日本的食物品質管理超嚴？在日留學生超商打工經驗談
日本超商除了是許多觀光客必逛必買之外，許多留學生、打工度假的人在前往日本後也會選擇於便利超商打工，也因此在各大超商裡，總是能見到來自世界各國的年輕人們。LIVE JAPAN訪問到3位來自亞洲圈的超商店員，想問問他們實際在日本超商裡遇到的事情，沒想到小小的超商裡其實也隱藏了不少文化差異喔！
香港人「日本超商集結了各種現代最新技術！」
目前在日語學校就讀，來自香港的J先生告訴小編，當初為了多多練習、應用日文，而選擇了這個服務業最前線的工作。
J先生在超商打工實際上獲得了什麼樣的經驗呢？
「第一是實際上跟日本人用日語對話的機會增加了！而且包括其他同事在內，可以遇到各式各樣的人，雖然有時也會遇到奧客，但也是有遇過非常親切的客人喔。」
那麼實際上遇過什麼樣讓人印象深刻的客人呢？
「有些客人會很有禮貌的向我說『麻煩你了』、『謝謝』之類的，有禮貌的程度真是嚇了我一跳。」
在日本確實有不少人會養成向店員道謝的習慣，雖然只是一個小小的親切舉動，但其實店員都會記在心頭喔！接下來J先生還告訴我們他所受到的文化衝擊。
「再來就是覺得日本的結帳機台很厲害！把收到的錢放進機器裡之後，就會自動吐出該找給客人的錢，在我老家那邊沒有這種機器，所以剛開始接觸到時覺得超有趣！」
這種自動結帳型的機台也是在最近幾年才在日本普及的，其實連日本人都嚇了一跳哩！不過總歸來看，J先生的超商打工經驗可說是收穫滿滿！
中國人「其實我遇過很讓人傷腦筋的客人……」
icosha / Shutterstock.com
當然不管什麼工作都不會只有快樂的回憶，超商打工也是一樣的。接下來小編訪問到的中國人C小姐，則是告訴了我們關於他大學時期的超商打工經驗，不過這是一段不是太開心的回憶。
「我遇到的客人裡會有直接走到櫃檯前對我說『給我之前買過的那個』，但卻不說到底要什麼。也有客人光是看了我的名牌，就直接說『回去中國啦！』明明我只是很普通的在超商工作而已，這段經驗讓我覺得十分受傷。」
但幸好C小姐並不是完全只遇上不好的事。
「其實我本身也不太擅長服務業，好像容易被人覺得面無表情。不過在超商打工的話也方便兼顧學業，像是平日就排早班，假日可以排晚班，能自由的決定班表這點倒是很不錯。」
因為很多超商都是24小時營業，班表能安排的時間範圍非常廣這點，也算是超商打工的優點呢！
「還有另一點很棒的是可以第一時間知道日本有什麼泡麵、超商甜點新上市。因為日本的點心在中國也是超受歡迎，所以我也常常買好新產品寄回去給家人朋友。」
對許多人來說日本超商的新商品真的超有魅力啊，能在第一時間買到最新上市的糖果餅乾等商品，也是身為超商店員的好處之一吧！
越南人「日本同事親切的舉動讓我銘記在心！」
最後小編訪問到的是來自越南的N小姐，在就讀大學的4年間都持續於同一間超商打工，讓他一直待在同一家店的秘密是什麼？
「除了我之外，也有許多來自中國跟韓國的人，這間超商還滿適合外國人打工的。店長雖然平時十分嚴厲但其實很溫柔。像是從站姿到日本禮節的指導，甚至還會關心我們有沒有好好吃飯，在各方面上都很為我們著想。」
不過這間店可不是只有店長溫柔，連其他的同事也十分體貼！
「我的主要工作其實不是站櫃台，而是補貨上架等等體力活。不過其他同事們不會因為國籍不同而無視我，總是很體貼地互相幫忙，這也讓我學到了日本人的體貼跟協調性呢。」
接下來N小姐告訴我們，就算是單純的上架工作，也可以從中感受到文化衝擊！
「日本對於食物的品質管理超級嚴格的！每小時都要確認一次冰箱的溫度，超過保鮮期的食物或是外包裝不OK的食物通通都要丟掉，各種超乎越南常識的文化差異也讓我嚇到好幾次！不過當理解到這都是為了能讓客人充分感到信賴跟安心的守則之後，覺得在超商打工也能學到很棒的事情呢。」
身為外國人要站在日本服務業最前線，可說是一件十分辛苦的事情，雖然當中也可能遇到可怕的客人，不過也是有許多美好的回憶。當下次日本旅遊時，不妨注意一下店員的國籍，其中可能會遇到台灣人也說不定喔！
