日本的麻糬「餅」有這麼多種吃法!?麻糬小知識＆經典日本料理
日本漢字的「餅」和台灣的習慣用在「餅乾類」「糕餅類」的食物名稱很不同，在日本「餅」是麻糬、年糕的意思喔！
「餅（もち）」是日本自古以來的傳統食品，除了新年正月期間會經常出現，一年當中大大小小的活動節慶也常會看到，是日本人極為熟悉親近的存在。近年在美國「餅（Mochi）」就如同「壽司（Sushi）」、「拉麵（Ramen）」等日本美食，逐漸浸透至西方人的眼界中。
而「餅」這項食物本身就充滿創造性，會因地方而有不同的形狀、吃法。那麼在日本人的生活中「餅」究竟是什麼樣的存在？這次就讓我們來告訴你「餅」的歷史、營養價值等小知識，一起來深入了解這款與日本飲食文化息息相關的經典食物！
首圖照片來源: PIXTA
■日本的「餅」是什麼？
照片素材：PIXTA
「餅（もち）」是使用糯米加工製成的食品，也就是台灣人熟悉的麻糬、年糕一類的食物。一般是指將糯米蒸過後用杵臼搗輾過的食材，不過廣義上來講用稻穀、米粉、葛粉之類的食材所製作的東西也能算在「餅」的範圍內。一般日本市面上常見的「餅」通常是呈現圓球形或是扁平片狀居多。
剛剛前言曾提到國外有「Mochi」這個單字的出現，不過國外的「Mochi」大多數是指日本一種叫做「雪見大福」的冰淇淋點心，和麻糬不算是完全一樣的東西喔。
■餅（麻糬）的營養價值
照片素材：PIXTA
麻糬富含運動所需的能量來源與醣類（碳水化合物），每100g白飯約含37g醣類，但麻糬可是有50g之多。
此外麻糬作為營養補給食品也相當快速且易於吸收，有不少人即使再也吃不下一口飯，但卻可以再吃2、3塊麻糬。麻糬的另一個優點是吃法多樣，像是把麻糬加到湯品內，或是搭配蘿蔔、納豆等其他食物一起吃，還能同時補充其它營養。
■日本人的「餅」文化歷史
照片素材：PIXTA
日本吃麻糬的文化應當是和稻作文化一同傳至日本的，尤其日本人對於麻糬這種具有黏稠度的食物頗為熱衷，因此才能誕生出特殊的「餅」文化。根據奈良時代（710年–784年）的文獻記載，在當時「餅」似乎是一種貴族才能吃到的甜品點心。
到了平安時代（784年–1185年）確立了節慶料理的概念，1月的鏡餅、3月的草餅、5月的柏餅等等相繼登場。而在鎌倉時代（約1185年–1333年）牡丹餅、烤麻糬（焼き餅）等麻糬類點心開始走向平民生活，於江戶時代（約1603年–1869年）普及民間，使得麻糬點心也漸漸成為年間節慶的必備料理。
※各時代的年份時期參考《日本大百科全書》
■日本人什麼時候會吃「餅」呢？
麻糬「餅」作為自古以來就受到日本人喜愛的一種食物，能順應時節而在顏色、形狀、調味上有不同吉祥含意，隨著四季節慶作為佳節不可或缺的慶祝美食出現在人們的餐桌上。
・鏡餅
照片素材：PIXTA
鏡餅是一種將扁平狀的麻糬疊起後供奉的食物，據說外觀是源自日本神話中三神器之一、所神明寄宿的鏡子而來。常會看見鏡餅最頂部會放上一顆橘子，不過正式來說應該是要放酸橙，因為酸橙的日語「だいだい」在諧音上有著祈願家族世世代代繁榮順遂的好兆頭。日本大部分地區會在新年期間擺出裝飾之後，會一直等到1月11日「鏡開之日」再把鏡餅撤下食用。
・菱餅（ひし餅）
照片素材：PIXTA
呈現菱形的「菱餅」是源自具有驅邪效果，象徵強韌生命力的艾草所製作的草餅而來。雖然也是會因地方而有所不同，但大多是在3月3日作為女兒節的節慶料理裝飾，並且採用緑・白・桃3個顏色最為常見，各代表了健康、清淨、驅魔的含意在裡頭。
・牡丹餅（ぼたもち）／荻餅（おはぎ）
照片素材：PIXTA
一種將炊煮過的白米或糯米搗輾後，再包入餡料或裹上黃豆粉、芝麻等配料的點心，最初是在彼岸時期※供奉用的一種食物，春天製成的叫做牡丹餅，秋天的叫做荻餅，不過有些地方則是將使用紅豆沙的叫做牡丹餅，使用帶有顆粒紅豆餡的叫做荻餅。
※彼岸：以春分或秋分為準，前後為期一周的時期。日本人有在這時掃墓的習俗。
・櫻餅
照片素材：PIXTA
是一種把麻糬鋪在鐵板上稍微煎成的薄片狀，再用此薄片包著紅豆餡，最外層在包上一層櫻花葉的麻薯點心。據說最初是起源自位於墨田川沿岸的著名賞櫻景點－長命寺，多半是春天時會出現的食物。在關西則大多是一種用糯米做成橢圓柱狀，內餡同樣包著紅豆的麻糬點心，會以「道明寺櫻餅」或「道明寺」來稱之。
・柏餅
照片素材：PIXTA
將圓片狀的麻糬皮包入內餡後折起，再用日文稱作「柏」的槲櫟葉包起的一種傳統點心，據說自江戶時代便已存在，現在則是每年5月5日日本端午節句時作為祈求家中男孩健康成長的祈福節慶料理，因為槲櫟葉在新芽長出之前都不會掉落，在人們眼中有著子孫繁榮的吉祥寓意。
・月見糰子
照片素材：PIXTA
月見糰子在關東與關西也不太一樣，關東是圓型、沒包餡的湯圓狀，關西則是在小芋頭形狀的麻糬外層用紅豆餡裹起。緣起由來則是於平安時代從中國傳至日本的風俗習慣，向中秋節的月亮供奉月見糰子，表達出人們對於秋季作物豐收的感謝之恩。
■日本人有多愛吃麻糬？
照片素材：PIXTA
根據日本總務省的統計，日本人的麻糬年間消費量在超過兩人以上的家庭中，平均每戶有2,300g，而市面上切成四方形的塊狀麻糬一個大約是54g，也就是說一戶家庭一年約會吃掉43個。
在整年度中麻糬賣最好的時期是12月，這時期即將新年將至，且麻糬在新年過後拿來吃，還可以在新年期間用做裝飾，所以為了不要只擺一兩天就撤掉，很多人會再12月30日就去買回家裝飾放著。
■小心！吃麻糬千萬要注意的窒息意外
照片素材：PIXTA
麻糬一旦放冷就會變硬、容易噎住，放在碗裡面看起來好像很軟嫩，但吞下去就會發現並不是那麼的滑順，甚至是會直接哽在咽喉的狀況也不少見。日本每年1月因為大家都在吃麻糬，就會很容易發生吃麻糬噎到的情形，尤其是新年1月1日～1月3日這三天特別多。
而這些窒息事故大多是發生在咀嚼力較弱、唾液分泌不足的高年者身上，甚至還有因為吃麻糬而窒息死亡的情況。所以建議大家在吃麻糬的時候記得先分切成方便食用的大小，並且搭配茶飲、湯品等液體狀食物滋潤喉嚨，還要記得不要一次吃太多、確實咀嚼後再吞嚥，以避免噎到的狀況發生。
■日本各地麻糬大不同
圖像素材：PIXTA
日本的麻糬大致上分為四方形的「角餅」和圓形的「丸餅」兩種，不過這兩者實際上會地區的不同，出現的次數或機率也不一樣。
像日本東側和西側就是個最經典例子，東側的關東地區是吃四方形的角餅居多，西側的關西地區則是以圓的丸餅為主，而作為東西分界線的岐阜縣關原附近的都道府縣則是圓的方的兩者都吃。
此外把麻糬放進湯裡面一起燉的日本料理－「雜煮」，也是會各地甚至各個家庭而有不同的呈現方式，特色與重點也是顯著的不同。例如東日本大多數地區都是把烤過的角餅麻糬放進鹹味的清湯中，關西則是把丸餅配味噌湯，四國・九州地方則是把丸餅煮過後再丟到清湯一起吃比較多，在日本西部的山陰地區還能找到把丸餅煮過再放入紅豆湯這樣的吃法。
對日本人來說「自家雜煮怎麼吃、怎麼做」還是聊天時非常易於開口的話題之一，經常為人津津樂道。
■日本經典麻糬美食
除了會依據各個家庭而有不同變化的雜煮，日本還有許多經典、常見的定番麻糬料理。
・磯邊餅
照片素材：PIXTA
在烤過的麻糬上抹上醬油，再用海苔捲起來的點心。也有人會在醬油裡加入砂糖，吃起來甜甜鹹鹹。
・黃豆粉麻糬（きな粉餅）
照片素材：PIXTA
把麻糬用熱水煮過，再裹上一層黃豆粉和砂糖扮成的粉末即完成的簡單料理。
・辛味餅（からみ餅）
照片素材：PIXTA
麻糬配淋了醬油的白蘿蔔泥，也會有搭配柴魚片、海苔、辣椒、蔥等佐料的吃法。
・年糕紅豆湯（お汁粉）
照片素材：PIXTA
在用砂糖、紅豆煮成的甜湯裡面放入麻糬、白玉糰子、栗子甘露煮等食材製作的甜點。
■日本人的麻糬創意吃法
麻糬和日本人既然有如此深的淵源，自然是能在各種料理上都找到他的蹤跡，未來想必也會有更多變化與創意出現。最後就來介紹一下日本常見的麻糬美食！
・麻糬披薩（餅ピザ）
照片素材：PIXTA
把切成薄片的麻糬代替披薩餅皮使用，放上各式各樣喜歡的配料後，再用平底鍋煎過或是烤箱烤過即可，是一款在家也能做的簡單料理。
・明太子麻糬起司文字燒（明太もちチーズもんじゃ）
照片素材：PIXTA
常和章魚燒、大阪燒（御好燒）齊名的「文字燒」經常會放入麻糬做為配料，而其中又以麻糬和明太子、起司的搭配最受歡迎，在日本深具人氣。
・麻糬福袋（餅巾着）
照片素材：PIXTA
外觀看起來就像束口袋一樣，是把麻糬用豆皮壽司包起來後封口的一種料理，尤其在日本關東煮（おでん）中最為常見。
・炸麻糬（かき餅）
照片素材：PIXTA
凡是把鏡餅敲開、把塊狀麻糬切成片狀後曬乾的麻糬在日文都叫做「かき餅」，油炸金黃後吃起來酥酥脆脆的，很適合當作零食小點心。
結語
日本的「餅」雖然和台灣人熟悉的麻糬有些類似，但因為日本各地的文化及節慶，有了多種不同的呈現與吃法，變化無限可能，讓人回味樂趣無窮。如果有機會，不妨也多多嘗試吃吃日本的各種「餅」，好好用味蕾感受日本美食的精隨魅力吧！
Written by:
Naho Jishikyu
在擔任編輯製作人、出版社的漫畫、小說、雜誌等編輯後，現在是一名自由編輯作家，有時也會接設計工作。喜歡連續劇、音樂及品酒。最愛的是豆腐！
