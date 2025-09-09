【屎話】過時了？盤點4大日本男女老少都覺得麻煩的“常識”與“禮貌”文化

因為疫情導致大家的生活都有了巨大的變化，很可能因為不方便出門所以邂逅機會也變得更少了

日本實際調查民眾後發現，有三成都認為邂逅的機會變少，畢竟哪裡都不能去，只能透過網路

街訪這名26歲的小姐表示現在只會和原來就熟識的朋友出遊

而18歲的這位妹妹表示都會在家練習化妝提升自己的魅力

但也有人在交友軟體上找到了女友，因為不能時常見面，所以就乾脆決定同居了（真羨慕啊

也因為沒有適合的約會地點，受訪者表示自己的朋友和別人第一次約會就相約家中

不過只要保護好自己、尊重別人，也不失為疫情下約會的好方法啦！