熊特別多？
根據日本環境省的最新統計，從2025年4月至9月底，全國共發生99宗熊襲擊人事件，受害者多達108人，其中5人死亡。數字已超過上年度全年的總數，僅半年間的熊害發生數字，就已創下日本有統計以來最嚴重的紀錄。
日本有學者指，人類與野生動物的距離越來越近，不單止熊，連鹿、野豬等野生動物的活動範圍，在過去約40年間都不斷擴大，日本黑熊的分布範圍已擴大至約兩倍。同時，少子高齡化與人口向都市集中的社會現象，令原本位於山林與都市之間、能起「緩衝地帶」作用的鄉野地帶減少，當野生動物為覓食走出森林時，已不是田地，而是人類的生活區域。牠們在民居發現果樹、漬物、廚餘等食物，便會記住那裡是食物來源，當「食物慾望」超過了「遇到人類的風險」，熊就會反覆從山中走出，進入人類生活圈。加上今年春季氣溫偏高，熊主要食物橡實大幅失收，這可能造成牠們四出覓食。
日本哪些地方是熊出沒熱點？
日本不少網民紛紛自製熊出沒分佈圖，當中北海道一帶與東北地區是棕熊領地，牠們體型最大、攻擊性最強 ，其中富良野、知床半島、札幌近郊藻岩山等地，均被標記為熊隻頻繁出沒的高風險區。本州及四國地區以亞洲黑熊居多，牠們體型較小，在保護幼熊或覓食時仍有致命的攻擊性，當中中部及關西地區山區都是熊出沒的高風險地區，包括上高地、立山黑部、富士山西麓、熊野古道等；暫時全國只有九州及沖繩尚未有接獲通報熊出沒的情報。
遇到熊時該怎麼辦？
最佳策略當然是避免遇見熊，大家可在熊出沒地區保持噪音、小組同行、避免單獨行動，以及避免於清晨及傍晚進入樹林；萬一遇上熊，記得保持冷靜，按照與熊的距離及其反應，作出相應的對策！
遇見熊情境1. 距離較遠約100米
無論熊有無注意到你，記得慢慢地、安靜地離開；若熊正慢慢向你靠近，建議站到石頭或倒木上、揮手、聲音說話，讓牠意識到你的存在。
遇見熊情境2. 中距離約20-50米
若熊突然站起或從灌木中走出來，記得不要慌張，緩慢地雙手上舉揮動並說話，同時盡量行到樹木、倒木等作障礙物。若熊無視你，可緩慢地、穩定地向後退，避免急動作。
遇見熊情境3. 近距離約20米以下
因為熊對「快速移動的目標」反應強烈，逃跑可能誘發追擊，記得冷靜、安靜、不要逃跑。建議雙手上舉並揮動，穩定說話；若旁邊有樹木等障礙物，盡量將其置於自己與熊之間，同時最好準備好熊擊退噴霧。
遇見熊情境4. 超近距離約3-4米
若熊不斷進攻，便要用熊擊退噴霧瞄準其鼻子與眼睛，一次性全量噴射。若沒有噴霧或噴霧無效，則趴下呈保護姿勢，臉朝下、腹部朝地、雙手保護頸後，以背包當護墊。
防熊裝備銷量暴增 即睇兩大推介
根據日本報道，今年因熊頻頻出沒而人心惶惶，令熊鈴、口哨及驅熊噴霧等多種防熊裝備銷量暴增至以往的兩倍以上，當中一支14,850日圓（大約港幣772元）的驅熊噴霧也因預想外的銷量，令廠商完全缺貨、供不應求。計劃到日本旅遊的各位，不妨事前入手以下防熊裝備吧！
防熊裝備推介1. 熊鈴+熊哨套裝
一套8件，包括2個登山熊鈴、2個熊哨，以及4個鑰匙圈，熊鈴以實心黃銅製成，聲音清晰而響亮，可以降低被熊襲擊的風險，加上小巧耐用、便攜設計，易於掛在背包上或綁在腰帶上。
價錢：$132起
防熊裝備推介2. 電子熊喇叭
提供3種不同的聲音類型和4種音量級別，高達120分貝的強大聲音，能幫助嚇怕附近的熊，從而降低被熊襲擊的風險。喇叭可以USB充電，亦有照亮功能，適合行山用。
價錢：$209.7起
（原價$233）
