日本雪地自駕遊10大攻略！一文睇清租車注意事項、安全駕駛貼士、停車後必做這件事！

每年冬季，不少人都會選擇到日本欣賞白雪美景，而不少雪地絕景都需要租車自駕才去到，對於沒甚雪地開車經驗的港人來說，的確有點難度！Yahoo Travel為大家整合了冬日雪地自駕攻略、租車細節，以及安全駕駛貼士等，準備出發雪地自駕遊人士記得細讀！

雪地自駕攻略｜1. 租車時：確定有否更換冬季車呔

租車公司會於每年冬天指定日子，為下雪地區的車子更換冬季車呔，凡於指定時間、指定地區，不用加錢或特別指定就能租到提供冬季車呔的車子。以「Nippon Rent A Car」為例，指定地區包括北海道、東北地區全縣、長野縣、新潟縣、山梨縣、北陸地區全縣、鳥取縣及島根縣；而「Toyota Rent A Car」則以北海道、東北地區、新潟縣、長野縣、北陸地區全縣、部份岐阜縣分店的車子都會換上冬季車呔。至於租用其他地區的車子，則需在預約時額外加錢追加冬季車呔方案（スタッドレスタイヤ）！

租車時記得確定有否更換冬季車呔。（圖片來源：Getty Images）

Nippon Rent A Car更換冬季車呔日期

Toyota Rent A Car更換冬季車呔日期

雪地自駕攻略 2. 出發前：留意天氣預報

雪地自駕前必需清楚了解當地天氣，如下大雪會令視野不良，尤其風雪交加的天氣，為了自身安全絕對有必要取消行程；若是下雪轉晴，路面有機會結冰，冰路會令車子煞車時未能即時停下，必需打醒十二分精神並注意路況安全。

雪地自駕前必需清楚了解當地天氣。（圖片來源：Getty Images）

雪地自駕攻略 3. 開車前：確認及清除積雪

確認及清除車上的積雪，包括車頂、車窗、車頭及車尾燈，方向燈、引擎蓋、左右的後視鏡等，若沒有好好清除積雪，煞車時有機會令積雪滑落，遮擋擋風玻璃而影響視線，深深影響行駛狀況。

確認及清除車上的積雪才開車。（圖片來源：Getty Images）

雪地自駕攻略 4. 開車前：拍拍車廂「叫醒」小動物

天氣寒冷令小動物有機會躲藏在車中或車底下取暖，因此大家開車前最好拍一拍車廂「叫醒」牠們，免得造成不必要的傷亡。

雪地自駕攻略 5. 開車時：減速慢行、預留兩倍行車距離

凍結或雪地路面比一般道路更易令車子失控滑到其他地方。因此開車切忌心急，建議車速要比平常慢10km／h，與前車的安全距離為平常的兩倍，不要急加速、急煞車，且盡量避免變換行車線及超車，出前時記得預留足夠時間前往目的地。

建議車速要比平常慢10km／h，與前車的安全距離為平常的兩倍，不要急加速、急煞車。（圖片來源：Getty Images）

雪地自駕攻略 6. 開車時：行大路、別走小路

旅客都會跟住導航app或車子附設的導航設備駕駛，但有時導航系統為了幫大家節省慳時間或縮短行車距離，而帶你行小路。但在遍地積雪的日子裡，最好行駛除雪狀況比較好的主要幹線，能跟據前車經過的痕跡而行駛；反觀小路積雪較深，又無法以行駛痕跡來判斷前路狀況，有機會行到一半就陷入雪裡而無法動彈，增加發生意外的風險！

遍地積雪的日子裡，最好行駛除雪狀況比較好的主要幹線。（圖片來源：Getty Images）

雪地自駕攻略 7. 開車時：盡量保持滿油狀態

雪地開車耗油量比平常快，若經過加油站最好入去加加油，盡量保持油缸常滿狀態！要是行車中途突然無油，不單不能前進，更失去最重要的保暖工具，到時甚至會有性命危險！

雪地自駕攻略 8. 開車時：白天都要開車頭燈

落雪日子視野不良，即使大白天都建議開車頭燈，一來確保自己的行車路線，二來讓迎面車或行人注意到自己的車子，減少意外發生。

雪地自駕攻略 9. 停車時：務必撐起水撥

無論泊車當時有無落雪，都務必撐起水撥，一來避免水撥的橡膠部分凍結在前擋風玻璃之上，二來有利於在行車前進行掃雪動作。

無論泊車當時有無落雪，都務必撐起水撥。（圖片來源：Getty Images）

雪地自駕攻略 10. 停車時：避免泊車於路肩

路肩的水渠會因積雪而難以辨認，停車時有機會出現下陷的危險情況，到時有機會要出動拖車先能繼續行程！

