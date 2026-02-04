日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

日本暴雪災難為何這麼慘？除雪意外頻傳，網友直呼「這國家怎麼了」

日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。

政府緊急動員自衛隊出馬救援，但災情還是層出不窮，讓人忍不住想問，這真的是先進國家的應對水準嗎？深入挖一下這場雪災的來龍去脈，原來是強烈冷氣團加上冬季氣壓異常，導致日本東北部和北陸地區雪下個不停。青森縣的積雪一度衝到183公分，相當於常年的2.7倍，當地知事宮下宗一郎直言，不少老舊房屋屋頂撐不住這麼重的雪，隨時有崩塌風險。

日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

轉到新潟縣，十日町市的積雪更誇張，高達255公分，消防廳統計，這裡獨佔12死97傷的頭號重災區。細看死亡案例，多數是除雪時的悲劇：有兩名工人在清理積雪時不小心墜入水渠，被急流沖走；還有對老夫妻在屋頂鏟雪，結果被滑落的雪堆活埋。北海道也沒倖免，新千歲機場一口氣取消56個航班，7000多名旅客擠在航站樓過夜，便利店貨架被搶光，

變成臨時難民營。這些額外細節，從東森新聞和紅星新聞等報導中補齊，顯示這不只是天災，還夾雜人為疏失，像是單獨作業或沒綁安全繩，釀成一樁樁憾事。

各界對這場災難的看法五花八門，媒體圈子裡，新華社和Yahoo新聞強調政府已成立「暴雪災害對策本部」，呼籲民眾除雪時至少兩人一組、戴安全帽、綁繩索，避免再添傷亡；但東森新聞卻點出，這波雪災打破多地紀錄，質疑當局預警是否夠及時。社群上更熱鬧，X平台（前Twitter）有中國網民幸災樂禍，留言「雪是抗日英雄」、「這雪下得太好了」，

日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

點讚破萬，顯示反日情緒高漲；反觀日本網友，有人連結經濟衰退，吐槽「正處衰退期的日本，把不滿轉向中國，這雪災只是冰山一角」。台灣PTT和Dcard上雖然討論不多，

但零星留言也感嘆「先進國家還會死這麼多人？除雪安全教育該加強吧」，形成媒體樂觀應對 vs. 網友悲觀吐槽的強烈對比。總結這場雪災，表面上看是老天爺的玩笑，

實際上暴露了日本在極端天候下的脆弱面，從交通癱瘓到除雪意外，27條人命的代價太沉重。或許該反思，科技再發達，面對大自然還是得謙虛點，別讓一場雪變成全國的噩夢。

下次寒流來襲，政府和民眾都得多加小心，否則這種「雪崩式」災難只會越演越烈。

Japhub小編有話說

哎呀，這日本的雪災看得我直搖頭，本以為先進國家應對天災游刃有餘，結果除雪變成高危職業，工人墜渠、夫妻埋雪，聽起來像恐怖片劇情。

網友們幸災樂禍或吐槽經濟，我倒覺得重點是安全教育，單獨鏟雪簡直自找麻煩。下次去日本玩，記得帶雪鍊，不然變成雪人就糗大了！總之，天災無情，人要多長眼啊～

