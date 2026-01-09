日本青森冬季睡魔祭一日遊｜每位$367！睡魔花燈＋煙花＋玩雪＋DIY迷你金魚睡魔

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
日本青森的睡魔祭於8月初舉行，每年吸引大批遊客到訪，然而想看睡魔花燈則不用等到夏季，冬季一樣可以！為紀念青森開港400年，當地於即日起至2月15日期間舉行「青森冬日仙境」主題活動，以睡魔祭、燈光、美食、音樂為主題，帶來多個精彩節目，如冬季睡魔祭展示、煙花表演、冬季祭典、青森夜市等，別有一番風情！
冬季青森睡魔祭開催 JR青森站周邊舉行
「青森冬日仙境」即日起至2月15日期間舉行，會場位於海濱周邊區域，從JR青森站步行約2分鐘即可抵達，帶來多個精彩節目，除有每年例行舉辦的青森燈光與紙藝饗宴、雪地拔河及冬季煙花表演、能大玩大型雪滑梯的青森冬季祭典，今年還新增了冬季睡魔燈籠展示、品嚐冬日青森美食與美酒的青森夜市、只此一場的博物館DJ之夜等，既能欣賞到使用睡魔燈籠技法所製作的燈飾，亦有美食、燈光、音樂、玩雪等元素，精彩程度絕對媲美夏季睡魔祭！
一日遊每位$367 2月14日賞煙花
自問不懂日文或不想做準備功課，可選擇參加Klook這個一日遊，每位只需$367，除了參加冬季睡魔祭典，在雪景中欣賞睡魔花燈及煙花，亦能親手製作迷你金魚睡魔及麵包棒，以及漫步於淺蟲溫泉，參觀淺蟲八幡宮或製作溫泉蛋等，全程由英文導遊帶領，在其講解下了解更多有關青森的歷史與魅力，旅行團能於活動開始48小時前可免費取消，自由度相當高！出發日期只有5日，分別為1月24、31、2月7、14及21日，當中只有2月14日可睇到煙花表演，情侶們不妨順便去慶祝情人節吧！
光影雪祭：冬季睡魔與煙花徒步之旅
價錢：$367
日期：1月24、31、2月7、14及21日
青森冬日仙境
日期：即日起至2月15日
地點：青森海濱周邊區域如睡魔之家Wa Rasse（地圖按此）、Wa Rasse西廣場（地圖按此）
網址：按這裡
