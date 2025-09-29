日本乾淨的秘訣從馬桶做起！來日本觀光前一定要知道的廁所注意事項！

許多觀光客到日本玩，往往會留下「日本廁所好乾淨」的印象！不過在日本不只是洋式廁所，還有和式和「免治馬桶」等多功能的廁所。現在介紹來日本觀光的時候，有哪些廁所還有需要注意的事情，一起維護這超棒的環境吧～

無障礙廁所的使用方法。

有些廁所設有手扶杆和無階梯等無障礙設施，還會附有洗手台等獨立空間。這是專門為了坐輪椅的人或是年長者等行動不方便的人使用，請盡量不要在緊急或是人多以外的時間使用。

和式廁所的使用方法

和式廁所就是需要蹲著上的廁所，也是日本自古以來所使用的形式，上完廁所以後，拉「橫桿式沖水把手」或按「沖水按鈕」等就會像洋式廁所一樣沖水。

免治馬桶

上完廁所後，使用這個可以清潔您的屁股。記號是屁股和噴水的圖案。按下按鈕會噴射水，洗淨您的屁股。洗淨5秒之後，可以按下乾燥按鈕烘乾水氣。

流水聲

有些廁所的牆壁或是免治馬桶有設置會發出流水聲音的機能。按下按鈕，或將手放在感應器前就會發出流水的聲音。如果您會在意上廁所時發出的聲音可以使用這項機器。

尿布更換台

廁所和無障礙廁所中，或有些廁所個人間裡或是其他空間會設置尿布檯，如果有設置尿布檯，帶幼兒一起出門時就可以幫孩子更換尿布。大部分的尿布檯都是折疊起來的，請將檯子放下，展開使用。

使用後請記得沖水。

為了下一位使用者的感受，使用廁所後請務必記得沖水，並且確認是否有沖乾淨。但是，很多觀光客都不太清楚日本廁所的沖水按紐的位置。為什麼呢？因為日本的廁所有很多不同的沖水方式，一般大部分是橫桿式或者馬桶旁邊有沖水按鈕，所以請先找找看。在這之中，也有一些是使用完起身後會自動沖水的自動感應沖水馬桶。

請不要將衛生紙丟在垃圾桶內

位於女廁的旁邊，設有叫做「衛生箱」的小垃圾桶。這個小垃圾桶是只用來丟棄生理用品的，不是拿來丟使用過的衛生紙或是其他垃圾。請不要將使用過的衛生紙丟在這裡，請務必丟入馬桶中沖掉。另外，要丟棄生理用品的時候，請遵守用衛生紙包覆好的基本禮貌。

