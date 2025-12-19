日本零熊貓時代藏政治暗流！ 曉曉蕾蕾上野告別倒數！

清晨排隊的粉絲熱情：從自由看變一分鐘限時的告別趴

16日一早，上野園區外隊伍綿延好幾百米，爸媽帶孩子、情侶手牽手，全為曉曉蕾蕾而來。園方從這天起限時觀看約一分鐘，工作人員引導快速移動，避免擁擠。

曉曉愛在戶外翻滾玩竹子，蕾蕾則懶洋洋啃葉子，粉絲擠在欄杆前狂拍，歎氣「這小動作，以後只能看影片了」。

有人分享「從出生就追，感覺像送自家孩子出國」，這波告別潮讓園區像跨年現場，卻多了一絲離愁。

觀看規則的臨時升級：從自由逛到抽選制的最後衝刺

為了讓大家都有機會，園方12月23日起改線上預約，1月14日到最終日25日更抽選制，QR碼入場還得配當日門票。曉曉蕾蕾從27日起進30天檢疫，非公開準備運送，預計陸路到成田，

再專機飛成都基地。園方呼籲「安全第一，別硬擠」，粉絲笑說「抽中像中樂透，沒中就看直播告別」。這規則變動，讓最後一個月變成熊貓粉的朝聖月，預約系統一開就秒殺。

返國背後的協議與時機：日中友好象徵的微妙轉折

這對雙胞胎本屬中國所有，協定期限2026年2月20日，返還純屬原計劃，但時機碰上日中關係小波瀾，有人猜政治因素，園方澄清「純検疫和設施安排」。

1972年熊貓來日象徵友好，現在日本可能短暫空白，新貸與遙遙無期，讓人感慨「熊貓別變政治籌碼」。粉絲希望「在中國也健康快樂，說不定哪天再見」。

粉絲心聲的溫暖迴響：從出生喜悅到離別的不捨留言

曉曉活潑愛玩，蕾蕾溫柔啃竹，這對兄妹從出生就療癒無數人，疫情時帶來希望，現在粉絲在社群留言「謝謝你們的陪伴」，有人po舊照回顧「從小毛球到大明星」。

園區這半年多辦活動推再生，卻因返還新聞成焦點，讓人覺得熊貓不只動物，更是情感橋梁。

Japhub小編有話說

呼，上野這對曉曉蕾蕾的告別潮，看得人心頭暖暖又酸酸，熊貓粉的排隊熱情太感人！希望它們在中國繼續萌翻天，日本早日迎新熊貓。

有你的熊貓回憶，留言分享，一起為這對雙胞胎送上祝福，別讓離別太傷心啦！