不是日韓泰！「這國家」年吸百萬台人遊玩，一票網友讚：美食多、便宜又好玩

台灣人愛出國，過往日本一直是國人出遊首選，但近期在社群平台上卻出現一股「越南熱」討論風潮。一名女網友在社群平台上坦承，自己這２年頻繁造訪富國島、峴港及胡志明市等越南城市，甚至表示現在搜尋機票時首選目的地都是越南，對這個東南亞國家產生強烈的旅遊成癮感。

網友分享越南旅遊經驗

「真的不懂越南有什麼魔力，去了還想再去！」一名女網友在社群平台Threads發文表示，自己前年與男友、男友朋友一同前往富國島度假，去年則和男友造訪峴港、胡志明市等地。每趟越南之旅都讓她印象深刻，回台後總是忍不住向身邊朋友大力推薦越南旅遊，現在搜尋旅遊機票時，第一個想到的目的地也都是越南。

越南好玩嗎

文章曝光後，引起眾多網友共鳴，許多人分享越南旅遊優點，「真的！越南有毒，一去就回不去了，陽光、步調、美食、價格，整個讓人放鬆到不行」「胡志明、峴港都去過，都好讚，本來以為日本好玩的，去過越南後，理智線完全沒有辦法運作了，一直往越南跑」「去年在越南過聖誕節，好玩，回來沒多久又買了３月底的機票再去一次⋯好玩好便宜，很適合度假」「CP值高到誇張，食物好吃、飯店住宿又便宜」。

越南旅遊缺點

不過，也有部分網友持不同看法，「人生第１次出國就去越南，超後悔！嚇到以後完全不敢再去了，不曉得是不是去錯地方」「我去了３次越來越不想去」「越南要辦簽證，累積下來也不便宜，泰國、菲律賓免簽證可以一直去，比較划算」「越南東西好吃！可是飯店的水真的好髒要自備濾芯」。

針對網友提及的越南簽證，外交部領事事務局指出，越南政府自2023/8/15起開放所有國家／地區申請赴越電子簽證，其中適用對象包含我國，越南電子簽證最長停留時間為90天，單次入境收費25美元（約新台幣790元），多次入境收費50美元（約新台幣1,578元），申請工作日３天。然而如果是富國島旅遊，免簽證入出境，但僅限在富國島活動，不能前往越南其他城市。

2025台灣人最愛去國家排行榜

究竟有多少人去越南玩？實際查看《交通部觀光署觀光統計資料庫》，最新統計資料顯示，2025年１～11月國人出國目的地排名如下：

１、日本：614萬6768人（占比35.37％）

２、中國：295萬6395人（占比17.01％）

３、韓國：167萬6410人（占比9.65％）

４、香港：150萬3216人（占比8.65％）

５、越南：111萬3255人（占比6.41％）

６、泰國：94萬0451人（占比5.41％）

７、美國：52萬4457人（占比3.02％）

８、澳門：52萬0948人（占比3.00％）

９、新加坡：37萬5493人（占比2.16％）

10、馬來西亞：29萬9722人（占比1.72％）

▲許多人會去越南富國島旅遊。（圖片來源：shutterstock達志影像）

