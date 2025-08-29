日本餐桌上不可以做的事！有人給你夾菜時，女星愛紗警告「這行為」日本人超忌諱。

愛紗指出，日本人非常重視餐桌禮儀，當有日本人幫忙夾菜時，絕對不要伸出筷子去接，否則可能會讓對方大吃一驚。她進一步解釋道，在日本的習俗中，僅在處理過世者骨灰時，家屬才會用筷子一一夾取遺骸，然後放進骨灰甕，因此如果伸出筷子接了日本人夾的菜，就意味著冒犯了這個生死忌諱。愛紗強調，這是極為重要的禮儀，因為筷子夾取的過程象徵著生命的終結。

此外，愛紗也以誇張的表情表示：「當你去壽司店時，壽司店老闆會直截了當地提醒你『你不可以這樣子』！」因此，在與日本人交流時，絕對不要犯下這種冒犯性的舉動。